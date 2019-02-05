Александр Епуряну: Надеемся, Кудряшов поможет выиграть чемпионат Турции

Футбол 05 февраля 2019 10:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Александр Августин

Одной из самых больших потерь РПЛ нынешней зимой стал защитник сборной России Федор Кудряшов, который, разорвав контракт с «Рубином», не приглянулся ни одному другому отечественному клубу и оказался в турецком «Башакшехире». Среди его новых одноклубников хватает игроков с именем – Эммануэль Адебайор, Робиньо, Арда Туран… С 2014 года за стамбульцев выступает и бывший полузащитник «Москвы», «Динамо», «Крыльев Советов» и «Анжи» Александр Епуряну, который рассказал нам о приезде Кудряшова.

«УВИДЕВ АДЕБАЙОРА И РОБИНЬО, НЕ СТУШЕВАЛСЯ»

– Как в «Башакшехире» встретили российского легионера? – вопрос 32-летнему молдаванину.

– Команда поздравила Кудряшова с подписанием контракта. Он прилетел на день, познакомился с коллективом, поработал индивидуально, потому что у остальных тогда была восстановительная тренировка. Потом вернулся домой, забрать вещи. И вот, с понедельника Федор тренируется уже по полной программе, наравне со всеми.

– Вы на правах единственного русскоговорящего помогаете ему c адаптацией?

– Сразу предложил свою помощь по любому вопросу. Сказал: не стесняйся, обращайся. Уверен, Федор быстро освоится. Коллектив у нас дружный. А у него достаточно и игрового, и житейского опыта.

– Когда узнали о том, что Кудряшов перейдет в «Башакшехир»?

– Только перед самым закрытием трансферного окна. Видел его в клубном офисе. На следующий день мне сказали, что Кудряшов подписал контракт. Однако наш главный тренер Абдуллах Авджи заранее не предупреждал о возможности этого трансфера. Поэтому я не знаю, как именно Кудряшова планируют использовать. Он же способен закрыть несколько позиций в обороне. Одно ясно: раз Федора пригласили зимой, значит, на него рассчитывают.

– Как Кудряшов себя почувствовал, тренируясь рядом с Тураном, Адебайором, Робиньо?

– Лучше у него самого спросить. Но никакого смущения я не увидел. Откуда? Кудряшов поиграл в ведущих российских клубах, где своих звезд хватает. Плюс у него за плечами – успешный чемпионат мира, там он соперничал с лучшими футболистами планеты. Он основной игрок сборной России. Это о многом говорит. Кудряшов сам имеет звездный статус. По меркам турецкой лиги – уж точно.

«НЕ ПЕРВЫЙ ГОД ИДЕМ К ЦЕЛИ»

– «Башакшехир» на данный момент уверенно лидирует в чемпионате. Для многих это неожиданность.

– Клуб достаточно новый. В 2014 году, когда я сюда пришел, «Башакшехир» сменил хозяев, провел ребрендинг. С тех пор мы постепенно приближаемся к своей цели – стать чемпионами. Сначала закрепились в четверке, потом занимали второе место и вот теперь готовы сделать решающий шаг. Не хочу сглазить, но шансы на золото приличные. Надеюсь, Кудряшов поможет их реализовать.

– Как россиянина встретили болельщики?

– У нас их не так много. В основном Стамбул болеет за «Галатасарай», «Бешикташ» и «Фенербахче»… Если бы Кудряшов перешел в любой из этих трех клубов, ажиотаж был бы гораздо больше. Фанаты наверняка поехали бы встречать в аэропорт, не было бы отбоя от журналистов. В «Башакшехире» все скромнее.

– Тем не менее, вы оторвались от преследователей на 8 очков после 20 туров! Это из-за проблем у традиционных фаворитов?

– Конечно, в «Галатасарае», «Бешикташе» и, тем более, «Фенербахче» не все идеально. В том числе с финансами. Но нас это мало волнует. А высокая конкуренция в турецком чемпионате наблюдается не первый год. Многие клубы – не только гранды – приобретают качественных легионеров, проходных матчей почти нет. И если в лиге появится новый чемпион, это будет вполне логично.

«ЗДЕСЬ НИКТО НЕ ОТСИЖИВАЕТСЯ В ОБОРОНЕ»

– Когда вы впервые попали в Турцию, с какими трудностями пришлось столкнуться?

– Языковой барьер мешал. Ну и культура своеобразная. Не всем европейцам – по нраву. Впрочем, Стамбул за последние пять лет преобразился. Вместе с турецким футболом.

– В котором ставка делается на атаку?

– Да, закрываться в своей штрафной здесь не любят. В домашних матчах даже команды из нижней части таблицы смело идут вперед. Трибуны не позволяют им отсиживаться в обороне. Поддержка на стадионах сумасшедшая. И такая игра зрителям нравится.

– Турецкий чемпионат сильнее российского?

– Мне кажется, в Лиге чемпионов Турция смотрится увереннее России. Но разница совсем небольшая. Мы же видели прошлой осенью матчи «Галатасарая» и «Локомотива». В целом это турниры примерно одного уровня. Просто стиль игры отличается.

«СЛЕЖУ ЗА «ДИНАМО» ХОХЛОВА»

– За «Фенербахче» не первый год выступает другой защитник сборной России Роман Нойштедтер. Общаетесь?

– Нет, я с ним не знаком. Начало сезона у его «Фенера» выдалось ужасным. В последних матчах они прибавили, но за медали уже не борются.

– «Зенит» должен уверенно проходить этот барьер в 1/16 финала Лиги Европы?

– Легко с «Фенером» питерцам точно не будет. Особенно – в Стамбуле. Плюс команда не так давно поменяла тренера, а это дает игрокам дополнительную мотивацию. Впрочем, не готов делать прогнозы. Не смотрел матчи «Зенита» в этом сезоне.

– А за своими бывшими российскими командами следите?

– Результаты отслеживаю. Мы же с Димой Хохловым за «Динамо» выступали, сейчас он команду тренирует. Разумеется, интересно, как у него дела.