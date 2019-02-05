7 футболистов, которых летом «Спартак», «Зенит» и Ко могут подписать бесплатно

Футбол 05 февраля 2019 13:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

В июне у них заканчивается контракт, но переговоры можно вести уже сейчас.

По правилам ФИФА клубы не имеют права напрямую выходить на игроков, не получив разрешение от их нынешней команды. Это правило перестает действовать в том случае, если у футболиста остается менее полугода до окончания контракта. В этом случае он имеет право вести переговоры с кем угодно, не ставя в известность свой нынешний клуб.

Так уж устроен футбольный рынок, что подавляющее большинство контрактов истекает в конце июня каждого года. Это означает, что каждую зиму появляется огромное количество футболистов, с которыми можно начинать вести переговоры, чтобы летом подписать с ними контракт абсолютно бесплатно.

Мы собрали 7 самых интересных и реальных вариантов для российских топ-клубов.

Альберто Морено, «Ливерпуль»

Левый испанский защитник Альберто Морено переезжал в из «Севильи» в «Ливерпуль» в статусе молодой звезды. Англичане согласились заплатить за футболиста 18 млн евро, хотя эксперты оценивали его куда ниже. Тем не менее, игрок быстро смог завоевать себе место в основном составе. Все изменилось в сезоне 16/17. Игрок перестал проходить в основу и лишь изредка выходил на замены, а в текущем сезоне и вовсе наглухо присел на скамейку запасных. Контракт с ним никто продлевать не собирается. На левого защитника стоит обратить внимание «Зениту», который как раз подыскивает вариант на эту позицию. На счету 26-летнего игрока 4 матча за взрослую сборную Испании, победа в Лиге Европы вместе с «Севильей» и победа на молодежном чемпионате мира в 2013 году.

Маркус Хенриксен, «Халл»

В последнее время в России пошла мода на скандинавских футболистов. Мы тоже заинтересовались центральным полузащитником сборной Норвегии который сейчас выступает за «Халл» и является капитаном команды. «Халл» переживает не самые лучшие времени и играет в чемпионшипе – первой лиге Англии. Естественно, футболист уверен, что достоин большего и хочет сменить клубную прописку. Контракт с «Халлом» он не продлевает. С игроком хорошо знаком Леонид Слуцкий. Он вполне мог бы порекомендовать 26-летнего игрока, скажем, московскому ЦСКА.

Ясин Браими, «Порту»

Московскому «Спартаку», левый фланг атаки которого осиротел после отъезда Квинси Промеса, возможно, стоило бы присмотреться к левому инсайду португальского «Порту» и сборной Алжира Ясину Браими. Футболист обладает хорошей техникой, высокой скоростью и отличным ударом с правой ноги. Он прошел все возраста в молодежных и юношеских сборных Франции, после чего предпочел играть за взрослую сборную Алжира – вместе с Софьяном Ханни. В «Порту» его покупали из Испании за 6,5 млн евро. Сейчас 28-летний игрок оценивается в 26 млн евро, но может достаться любому желающему абсолютно бесплатно уже летом. Главное – подсуетиться сейчас. Он, кстати, отдал один из пасов в матче, который «Локомотив» в Лиге чемпионов проиграл «Порту» со счетом 1:3. На игрока сейчас якобы претендуют «Милан» и еще несколько европейских клубов.

Фредрик Гулбрандсен, «Зальцбург»

Еще один интересный скандинавский вариант – 26-летний нападающий сборной Норвегии Фредрик Глубрандсен. Права на него пока принадлежат австрийскому «Зальцбургу», но ни клуб, ни футболист пока не спешат продлевать контракт. Игрок достаточно долго сидел в запасе и ездил по арендам, а клуб пока не уверен, что футболист сможет принести пользу команде. Хотя в этом сезоне форвард разыгрался. В чемпионате Австрии на его счету 2 гола и 4 результативные передачи в 12 матчах, зато в Лиге Европы он забил 4 гола в 6 встречах – по голу каждые 71 минуту. Форвард вполне может заинтересовать «Ростов» с его дефицитом нападающих и отличной северной колонией в составе исландцев и шведов. Также он может подойти ЦСКА, в котором тоже не так много форвардов, а скандинавов всегда встречают с почетом и уважением.

Антон Митрюшкин, «Сьон»

Европейский вариант с российским паспортом – голкипер швейцарского «Сьона» Антон Митрюшкин. Воспитанник «Спартака» уезжал в Швейцарию молодой звездой. В «Сьоне» он смог быстро не только завоевать место в воротах, но и стать капитаном команды. В следующем сезоне Антон получил серьезную травму и выбыл из тренировочного процесса почти на год. Естественно, россиянин потерял место в основе. Летом у него истекает срок действия контракта и чемпиона Европы среди юношей вполне можно вернуть в страну совершенно бесплатно. У нас, конечно, вратарей хватает, но 22-летний талантище ни одному клубу не помешал бы.

Максим Беляев, «Арсенал»

Вот мы и добрались до вариантов из России. Летом истекает срок действия контракта у центрального защитника тульского «Арсенала» Максима Беляева. Еще этой зимой ходили слухи о том, что в игроке заинтересован столичный «Спартак», который возглавил работавший в Туле с Беляевым Олег Кононов. Однако пока красно-белые не предпринимали попыток выкупить футболиста. Вполне возможно, они ждут лета и уж тогда 27-летний игрок примерит красно-белую форму. Также качественный центральный защитник не помешал бы и московскому ЦСКА, который на этой позиции испытывает определенные проблемы.

Сергей Петров, «Краснодар»

Не спешит продлевать контракт с клубом и правый защитник «Краснодара» Сергей Петров. он – крепкий футболист основы краснодарского клуба и уже даже провел два матча за сборную России. Сейчас принято отправлять всех клиентов агента Павла Андреева в «Спартак», уж очень много его подопечных собрано в этой команде. Но правый защитник красно-белым и правда не помешает. Справа в «Спартаке» играет лишь молодой Рассказов. Опытный Андрей Ещенко залечивает травму и скорее всего летом по окончании своего контракта покинет команды. Да и лет ему уже немало. Так что Петров отлично вписался бы в схему Олега Кононова, с которым долго работал в «Краснодаре».