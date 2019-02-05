Татуировки, флешмобы и «Бутырка». Кто и как поддерживает Кокорина и Мамаева?

Футбол 05 февраля 2019 16:26 Источник: «Советский спорт» Автор: Анисимов Вадим

Разбирались в акциях поддержки опальных футболистов. Поможет ли им это выйти на свободу?

Александр Кокорин и Павел Мамаев продолжают содержатся под стражей в СИЗО. 8 февраля срок ареста истекает, а уже завтра должно быть принято решение о продлении или прекращении ареста. Из разных источников поступает информация, что в Тверской суд подано ходатайство о продлении содержания футболистов в СИЗО. Между тем, в обществе продолжается бурное обсуждение – «выпускать или сажать». С октября прошлого года в поддержку опальных Кокорина и Мамаева было проведено немало акций, да и известные лица не стеснялись подбодрить заключенных.

Футболисты

Буквально недавно нападающий «Монако» Александр Головин выложил фотографию братьев Кокориных в Instagram Stories, сопроводив публикацию хэштегами #СвободуКокориным, #Сашамыстобой, #СашаКириллМысВами.

За несколько дней до этого Артем Дзюба, Юрий Жирков и Дмитрий Тарасов опубликовали в своих Instagram фотографии с хэштегами #СвободуКокориным и #Сашамыстобой. Тут, правда, возникает вопрос, почему Мамаеву не достается такого внимания?

Посмотреть эту публикацию в Instagram #СвободуКокорину #Сашамыстобой Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 30 Янв 2019 в 5:12 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram #свободакокоринумамаеву Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 30 Янв 2019 в 5:04 PST

Отец Мамаева

Одним из первых футболистов поддержал отец Мамаева, который по совместительству еще и работает агентом Павла. Сделал он это весьма эпатажно, но поддержка засчитана. Напомним, как это выглядело: «Гореть *** вам всем в аду! ***! Поняли мою позицию? Передайте всем *** гондонам! Обычный русский парень *** зарабатывает, один раз оступился, ***, и каждый готов сразу нож в спину воткнуть! ***».

Друг Кокорина и футболист Алан Чочиев

Алан Чочиев – тот человек, на чьей свадьбе Александр Кокорин палил из пистолета почем зря. Игрок запустил акцию с видеообращениями в поддержку футболистов. Чего он добивался? «Правды. Многие пишут в комментариях: закон для всех един. Тогда они не имеют права сидеть в тюрьме из-за обычной бытовухи. Хочу показать, что за Пашу, Кирилла и Сашу много достойных ребят, спортсменов, людей, которых как-то продвигает свой регион», - отвечает сам Алан.

Президент «Урала» Григорий Иванов

В одночасье начали говорить о том, что футболистов не ждут больше ни в одном клубе. Команды одна за другой заявляли о нежелании видеть опальных игроков у себя. Президент «Урала» Григорий Иванов то ли решил хайпануть, то ли от чистого сердца пригласил Кокорина и Мамаева в свою команду.

«Ребята всю жизнь отдали футболу. Даже если их сейчас накажут по уголовной статье, почему их отлучать от спорта на всю жизнь?.. Пусть искупают свою вину игрой», - заявил Иванов.

«Зенит»

Пожалуй, тот факт, что Кокорина не выгнали из команды – уже можно считать поддержкой со стороны «Зенита». Но тут питерский клуб пошел еще дальше. Оказалось, что Сергей Семак включил Александра Кокорина в заявку на весеннюю стадию Лиги Европы.

#СашаМыСТобой

Именно с таким хэштегом начался флешмоб в соцсетях. Он прожил не так долго и его пик пришелся на октябрь. Но, как вы уже могли заметить, даже сейчас он то и где всплывает.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #СашаМыСТобой @kokorin9 💙💙💙 Публикация от Pawko (@pawko33) 9 Окт 2018 в 2:59 PDT

Вся эта ситуация с Кокориным и Мамаевым расстраивает, я не знаю, что думать, но молюсь, чтобы всё было хорошо ибо им грозит до двух лет лишения свободы😭😭😭🙏🏻🙏🏻🙏🏻💙💙💙#СашаМыСТобой — Моделька Дзю💋🖤|ЛАРРИ ИС РИАЛ БЛЭТ🏳️‍🌈💙💚 (@yO5xHp9IU7udswE) 9 октября 2018 г.

Сбор подписей – «свободу Кокориным»

Но поддержка Кокорина не ограничилась лишь интернетом. В конце января на улицах Санкт-Петерубрга появились плакаты с призывами принять участие в сборе подписей. Отвечают за эту акции некие «Кокоринцы».

Кстати, теперь эта акция распространилась по нескольким городам и в ней принимают участие жители Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Челябинска.

Татуировка и флешмоб у стадиона

Сразу два флешмоба организовал лайстайл-блогер Игорь Шумилин (135 тысяч подписчиков в Instagram). Пришло на них не более 50 человек в общей сумме. Для пущего эффекта Шумилин еще сделал татуировку в поддержку Алесандра Кокорина.

Осетия за Кокорина и Мамаева!

Жители Осетии записали видеообращение в поддержку футболистов. «Саша и Паша, все будет хорошо, мы с вами!», «Саня, Паша и Кирилл, мы с вами, держитесь!», «Саша, Паша и Кирилл, Осетия с вами!», - вот такие призывы звучат на видео, в котором снялся и Алан Дзагоев.

«А кто по пьянке не лезет в драку?»

Известная группа «Бутырка», исполняющая блатной шансон и песни о тюрьме, записали новогоднее поздравление и поддержали Кокорина и Мамаева. «Держись, Кокорин, крепись, Мамаев, не все на воле здесь против вас», - поет вокалист группы. В общем, это надо просто видеть.