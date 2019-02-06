Преждевременный финал. «Барселона» и «Реал» разыграют Кубок Испании

Футбол 06 февраля 2019 15:44 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Сегодня на «Камп Ноу» состоится 238-й по счету Эль-Класико – главное противостояние в футболе на национальном уровне.

В 23 часа по московскому времени главный арбитр Матеу Лаос даст стартовый свисток первому полуфинальному матчу Кубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Рассказываем о том, что окружает эту встречу.

А Месси будет?

Самой обсуждаемой темой стал возможный пропуск Эль-Класико Лионелем Месси. Он получил повреждение в игре с «Валенсией» (2:2), прошедшей в прошлые выходные. За 20 минут до конца встречи Лео оказался на газоне и схватился за ногу (это был спазм мышцы), но после помощи медиков вернулся на поле и доиграл до финального свистка.

Однако на следующий день он пропустил тренировку команды, и встал вопрос о том, сможет ли Месси принять участие в матче против «сливочных». Сообщалось даже, что ему позволено самому принять решение о выходе на поле. Скорее всего, сыграть аргентинцу удастся. Во всяком случае, за день до матча он тренировался с партнерами и был включен в предварительную заявку сине-гранатовых.

И тот факт, что сегодня утром он пропустил занятие, не должен вводить в заблуждение. Наверняка это было сделано специально – чтобы не рисковать здоровьем футболиста и заодно озадачить противника. Согласитесь, что для игрока уровня Месси пропуск одной тренировки, по меньшей мере, некритичен. Вряд ли теперь он перестанет попадать по мячу.

К слову, аргентинец пропустил последнюю встречу с «Реалом», состоявшуюся в октябре (5:1). А когда такое было, чтобы он не сыграл против «сливочных» дважды подряд?

А вот Усман Дембеле принять участия не сможет. Из-за растяжения связок голеностопа он пропустил более двух недель и, только выздоровев, сразу подхватил где-то простуду и оказался под воздействием антибиотиков. В СМИ утверждалось, что он вернулся в общую группу и тренировался с партнерами на равных, но в заявке на Эль-Класико его все же не оказалось.

Полностью список футболистов, которые смогут выйти на поле, выглядит следующим образом:

Вратари: тер Штеген, Пенья;

Защитники: Семеду, Пике, Лангле, Мурильо, Альба, Вермален;

Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Артур, Малком, Роберто, Аленья, Видаль;

Нападающие: Суарес, Месси, Боатенг.

Навас в воротах

У мадридцев главный вопрос был по вратарям. Основным голкипером является приехавший летом из «Челси» Тибо Куртуа, но в Кубке выходит Кейлор Навас, пропустивший только встречу с «Жироной», да и то из-за травмы. Испанская пресса утверждает, что и в столице Каталонии место в воротах займет именно костариканец. Что ж, об этом мы узнаем уже совсем скоро.

Отметим также, что в заявку на игру попали Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль и Тони Кроос, пропустившие матч против «Алавеса» в выходные (3:0). Если здоровье позволит, наверняка все трое выйдут на поле с первых минут, а если добавить к ним еще и Наваса, получится, что главный тренер «сливочных» Сантьяго Солари сделает как минимум четыре замены по сравнению с матчем примеры.

Полностью заявка «сливочных» выглядит следующим образом:

Вратари: Навас, Куртуа, Альтубе;

Защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Регилон;

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Льоренте, Асенсио, Иско, Себальос;

Нападающие: Мариано, Бензема, Бэйл, Васкес, Винисиус.

На 99% можно быть уверенным только в том, что на острие «королевского клуба» появится Карим Бензема, набравший превосходную форму. В нынешнем чемпионате Испании он уже забил в два раза больше, чем в прошлом (10 против 5), а всего за сезон наколотил 18 мячей и 6 раз выступил в роли ассистента.

«Барса» больше отдыхает

За несколько дней до матча руководство «Реала» выступило с критикой примеры. По мнению Флорентино Переса, к его команде отнеслись несправедливо. Дело в том, что согласно календарю, перед обоими полуфиналами у каталонцев будет на сутки больше времени для отдыха, чем у их соперников: в минувшие выходные «Барса» проводила матч 2 февраля, а «Реал» - 3-го. То же самое будет и перед ответной встречей, назначенной на 27 февраля – каталонцы сразятся с «Севильей» 24 февраля, а «Реал» с «Леванте» – 25-го.

Стоит отметить, что жеребьевка полуфиналов состоялась только 1 февраля, и к тому моменту матчи ла лиги были уже расписаны по датам, так что претензии эти несколько натянутые. Хотя ничто не мешает примере подвинуть на день раньше встречу «Реала» с «Леванте».

Солари, в отличие от своего патрона, не стал педалировать тему и заговорил об этом, только когда его спросили журналисты. Он выразил по этому поводу недоумение и надежду на то, что в лиге не помогают принципиальным соперникам. «Мы просто должны выйти на поле и выложиться», - подытожил аргентинец.

„Реал“ – всегда фаворит»

В предматчевых пресс-конференциях наставники команд по-разному оценили шансы своих подопечных. Если Эрнесто Вальверде ограничился дипломатичным «встречи с „Реалом“ всегда особенные. Выхода в финал жаждем и мы, и соперник», то Солари бросил фразу, которую все испанские СМИ вынесли в заголовок: «„Реал“ – всегда фаворит, – и добавил. – Говорю это со всей скромностью, но мы всегда стараемся побеждать».

Впрочем, не стоит предавать его словам особого значения. Ничего жгучего он не имел в виду, просто поддержал клубные традиции всегда стремиться к первому месту.

При чем тут китайский новый год?

Каталонцы выйдут на игру с «Реалом» в специальной форме, на которой все фамилии футболистов продублированы на китайском языке. Клубная пресс-служба не только анонсировала сами футболки…

… но и показала, как наносятся эти иероглифы. На примере майки Месси, естественно.

🤩 #ElClásico de este miércoles va a ser muy especial... Los jugadores del Barça lucirán su nombre en chino para celebrar el #AñoNuevoChino 🎉



为庆祝中国新年，明晚的国家德比红蓝军团将身披印有中文名字的球衣 pic.twitter.com/SqbJwM34OR — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 5 февраля 2019 г.

Причиной такого решения стало желание сине-гранатовых отметить таким образом китайский новый год, наступивший 5 февраля.

Пуйоль против Бензема

Оба клуба подогревают в твиттере интерес публики к предстоящей встрече и вспоминают различные эпизоды из прошлых противостояний. Так, сине-гранатовые сделали подборку особенно ярких голов в ворота главного противника в рамках Кубка страны. Первые три, к слову, на счету защитников – Карлеса Пуйоля, Эрика Абидаля и Дани Алвеса.

⏳ Sólo faltan 2⃣4⃣ horas para el inicio de un nuevo #ElClásico



🔝⚽ Empezamos la cuenta atrás recordando los mejores goles contra el Madrid en la Copa



🔵🔴 FORÇA BARÇA! pic.twitter.com/sh8ibzTZ5T — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 5 февраля 2019 г.

«Реал» ответил своим полутораминутным роликом.

Смотрите прямую трансляцию на нашем сайте!

Матч «Барселона» – «Реал» начнется на «Камп Ноу» в 23:00 (мск). Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на главной стране нашего сайта. Не пропустите, будет жарко! Победитель этой встречи в финале встретится с сильнейшим в паре «Бетис» – «Валенсия» и 25 мая наверняка поднимет над головой очередной трофей.