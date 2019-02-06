«Краснодар» обыграл «Локо». Но с «Байером» будет тяжело, в опорной зоне – проблемы

Футбол 06 февраля 2019 20:18 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Краснодар» на сборе в Испании обыграл «Локомотив» (1:0) в товарищеском матче.

У «КРАСНОДАРА» «БАЙЕР», У «ЛОКО» – СБОРЫ

«Локомотив» и «Краснодар» укатили на второй учебно-тренировочный сбор в Испанию. В таком случае грех было не организовать междусобойчик. Хотелось верить, что команды хотя бы немного обозначат борьбу и будут доигрывать ну почти в каждом эпизоде. Это хотелось, а на деле задачи перед Мурадом Мусаевым и Юрием Семиным стояли разные. «Краснодар» возобновит сезон уже 14 февраля матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Байера», а у «Локомотива» времени куда больше: железнодорожники выйдут из межсезонья только в начале марта. «Краснодару» важно войти в тонус благодаря игре с соперником серьезного класса. «Локо» просто проверял свои силы.

Составы – максимально приближенные к реальности. На воротах у краснодарцев Крицюк, в центре защиты конечно же Мартынович со Спаичем, на флангах Стоцкий и Петров. В середине поля Каборе, Перейра и Олссон. Впереди Вандерсон, Классон и Ари. Интересно, что воспитанники Игнатьев и Сулейманов остались в запасе.

Еще в заключительном матче первого сбора «Локомотив» вышел играть со «Спартаком» почти основой. Но тогда команда еле бежала, а сейчас все те же ребята находились не под такими нагрузками. Но без сюрпризов не обошлось. Справа в обороне вышел Хеведес, а Фернандеш не попал даже в заявку. В остальном мало интересного: в воротах Гилерме, в центре обороны Чорлука и Кверквелия, слева – Лысов. В опорной зоне Денисов и Крыховяк, под Смоловым – братья Миранчуки и Фарфан.

Наш состав на первый матч испанского сбора #КраснодарЛоко 🔥 Начинаем через 30 минут! pic.twitter.com/U3qC80aCxf — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 6 февраля 2019 г.

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ И БОРЬБА. КАК В РПЛ

Жарко было только из-за погоды. В целом первый тайм прошел спокойно, а острые моменты возникали крайне редко. Первый – уже на 6-й минуте. Перейра со стандарта покатил на Ари, а тот прострелил в штрафную, где Классон замкнул как надо, но мяч пролетел над воротами. Стремительное начало – вот что точно отрабатывал «Краснодар». На 11-й минуте Стоцкий сжег левую бровку, вошел в штрафную и прострелил на Перейру. Уругваец в касание зарядил по воротам, но слабо: Гилемре успел спасти.

«Локомотив» ответил только на 29-й минуте, да и то благодаря провалу соперника в опорной зоне. Крыховяк выдрал мяч в середине, практически вышел один на один, идеально отпасовал Смолову под удар, а тот завозился с мячом и загубил момент. Федор зачем-то начал раскачивать одного защитника за другим, в итоге намудрил и не довел атаку даже до удара. В последний момент Смолов даже рухнул на газон в попытке выпросить пенальти, но это больше походило на пижонство. Ну все как в РПЛ!

«Краснодар» выглядел цельным, а «Локо» еще не доведенным до ума. Но это и понятно – это первым через неделю играть в еврокубках. «Локо» по своей природе действовал на контратаках и едва не забил после дальнего удара Алексея Миранчука, а «Краснодар» уперся в стену из защитников и пытался ее обойти или перепрыгнуть. За неожиданные ходы отвечал Олссон, за продвижение мяча – Классон и Вандерсон. За что отвечал Ари, определить не удалось.

«КРАСНОДАР» УЛУЧШИЛ СТАНДАРТЫ. СТАЛО ИНТЕРЕСНЕЕ

Приятно, что после перерыва тренеры не выпустили сплошной молодняк, окончательно убивший интерес к игре.Точечные замены не испортили прежнее качество футбола, но и не подняли его на новый уровень. Перейра уступил место Игнатьеву («Краснодар» перешел на 4-4-2 – успешный вариант октября-ноября) у одних, Гилерме, Лысов и Фарфан поменялись на Коченкова, Рыбуса и Тугарева у других.

«Краснодар» изменил игру в середине, стало больше передач из глубины на открывающихся впереди. Во втором тайме «Краснодар» выполнял много стандартов, благодаря чему стало ясно, что команда здорово поработала над этим компонентом в межсезонье. Движений под скидку, хитрых забеганий под навес вторым темпом стало больше. Плодов в этой игре домашние заготовки не принесли, но это лишь вопрос времени. Вдруг против «Байера» получится?

С выходом Игнатьева и Сулейманова острота у ворот «Локо» прописалась навсегда. Коченкову в последние десять минут стало совсем невмоготу: Антон летал по штрафной, ловил, отбивал и прекрасно справлялся со своими обязанности. А ведь под конец на поле появились и другие воспитанники «быков»: Уткин и Голубев. Вся эта компания не то чтобы разрывала железнодорожников, но доставляла им большие неприятности. На 84-й минуте это вылилось в закономерный итог: Классон выдал шикарный разрезающий пас на Игнатьева, тот мастерски ушел от защитника и, уже можно сказать породисто, пробил в дальний угол. Ну кайф же! Иван в очередной раз забил серьезному сопернику и опять доказал, какой крутой форвард есть в команде Мусаева.

***

«Краснодар» однозначно наиграл на победу. Но убедительнее от этого победа «быков» не стала, вопросы по игре остаются до сих пор. «Байер» на выходных раскатал «Баварию» и заставил задуматься: и как же нам проходить такую шальную команду? Пока ясно, как «Краснодар» будет строить атаки: есть два варианта и оба хорошие – с Ари и остротой из глубины или с Игнатьевым и Сулеймановым на скорости. А вот над надежностью опорной зоны стоит поработать.