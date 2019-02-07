Юрий Белоус: Саранск пусть посмотрит матч с Сан-Марино, а с Бельгией нужно играть в «Лужниках»

Футбол 07 февраля 2019 17:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

6 февраля поздно вечером Российский футбольный союз сообщил, что два первых домашних матча в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 наша сборная проведет в Саранске и в Нижнем Новгороде. Президент группы компаний «Футбол Маркет» Юрий Белоус считает, что это правильное решение.

8 июня в 19.00 на «Мордовия Арене» россияне сыграют со сборной Сан-Марино, а 11 июня в 21.45 – на стадионе «Нижний Новгород» подопечные Станислава Черчесова примут команду Кипра. Но ведь в ходе ЧМ-2018 вовсю муссировались разговоры, что национальная сборная будет постоянно играть в «Лужниках».

– Юрий Викторович, как вы относитесь к такому решению наших футбольных властей?

– Считаю, это правильно. Сан-Марино и Кипр, при всем желании, нельзя назвать топовыми командами. Они вряд ли собрали бы аншлаг в «Лужниках». А зачем проводить матчи при полупустых трибунах? Поэтому и перенесли матчи в Саранск и Нижний Новгород. Раз стадионы построили, значит нужно чтобы там играли большие команды. Необходимо прививать любовь к красивому футболу. К тому же, напомню, в течении нескольких лет действует государственная программа финансирования стадионов, которые построены к чемпионату мира-2018. Их необходимо задействовать.

– А там соберутся полные стадионы?

– Сомневаюсь. Особенно в отношении Саранска. Все-таки, это – не футбольный город, там хорошо развита легкая атлетика и спортивная ходьба. Нижний Новгород и побольше, и футбольные традиции там побогаче, и к Москве поближе – можно доехать на автомобиле или скоростном поезде. Хотя, конечно, хочется ошибиться, ведь большим футболом эти города не избалованы. Матчи чемпионата мира – не в счет. Сборная России в Саранске и Нижнем Новгороде вообще не играла.

– От чего зависит посещаемость матчей национальной команды?

– Факторов очень много. И от нашего состава, и от того, с кем играем, и от цены билетов…

– Как считаете: матчи сборной России в «Лужниках» являются прибыльными для арены и Российского футбольного союза?

– Только если приезжают сильные команды. В этих случаях собирается полный стадион, заполняются ложи. 80 000 зрителей – серьезная цифра! Вся выручка за вычетом аренды идет в казну РФС.

– Сколько примерно может стоить аренда такого суперстадиона, как «Лужники»?

– Раньше цифры были в коридоре 50-200 тысяч долларов.

– А сейчас?

– Вряд ли что-то сильно изменилось. Порядок цифр остался тем же.

– ЦСКА сыграл в «Лужниках» три матча предварительного этапа Лиги чемпионов. Они себя оправдали?

– Конечно! Ведь к армейцам в гости приезжали «Реал» и «Рома».

– Может случиться так, что на главном стадионе страны в этом году пройдет всего один матч – финал Кубка России?

– Сомневаюсь. Год длинный. Национальной сборной предстоят встречи с Шотландией (10 октября) и Бельгией (16 ноября). Их, думаю, захотят провести в Москве и в «Лужниках». Команды – сильные, способные собрать аншлаги, а нашей сборной будет нужна мощная поддержка.

– Но даже 2-3 матча в год – это мало.

– У «Лужников» же есть не только футбольный стадион. Там же очень много всяких площадок, которые сдаются в аренду.

– А дорого содержать в порядке футбольное поле?

– Очень.