Тимур Жамалетдинов: Освоиться в Польше помогает украинец

Футбол 11 февраля 2019 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Александр Августин

21-летний нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов рассказал о первых днях пребывания в польском «Лехе», где он проведет концовку сезона на правах аренды.

«ПОЛЬСКИЕ СМИ НАПИСАЛИ НЕ ТО, ЧТО Я ГОВОРИЛ»

Напомним, «Лех» арендовал Жамалетдинова у армейцев в уже закрывшееся в Европе трансферное окно. В минувшую пятницу российский форвард дебютировал за свою новую команду, выйдя на замену на 85-й минуте домашнего матча национального первенства с «Заглембе». Жамалетдинов имел шанс вывести «Лех» вперед, но его удару не хватило силы. В итоге хозяева потерпели неожиданное поражение – 1:2, пропустив мяч с пенальти в компенсированное время…

– Вы оказались в центре внимания еще до матча с «Заглембе». Польские СМИ растиражировали ваше интервью, которое отдавало скандальностью. Вы в нем и Леонида Слуцкого раскритиковали, и на Федора Чалова «наехали»… Журналисты все переврали?

– Сейчас уже более-менее успокоился, но когда первый раз увидел, что там от моего имени напечатали, было не по себе. Ну, что могу сказать? Теперь буду внимательно вычитывать перед публикацией любое интервью, которое у меня возьмут в Польше. И аккуратнее надо быть с формулировками, эмоциями во время общения. Урок на будущее.

– Искажение ваших слов произошло из-за незнания языка?

– Суть вопросов я понимал. Надеялся, что и суть моих ответов понятна. Но в польском варианте получилось совсем не то, что я хотел выразить по-русски.

– А зачем согласились на такой откровенный разговор?

– В команде сказали, что надо дать интервью. С пресс-атташе мы текст не согласовывали, мне не давали текст на вычитку. Конечно, если бы увидел, исправил бы неточности, выкинул всё то, чего не говорил. Однако я и не думал, что такое может получиться. Вроде никаких сенсаций не было, а получился такой резонанс.

«С ЧАЛОВЫМ ВСЕГДА ДРУЖИЛИ – НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ»

– После интервью вам из ЦСКА звонили?

– Пару ребят написали, попросили объяснений. Но я сразу сказал им, что это все неправда. Слова вырваны из контекста. Вроде бы все всё поняли.

– С Чаловым отношения не испортились?

– Мы с Федей всегда дружили. В этом плане ничего не изменилось.

– Он вам писал после интервью?

– Нет. Он же знает, как обстоит дело на самом деле. Что у меня нет и не было обид ни на него, ни на ЦСКА. Всегда любил этот клуб, который сделал для меня очень много. О ЦСКА – только хорошее.

– Но ведь вас вполне могла обидеть аренда в «Лех». Так наверняка многие подумали, прочитав интервью полякам.

– Если кто-то так подумал, то совершенно зря. «Лех» заинтересовался мной еще в декабре, но тогда я не знал об этом варианте. В январе, на сборах ЦСКА, Виктор Гончаренко подошел и объяснил, что для меня будет лучше набраться игровой практики в чемпионате Польши. Я согласился. Потом переговорил с агентом – и отправился в «Лех».

– То есть шоком это не стало? У вас же на весну наверняка были другие планы…

– Я допускал, что уйду в аренду. Это нормальный сценарий, когда не имеешь постоянной практики. Да, было немного неожиданно узнать об этом уже на сборах. Но по времени я ничего не потерял.

«РУСОФОБИИ ПОКА НЕ ЗАМЕЧАЛ»

– Какое впечатление произвела новая команда? Вы же никогда до этого не выступали за границей.

– Приняли меня в «Лехе» замечательно. Команда, руководители, тренерский штаб. На тренировках мы интенсивно работали, я довольно быстро начал сыгрываться с новыми партнерами. Конечно, до идеального взаимопонимания еще далеко. Но оно придет через официальные матчи. Главное – выполнять установку тренера. В ЦСКА было то же самое.

– Стиль игры «Леха» сильно отличается от футбола Гончаренко?

– Нюансы, конечно, присутствуют. Но мое амплуа осталось прежним. И функционал – примерно тот же. На меня рассчитывают как на нападающего.

– Ваш дебют пришелся на домашний матч. Как вас приняли болельщики?

– Да я с первых же дней почувствовал позитив с их стороны. В соцсетях, на фансайтах мне писали различные пожелания. «Добро пожаловать», «Удачи» и все в таком духе. По-русски и по-польски.

– Русофобии не замечали?

– Пока – нет. Но я думаю, что отношение к тебе болельщиков зависит не от паспорта, а от той игры, которую показываешь. Буду стараться радовать фанатов «Леха» голами и другими полезными действиями на поле.

– Выступавший в Польше полузащитник «Анжи» Роланд Гиголаев в интервью нашему изданию отмечал, что в этом чемпионате с легионерами, в отличие от РПЛ, никто не носится. Иностранцу нужно на несколько голов превосходить местных.

– В «Лехе» ко всем футболистам одинаковое отношение. Пока у меня создалось такое впечатление. Ни разу не видел, чтобы наш тренер делил команду на поляков и остальных. Идет нормальная конкуренция.

«РАЗ В НЕДЕЛЮ ЗАНИМАЮСЬ С РЕПЕТИТОРОМ»

– Познань нравится?

– Красивый, уютный городок. С историей. Времени на большую экскурсию пока не было, но прогулялся пару раз по улице в районе, где живу. Очень понравилось. Арена у «Леха» – тоже классная. Атмосфера на матчах что надо.

– Какую цель преследуете в «Лехе» – доказать свою необходимость ЦСКА или зарекомендовать себя для какого-нибудь клуба из европейского топ-чемпионата?

– Пока об этом рано говорить. Думаю исключительно о предстоящих месяцах. Постараюсь провести их с максимальной пользой для клуба и для себя самого себя. Хочется почаще выходить на поле – и чтобы «Лех» побеждал, поднимался в турнирной таблице. К сожалению, в моем первом матче команда проиграла.

– Кто из одноклубников помогает вам освоиться?

– Здесь есть украинский футболист Вова Костевич. Левый защитник, по-русски говорит неплохо. Он помогает быстрее осваивать польский, который я учу с репетитором – занятия проходят раз в неделю.

По-русски говорит и наш тренер вратарей. Но в Польше все легионеры учат язык. Так принято. А когда что-то не понимаешь, можно перейти на английский.