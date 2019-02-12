Головин – нечто среднее между Глушаковым и Фернандо. Изучаем зарплату Александра

Россиянин зарабатывает в «Монако» 2,4 млн евро в год. Много это, или мало?
Не так давно французское издание L’Equipe опубликовало рейтинг зарплат в «Монако». В десятку самых высокооплачиваемых игроков попал и российский футболист Александр Головин. В Англии принято измерять зарплату футболистов в недельных окладах, а во Франции – в месячных. Головин получает 225 тысяч евро в месяц. Мы в России привыкли обращать внимание на годовой оклад игроков. Выходит, что Головин в «Монако» зарабатывает 2,7 млн евро в год до вычета налогов.
Вот вся десятка самых высокооплачиваемых футболистов «Монако»:
Игрок
Зарплата (млн евро в год)
1
Радамель Фалькао
9
2
Сеск Фабрегас
7,2
3
Камиль Глик
3,5
4
Стеван Йоветич
3,4
5
Рони Лопеш
3,4
6
Джибриль Сидибе
2,9
7
Александр Головин
2,7
8
Насер Шадли
2,6
9
Даниэль Субашич
2,3
10
Налдо
2
Мы видим, что явными лидерами этого рейтинга являются две главные звезды монегасков – Радамель Фалькао (9 млн евро в год) и купленный совсем недавно Сеск Фабрегас (7,2 млн евро в год). Среди остальных игроков Головин не очень-то и выделяется. От третьего места списка его отделяет «всего» 0,8 млн евро в год.
В этом рейтинге Александр занимает 7-е место, но по реальным доходам Александр – шестой. Дело в том, что в княжестве Монако нет подоходного налога ни для кого, кроме граждан Франции. Получается, что условный Фалькао, как и наш Головин налогов со своей зарплаты не платят от слова вообще. А вот гражданин Франции Джибриль Сидибе, пока не проживающий на территории княжества более пяти лет, вынужден платить французский подоходный налог. Для людей, зарабатывающих более 150 тысяч евро в год он составляет 47%. Таким образом, на руки Джибриль получает порядка 1,5 млн евро и с треском вылетает из нашего рейтинга, уступая свою шестую строчку Головину.
Если сравнивать зарплату Головина с тем, что он получал в ЦСКА, то его доходы выросли более чем в 2,5-3 раза. В России игрок зарабатывал 67 миллионов рублей в год. В зависимости от курса евро это порядка 0,8-1 млн евро в год – не такая уж и высокая зарплата даже по меркам армейского клуба. Зато теперь Александр зарабатывает больше, чем самый высокооплачиваемый футболист ЦСКА, капитан команды Игорь Акинфеев, который получает 2,5 млн евро в год.
Раз уж мы сравнили зарплату Головина с окладом Акинфеева, давайте посмотрим, где игрок «Монако» находился бы в рамках российской премьер-лиги.
Самый высокооплачиваемый футболист РПЛ после отъезда Леандро Паредеса – Ведран Чорлука, который зарабатывает 4,5 млн евро в год. Формально больше всех сейчас получает Гжегож Крыховяк – 5 млн евро, но ему зарплату частично оплачивает «ПСЖ», поэтому поляка мы из рейтинга исключаем. Головин же в этом виртуальном соревновании кошельков занял бы аккурат десятое место – сразу после полузащитника «Спартака» Фернандо с его окладом в 2,8 млн евро в год. Сразу за Головиным идет капитан красно-белых Денис Глушаков с зарплатой в 2,6 млн евро в год, треть от которой он вынужден теперь перечислять на счет своей бывшей супруги Дарьи в качестве алиментов. Вот – полная десятка:
Игрок
Клуб
Зарплата (млн евро в год)
1
Ведран Чорлука
«Локомотив»
4,5
2
Бранислав Иванович
«Зенит»
4,1
3
Мануэл Фернандеш
«Локомотив»
3,8
4
Артем Дзюба
«Зенит»
3,6
5
Луис Адриано
«Спартак»
3,5
6
Александр Кокорин
«Зенит»
3,3
7
Федор Смолов
«Локомотив»
2,9
8
Фернандо
«Спартак»
2,8
9
Себастьян Дриусси
«Зенит»
2,7
10
Александр Головин
«Монако»
2,7
Даже из этой таблицы видно, что среди футболистов с российским паспортом Головин занимает четвертое место. Но для полноты картины мы все же приведем полную десятку самых высокооплачиваемых «паспортов»:
Игрок
Клуб
Зарплата (млн евро в год)
1
Артем Дзюба
«Зенит»
3,6
2
Александр Кокорин
«Зенит»
3,3
3
Федор Смолов
«Локомотив»
2,9
4
Александр Головин
«Монако»
2,7
5
Денис Глушаков
«Спартак»
2,6
6
Игорь Акинфеев
ЦСКА
2,5
7
Олег Шатов
«Зенит»
2,5
8
Павел Мамаев
«Краснодар»
2,4
9
Юрий Жирков
«Зенит»
2,4
10
Роман Зобнин
«Спартак»
2,4
Кстати, второй по размеру зарплаты из россиян, играющих в Европе – Денис Черышев. Его оклад не сильно изменился с тех пор, как он подписал свой профессиональный контракт с мадридским «Реалом» – порядка 1,5-1,7 млн евро в год. В России он мог бы зарабатывать заметно больше, особенно после ЧМ-2018, но еще в 2014 году он категорически отверг предложения от «Зенита» и ЦСКА.
Пример Черышева натолкнул нас на мысль – проверить, сколько зарабатывали в свое время другие футбольные звезды, уехавшие в Европу на волне успеха России на Евро-2008.
Первым Россию покинул Роман Павлюченко. Его подписал лондонский «Тоттенхэм». Правда, тогда «шпоры» не являлись одним из лидеров английского футбола и не могли себе позволить сорить деньгами. Роману предложили достаточно скромный оклад в 2 млн евро до вычета налогов. То есть на руки Роман получал немногим больше 1 млн евро.
Динияр Билялетдинов, перешедший из «Локомотива» в ливерпульский «Эвертон» потерял еще больше – почти в три раза по сравнению с тем, что он получал в России. В Англии его годовой оклад составил 1,1 млн евро.
На понижение пошел и Андрей Аршавин, переехавший из «Зенита» в лондонский «Арсенал». «Зенит» предлагал ему еще увеличить зарплату, но футболист настоял на переходе. Играя за «канониров» Андрей по своему первому контракту зарабатывал 3,64 млн евро в год. После продления зарплата Андрея в «Арсенале» составила 2,5 млн евро в год.
Неплохо устроился в «Штутгарте» Павел Погребняк, который вообще в чемпионате Европы по футболу участия не принимал. В Германии он сразу стал самым высокооплачиваемым футболиста с зарплатой в 3 млн евро в год. В английский «Рединг» Павел переходил с небольшим понижением зарплаты – на 2,8 млн евро в год. Там он тоже был самым высокооплачиваемым игроком. Контракт Погребняка был устроен так хитро, что за свой последний год в «Рединге» он получил 3,5 млн евро,
Лучше всех в Европе устроился Юрий Жирков, который на протяжении определенного времени вообще был самым высокооплачиваемым россиянином. Он же до перехода Головина в «Монако» был и самым дорогим нашим соотечественником. Несмотря на то, что за Александра заплатили больше, чем за Юрия, даже примерно такой же высокой зарплатой Головин похвастаться не может. Перейдя в «Челси», Юрий подписал контракт с зарплатой в 4,4 млн евро в год! Правда, на руки Александр получает все же больше. Подоходный налог для тех, кто зарабатывает свыше 150 тысяч фунтов в год в Великобритании составляет 45%. Выходит, что на руки Жирков получал лишь 2,42 млн евро.
Игрок
Клуб
Зарплата (млн евро в год)
1
Юрий Жирков
«Челси»
4,4
2
Андрей Аршавин
«Арсенал»
3,64
3
Павел Погребняк
«Штутгарт»
3,5
4
Александр Головин
«Монако»
2,7
5
Роман Павлюченко
«Тоттенхэм»
2
6
Динияр Билялетдинов
«Эвертон»
1,1