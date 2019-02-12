Головин – нечто среднее между Глушаковым и Фернандо. Изучаем зарплату Александра

Футбол 12 февраля 2019 19:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

Россиянин зарабатывает в «Монако» 2,4 млн евро в год. Много это, или мало?

Не так давно французское издание L’Equipe опубликовало рейтинг зарплат в «Монако». В десятку самых высокооплачиваемых игроков попал и российский футболист Александр Головин. В Англии принято измерять зарплату футболистов в недельных окладах, а во Франции – в месячных. Головин получает 225 тысяч евро в месяц. Мы в России привыкли обращать внимание на годовой оклад игроков. Выходит, что Головин в «Монако» зарабатывает 2,7 млн евро в год до вычета налогов.

Вот вся десятка самых высокооплачиваемых футболистов «Монако»:

Игрок Зарплата (млн евро в год) 1 Радамель Фалькао 9 2 Сеск Фабрегас 7,2 3 Камиль Глик 3,5 4 Стеван Йоветич 3,4 5 Рони Лопеш 3,4 6 Джибриль Сидибе 2,9 7 Александр Головин 2,7 8 Насер Шадли 2,6 9 Даниэль Субашич 2,3 10 Налдо 2

Мы видим, что явными лидерами этого рейтинга являются две главные звезды монегасков – Радамель Фалькао (9 млн евро в год) и купленный совсем недавно Сеск Фабрегас (7,2 млн евро в год). Среди остальных игроков Головин не очень-то и выделяется. От третьего места списка его отделяет «всего» 0,8 млн евро в год.

В этом рейтинге Александр занимает 7-е место, но по реальным доходам Александр – шестой. Дело в том, что в княжестве Монако нет подоходного налога ни для кого, кроме граждан Франции. Получается, что условный Фалькао, как и наш Головин налогов со своей зарплаты не платят от слова вообще. А вот гражданин Франции Джибриль Сидибе, пока не проживающий на территории княжества более пяти лет, вынужден платить французский подоходный налог. Для людей, зарабатывающих более 150 тысяч евро в год он составляет 47%. Таким образом, на руки Джибриль получает порядка 1,5 млн евро и с треском вылетает из нашего рейтинга, уступая свою шестую строчку Головину.

Головин vs . Россия

Если сравнивать зарплату Головина с тем, что он получал в ЦСКА, то его доходы выросли более чем в 2,5-3 раза. В России игрок зарабатывал 67 миллионов рублей в год. В зависимости от курса евро это порядка 0,8-1 млн евро в год – не такая уж и высокая зарплата даже по меркам армейского клуба. Зато теперь Александр зарабатывает больше, чем самый высокооплачиваемый футболист ЦСКА, капитан команды Игорь Акинфеев, который получает 2,5 млн евро в год.

Раз уж мы сравнили зарплату Головина с окладом Акинфеева, давайте посмотрим, где игрок «Монако» находился бы в рамках российской премьер-лиги.

Самый высокооплачиваемый футболист РПЛ после отъезда Леандро Паредеса – Ведран Чорлука, который зарабатывает 4,5 млн евро в год. Формально больше всех сейчас получает Гжегож Крыховяк – 5 млн евро, но ему зарплату частично оплачивает «ПСЖ», поэтому поляка мы из рейтинга исключаем. Головин же в этом виртуальном соревновании кошельков занял бы аккурат десятое место – сразу после полузащитника «Спартака» Фернандо с его окладом в 2,8 млн евро в год. Сразу за Головиным идет капитан красно-белых Денис Глушаков с зарплатой в 2,6 млн евро в год, треть от которой он вынужден теперь перечислять на счет своей бывшей супруги Дарьи в качестве алиментов. Вот – полная десятка:

Игрок Клуб Зарплата (млн евро в год) 1 Ведран Чорлука «Локомотив» 4,5 2 Бранислав Иванович «Зенит» 4,1 3 Мануэл Фернандеш «Локомотив» 3,8 4 Артем Дзюба «Зенит» 3,6 5 Луис Адриано «Спартак» 3,5 6 Александр Кокорин «Зенит» 3,3 7 Федор Смолов «Локомотив» 2,9 8 Фернандо «Спартак» 2,8 9 Себастьян Дриусси «Зенит» 2,7 10 Александр Головин «Монако» 2,7

Даже из этой таблицы видно, что среди футболистов с российским паспортом Головин занимает четвертое место. Но для полноты картины мы все же приведем полную десятку самых высокооплачиваемых «паспортов»:

Игрок Клуб Зарплата (млн евро в год) 1 Артем Дзюба «Зенит» 3,6 2 Александр Кокорин «Зенит» 3,3 3 Федор Смолов «Локомотив» 2,9 4 Александр Головин «Монако» 2,7 5 Денис Глушаков «Спартак» 2,6 6 Игорь Акинфеев ЦСКА 2,5 7 Олег Шатов «Зенит» 2,5 8 Павел Мамаев «Краснодар» 2,4 9 Юрий Жирков «Зенит» 2,4 10 Роман Зобнин «Спартак» 2,4

Кстати, второй по размеру зарплаты из россиян, играющих в Европе – Денис Черышев. Его оклад не сильно изменился с тех пор, как он подписал свой профессиональный контракт с мадридским «Реалом» – порядка 1,5-1,7 млн евро в год. В России он мог бы зарабатывать заметно больше, особенно после ЧМ-2018, но еще в 2014 году он категорически отверг предложения от «Зенита» и ЦСКА.

Головин vs . Жирков

Пример Черышева натолкнул нас на мысль – проверить, сколько зарабатывали в свое время другие футбольные звезды, уехавшие в Европу на волне успеха России на Евро-2008.

Первым Россию покинул Роман Павлюченко. Его подписал лондонский «Тоттенхэм». Правда, тогда «шпоры» не являлись одним из лидеров английского футбола и не могли себе позволить сорить деньгами. Роману предложили достаточно скромный оклад в 2 млн евро до вычета налогов. То есть на руки Роман получал немногим больше 1 млн евро.

Динияр Билялетдинов, перешедший из «Локомотива» в ливерпульский «Эвертон» потерял еще больше – почти в три раза по сравнению с тем, что он получал в России. В Англии его годовой оклад составил 1,1 млн евро.

На понижение пошел и Андрей Аршавин, переехавший из «Зенита» в лондонский «Арсенал». «Зенит» предлагал ему еще увеличить зарплату, но футболист настоял на переходе. Играя за «канониров» Андрей по своему первому контракту зарабатывал 3,64 млн евро в год. После продления зарплата Андрея в «Арсенале» составила 2,5 млн евро в год.

Неплохо устроился в «Штутгарте» Павел Погребняк, который вообще в чемпионате Европы по футболу участия не принимал. В Германии он сразу стал самым высокооплачиваемым футболиста с зарплатой в 3 млн евро в год. В английский «Рединг» Павел переходил с небольшим понижением зарплаты – на 2,8 млн евро в год. Там он тоже был самым высокооплачиваемым игроком. Контракт Погребняка был устроен так хитро, что за свой последний год в «Рединге» он получил 3,5 млн евро,

Лучше всех в Европе устроился Юрий Жирков, который на протяжении определенного времени вообще был самым высокооплачиваемым россиянином. Он же до перехода Головина в «Монако» был и самым дорогим нашим соотечественником. Несмотря на то, что за Александра заплатили больше, чем за Юрия, даже примерно такой же высокой зарплатой Головин похвастаться не может. Перейдя в «Челси», Юрий подписал контракт с зарплатой в 4,4 млн евро в год! Правда, на руки Александр получает все же больше. Подоходный налог для тех, кто зарабатывает свыше 150 тысяч фунтов в год в Великобритании составляет 45%. Выходит, что на руки Жирков получал лишь 2,42 млн евро.