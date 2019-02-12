Сергей Герасимец: Думаю, Мак больше не будет бить пенальти в «Зените»

Футбол 12 февраля 2019 23:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Григорьевская Юлия

Ветеран «Зенита» Сергей Герасимец поделился своим мнением о первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче», в котом российская команда потерпела поражение 0:1.

– Не скажу, что впечатления от матча у меня хорошие. Они больше тревожные, чем оптимистичные. Первый тайм «Зенит» полностью проиграл, поэтому «Фенербахче», который владел преимуществом, абсолютно логично забил мяч со стандарта. В игре «Зенита» можно отметить линию обороны, в которой Иванович и Ракицкий проявили себя в должной мере. На флангах у питерцев игра была чуть послабее. Там был возрастной Анюков и молодой Набиуллин, которого не хватило на всю игру. Но за счет Ивановича и Ракицкого она выглядела мощно и надежно. Турком тоже практически ничего не позволили создать, несмотря на то, что у них было большое преимущество в первом тайме.

– Что скажете о втором тайме?

– После перерыва «Зенит» вроде бы начал играть. В первом тайме игры не было, и даже пенальти был заработан абсолютно случайно. Конечно, одиннадцатиметровый удар надо было реализовывать. Зенитовцы этого не сделали и проиграли матч. Во втором тайме гости стали переигрывать «Фенербахче», потому что турки уже устали. Единственное, я так и не понял за счет чего «Зенит» должен был создавать голевые моменты. Кроме стандартных положений ничего острого создать не удалось. На флангах не было скорости, в средней линии не было быстроты принятия решений. Было видно, что Дзюба находится не в лучшей форме. В концовке вышел Азмун, который совершил несколько активных действий, но времени ему явно не хватило. Да и в команде он еще не адаптировался. Поэтому считаю, что поражение получилось закономерным. Но нотки надежды есть, потому что ответная игра пройдет в Питере при мощной поддержке болельщиков. И что самое важное – за эти девять дней до следующего матча «Зенит» должен существенно прибавить во всем. Ему вполне по силам дома обыграть эту команду с разницей в два мяча.

– Удивлены, что пенальти «Зенит» доверил бить Маку?

– Конечно. Я думаю, кроме Мака все удивились (смеется). Тем более, имея на поле Дзюбу, Ивановича, Ракицкого, который в «Шахтере» бил пенальти. Нет ничего страшного, когда игрок команды не забивают. Даже Месси и Роналду промахивались с точки. Но раз уж ты пошел пробивать одиннадцатиметровый, находясь в команде без году неделя, то обязан его забивать. Думаю, что Мак больше не будет бить пенальти в «Зените».

– В «Зените» нет штатного пенальтиста. Он нужен?

– Конечно, нужен. «Зенит» – это атакующая команда. Соответственно, назначается много одиннадцатиметровых, раз команда активно играет впереди. Нужен человек или группа людей, которые уверенно исполняют пенальти.

– Опять произошел инцидент с турецкими фанатами, которые перед матчем с ножами и арматурой остановили автобус с болельщиками «Зенита», которые заблокировали двери. Может запретить проводить в Турции матчи, раз хозяева так себя ведут?

– Турция – своеобразная страна. В Анталии, например, весь мир тренируется зимой и летом, люди отдыхают, и никаких инцидентов там не увидишь. Я не знаю, почему турецкие болельщики превращаются в дикарей. Чемпиона мира в России показал, что все нации являются в футболе не врагами, а соперниками. Турки должны думать головой, потому что наши ребята их тоже могут также здесь встретить. В 21-м веке это не дело. Все должно быть безопасно и достойно. Очень неприятно все это.