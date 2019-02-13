Почему «Зениту» не помогут Ригони, Кокорин и Моуринью

Футбол 13 февраля 2019 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Андронов Алексей

Сыграв довольно слабый по содержанию матч в Стамбуле, «Зенит», тем не менее, сохранил на табло удобный для себя счет 0:1. Все в его руках.

РАКИЦКИЙ

Первый матч едва ли не самого громкого новичка российского межсезонья получился слабым. Иначе и быть не могло – взаимодействия в обороне отлаживаются не пару недель. Как было понятно с самого начала, игровые построения «Зенита» были совсем не похожи на то, к чему Ярослав привык в «Шахтере». И большую часть матча казалось, что украинец вообще еще не понимает, куда он попал.

К тому же уже на 5-й минуте Ракицкий получил желтую карточку за грубость. К этому болельщикам «Зенита» стоит привыкать – карточек будет много.

Показалось, кстати, что Ракицкий совсем не идеально готов физически. Он не всегда успевал, а когда еще и не сразу понимал, что от него требуется – порой оставался в положении «отыгранного» защитника. Вкупе с не всегда спокойной и уверенной игрой Набиуллина это сделало именно левый фланг обороны петербуржцев проблемной зоной.

РИГОНИ

Главная загадка – зачем «Зенит» вообще вернул этого игрока? Ригони всячески давал понять, что на берегах Невы его не оценили должным образом, заявить его на Лигу Европы было уже невозможно (максимум три новичка, ими стали Ракицкий, Барриос и Азмун), и теперь статус аргентинца совершенно непонятен.

Пока команда играет в еврокубке – вряд ли Семак будет его использовать даже в чемпионате России, отбирая игровую практику у тех, кто может выходить на поле в континентальном турнире. В каком настроении будет пребывать сам аргентинец – вопрос.

Вообще трансферная политика «Зенита» выглядела очень неоднозначной. Само по себе приглашение трех новичков зимой – свидетельствует о том, что состав был собран не так, как нужно. Получил ли Семак именно тех, кого хотел – тоже вопрос. И больше сомнений вызывает даже не Ракицкий (хотя, например, украинские специалисты и журналисты однозначно оценивают этот трансфер, как редкую удачу «Шахтера», выручившего отличные деньги за игрока, будущее которого в этом клубе выглядело сомнительным), а Азмун. Для чего он «Зениту»? Иранец – очень специфический форвард, рядом с Дзюбой ему вполне может стать тесно. Впрочем, скорее всего, Азмун призван заменить того, кто, скорее всего, даже не смог посмотреть этот матч по телевидению.

КОКОРИН

Спору нет, «Зенит» поступил благородно, сохранив Кокорина в своей заявке на турнир. Как это часто бывает, благородство тут граничило с бессмысленностью – даже если бы Александр оказался на свободе в феврале, ему еще надо залечить травму и набрать форму. Никакого практического смысла его фамилия в заявке не имеет.

Собственно, никто не может быть уверен в том, что Кокорин вообще еще когда-нибудь сыграет за «Зенит». Поезда не ждут своих пассажиров, а Кокорина надо именно ждать. А результат Санкт-Петербургу нужен здесь и сейчас.

Недавно победитель Кубка УЕФА-2008 в составе «Зенита» Константин Зырянов заметил: если Семак не сможет выиграть чемпионат России, второго шанса ему могут и не дать. Руководство «Зенита», бесспорно, видит, что происходит с командой в выездных матчах. Возможно, корить именно за игру в Стамбуле и не за что (все-таки это первый матч после сборов, да и 0:1 в еврокубках на выезде считается счетом приемлемым), но в целом тенденция для петербуржцев крайне неприятная.

Увидели ли мы что-то новое в игре лидера нашего чемпионата в Стамбуле? Скорее нет, чем да. Даже пенальти, подаренный судьбой и неуклюжестью турецкого защитника – и тот реализован не был. Но все по-прежнему в руках «Зенита».

Вопрос только один: вы верите, что он может не пропустить дома? Я – не очень.

МОУРИНЬЮ

Наверное, читатель уже устал ждать – а при чем же тут Жозе? А вот при чем – если поверить словам Зырянова (да и собственным глазам), вариант очередной смены тренера в «Зените» точно не является фантастикой. А почему, собственно, не Жозе?

Если кто-то упустил – Моуринью приехал в Россию вовсе не для того, чтобы вбросить шайбу в Балашихе, и тут же испытать силу земного притяжения.

Теперь он ведущий канала «Russia Today». Что именно он там будет делать – совершенно неважно. Хотя бы даже и прогноз погоды. Важно, что он здесь, он доступен.

Если телефон начальницы Моуринью Маргариты Симоньян есть и у «любителей шпилей» Петрова и Боширова, а так же (по ее собственным словам) и у всевозможных курьеров – то и у «патронов» «Зенита» он тоже будет. И, я, конечно же, сейчас шучу, но, как известно, в каждой шутке лишь доля самой шутки.

Моуринью подойдет «Зениту» идеально. По психологически-личностным качествам точно. Его апломб выглядит дорого. Это в Петербурге уважают.

Апломб Манчини был дешевым, а Луческу – просто исчерпавшим срок годности. У Семака его нет вовсе, Сергей очень скромен, и почти не использует в работе «внешние эффекты».

Так что я бы ничего не исключал. Если тренер пришел на «RT» – «Зениту» он точно не откажет. Другой вопрос – что «Зениту» это, похоже, не поможет.

Строительство новой команды – не за горами.