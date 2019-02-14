Без Мамаева немцев не победить? История противостояния клубов Германии и России - Советский спорт
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14 февраля 09:00Футбол

Без Мамаева немцев не победить? История противостояния клубов Германии и России

«Краснодар» седьмой раз сыграет в еврокубках с соперником из Германии. В шести предыдущих случаях «быки» добыли одну победу – благодаря голу… Павла Мамаева.

Дело было в групповом турнире Лиги Европы-2015/16. Тогда в Краснодар пожаловала дортмундская «Боруссия» – и Мамаев принес хозяевам победу ударом с пенальти уже на 2-й минуте…

Против «Байера» полузащитник «быков», как известно, не сыграет – на 14 февраля у Мамаева запланирован товарищеский матч в СИЗО «Бутырка», где он вместе с Александром Кокориным «мотает срок» с октября прошлого года.

В 2015-м, кстати, Мамаев забил «Боруссии» и в гостях. Правда, того гола не хватило даже для ничьей. Дортмундцы вырвали победу на третьей добавленной минуте… Проиграл «Краснодар» и четыре других поединка против немецких клубов. Особенно «быкам» досталось от «Вольфсбурга», когда в их ворота в дебютном еврокубковом сезоне влетело девять мячей (поражения 2:4 и 1:5).

А вот в противостоянии «Байера» с Россией все не так однозначно. Последний раз леверкузенцы вставали на пути наших клубов в 2016 году: ЦСКА дважды сыграл с этим клубом вничью в группе Лиге чемпионов. Именно после матча в Леверкузене положительный результат на кокаин дала допинг-проба Романа Еременко.

Знает история «Байера» и крупное поражение от российской команды. В 1/4 финала Кубка УЕФА-2007/08 «Зенит» победил в Леверкузене со счетом 4:1. В том сезоне питерцы взяли европейский трофей. А «Байер» с тех пор нашим не проигрывал.

«КРАСНОДАР» ПРОТИВ ГЕРМАНИИ

2014/15
Лига Европы. Группа

«Вольфсбург» – 2:4 (д), 1:5 (г)

2015/16
Лига Европы. Группа

«Боруссия» Д – 1:2 (г), 1:0 (д)

2016/17
Лига Европы. Группа

«Шальке» – 0:1 (д), 0:2 (г)

Всего: 1 победа, 5 поражений, мячи 5:14

«БАЙЕР» ПРОТИВ РОССИИ

2000/01
Лига чемпионов. Группа

«Спартак» – 0:2 (г), 1:0 (д)

2007/08
Кубок УЕФА. Группа

«Спартак» – 1:2 (г)

Кубок УЕФА. 1/4 финала

«Зенит» – 1:4 (д), 1:0 (г)

2014/15
Лига чемпионов. Группа

«Зенит» – 2:0 (д), 2:1 (г)

2016/17
Лига чемпионов. Группа

ЦСКА – 2:2 (д), 1:1 (г)

Всего: 4 победы, 2 ничьи, 3 поражения, мячи 11:12

источник: «Советский спорт»
фк краснодарфк байерлига европыФутбол-Россия
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