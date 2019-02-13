Максим Калиниченко: С Черчесовым мы не враги, но общих тем у нас нет

Футбол 13 февраля 2019 19:56 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

Он зажигал в романцевском «Спартаке», успел дважды стать чемпионом России, его обожали болельщики красно-белых. Со сборной Украины он дошел до четвертьфинала ЧМ-2006. А в разговоре с нашим корреспондентом известный в прошлом полузащитник дал совет «Зениту», как лучше использовать Ярослава Ракицкого, вспомнил свой конфликт со Станиславом Черчесовым и объяснил, почему не завидует сейчас Олегу Кононову.

«РАКИЦКИЙ ДАСТ ПАС ДЗЮБЕ ЛУЧШЕ ЛЮБОГО ЗЕНИТОВЦА»

- Каковы шансы «Зенита» и «Краснодара» преодолеть первый раунд плей-офф Лиги Европы? - этот вопрос был задан 40-летнему Калиниченко незадолго до матча питерцев с «Фенербахче» в Стамбуле.

- 50 на 50 - у тех и других. «Зенит» начал «плавать» еще в концовке первой половины сезона и до сих пор не нашел свою игру. А «Краснодару» достался очень сложный соперник. Наши клубы всегда тяжело начинали весеннюю стадию еврокубков. Надо сразу включаться в борьбу, а времени на раскачку тебе не дают. При этом форсировать подготовку тоже опасно. Ну пройдешь ты один раунд, может, второй. А дальше - функциональная яма в национальном чемпионате. Стоит ли Европа таких жертв? Вопрос…

- С новичком «Зенита» Ярославом Ракицким в сборной Украины успели поиграть?

- Немного пересеклись.

- Получится у него в Питере?

- Играть точно будет. В его квалификации я не сомневаюсь. А вот станет ли он лидером и незаменимым игроком – вопрос к самому Ракицкому.

- Оборона лидера чемпионата России, мягко говоря, не блещет.

- Об это я и говорю. Ракицкий точно не будет худшим. Более того, он способен стать одним из лучших. Но Ярослав – не столп обороны, на котором все держится. Его более сильная сторона, на мой взгляд, - умение правильно начать атаку. У «Зенита» давно с этим проблемы. Сейчас еще и Леандро Паредес ушел. Нужно перестраивать игру, а не только накидывать на Артема Дзюбу. Хотя и Дзюбе Ракицкий даст пас лучше, чем любой другой зенитовец.

«ОТКАЗ СБОРНОЙ ОТ ЯРОСЛАВА - ПОЛИТИКА»

- Опорника он сможет сыграть?

- Сомневаюсь. Хотя, при схеме с тремя защитниками такой вариант не исключен. Волнорезом он уже играл. Правда, без особого успеха.

- А на флангах?

- Тоже вряд ли. Ему просто скорости не хватит.

- Дорога в сборную Украины Ракицкому после перехода в «Зенит» закрыта?

- Видимо, да. Он наверняка все понимает и много раз обдумал свое решение. Раз оно было принято, значит, Ярослав готов к завершению карьеры в сборной. Хоть он и сказал, что надеется на вызов.

- От Ракицкого сборная отказалась из-за политики?

- Конечно. Ярослав еще недавно был одним из ведущих защитников сборной Украины. С тех пор он не стал играть хуже.

- Как отнеслись к тому, что вскоре после Ракицкого в российский чемпионат перебрался еще один украинец Олег Данченко, которого «Енисей» арендовал у «Шахтера»?

- Про него я меньше знаю. Но он и прошлый сезон провел в России, в «Анжи». Вроде бы выглядел неплохо. Так что его аренда резонанса, в отличие от трансфера Ракицкого, не вызвала.

«НЕ ДУМАЮ, ЧТО КОНОНОВ - МЯГКИЙ»

- За «Спартаком», мягко говоря, не чужим для вас клубом, следите?

- А кто за ним не следит? (Смеется.) Даже чужие люди все слышат и знают. Шансов пропустить новости о «Спартаке» нет. Он всегда на слуху.

- Как отнеслись к назначению на должность главного тренера Олега Кононова?

- Все зависит от результата. Будут победы – Кононова полюбят, нет – не полюбят. Ему сейчас не позавидуешь: болельщики «Спартака» требуют всего и сразу. Так всегда было. При этом у людей еще свежо в памяти чемпионство, добытое при Массимо Каррере. Чуть что - об итальянце сразу вспоминают.

- Вы с Кононовым пересекались?

- Наверное, я играл против клубов, которые он тренировал. Хорошо помню его работу по «Карпатам», «Севастополю» и высоко оцениваю профессиональные качества этого специалиста. Но «Спартак» - отдельная песня. Здесь все нужно начинать с нуля. В том числе и главному тренеру.

- Многие говорят, что у Кононова мягкий характер. Особенно для «Спартака»…

- Мало ли что говорят. Я бы не сказал, что Кононов – мягкий. Нашел же он общий язык в «Краснодаре» с Романом Широковым. А ведь тот – не подарок. И как футболист, и как человек. Очень своеобразный. Посмотрим, как у Кононова получится удержать в узде звезд «Спартака».

- Почему, на ваш взгляд, зимой красно-белые не продлили контракт с Романом Еременко?

- Надо знать всю внутреннюю кухню. Если брать только футбол, то квалификация Еременко сомнений у меня не вызывает. По моему твердому убеждению, он помог бы «Спартаку» в концовке сезона. Но в контрактных вопросах значение имеет не только футбол.

- Сейчас в «Спартаке» много молодежи. Это нормально для претендента на золото?

- Лично меня, как болельщика, это немного пугает. Баланс качнулся в сторону молодых, а это – нестабильность. Но Кононову, как говорится, виднее. Тренер определяет стратегию развития и отвечает за результат.

«МЫ НЕ ВОЕВОДЫ, ЧТОБЫ ВЕСТИ ВОЙСКО В БОЙ»

- О чем говорит победа спартаковцев в предсезонном турнире в Дохе с участием «Зенита», «Локомотива» и «Ростова»?

- Ровным счетом ни о чем. Как и другие матчи этого подготовительного периода.

- Верите в чемпионство «Спартака» предстоящей весной?

- Все может быть. И точно не все потеряно.

- А кого считаете фаворитом гонки?

- Именно сегодня предпочтительнее выглядит ЦСКА. Парадокс в том, что команда собралась только перед началом чемпионата и сразу заиграла.

- Часто вспоминаете матч с ЦСКА 13 июля 2008 года, когда после поражения 1:5 главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов отстранил вас, Егора Титова и бразильского полузащитника Моцарта от основы?

- Совсем не вспоминаю. Никаких чувств в связи с той ситуацией нет. Что было – прошло.

- С Черчесовым потом встречались? Обсуждали ту ситуацию?

- Виделись пару раз. Но, если честно, общих тем для разговора у нас нет.

- Руки пожали?

- Конечно. Мы же не враги.

- Неужели совсем не осталось обиды?

- Да ее и не было. Было непонимание. С обеих сторон. Оно и сейчас осталось. Но пока кто-нибудь не напомнит, я то время не вспоминаю. Совсем.

- Позвольте все-таки напомнить, что тогда говорил Черчесов. Вот цитата: «Титов, Калиниченко и Моцарт не играли хуже других, но на правах капитана и двух его заместителей, обязаны нести ответственность за то, что командный дух не находился на подобающей высоте».

- Красиво сказано. Но мы все же – не воеводы, чтобы вести войско в бой. В футбол играют 11, а иногда и 14 человек. Так получилось, что в той игре с ЦСКА в ворота «Спартака» залетело все, что можно. А у нас, наоборот, не пошло.

Так что все это разговор ни о чем. Думаю, и Черчесов сегодня рассуждал бы иначе. Да и мы с тех пор подросли, по-другому все воспринимаем.

- А тогда, в 2008-м, вы чувствовали вину за разгром от принципиального соперника?

- Как и любой другой игрок «Спартака». Не я же пять голов нам забил. Поэтому не собирался и не собираюсь нести персональную ответственность.