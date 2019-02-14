«И тут зэк как заорет: отдай мяч, урою!» Вагиз Хидиятуллин о «тюремном футболе» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
Хоккей
КХЛ - регулярный чемпионат
Адмирал - Салават Юлаев 0:0 не начался
Амур - Авангард 0:0 не начался
Футбол
Кубок ФНЛ
Ротор - Пюник 0:0 не начался
Муром - Мордовия 0:1 1-й тайм
14 февраля 10:00Футбол

«И тут зэк как заорет: отдай мяч, урою!» Вагиз Хидиятуллин о «тюремном футболе»

Двукратный чемпион СССР, бронзовый призер Олимпиады-1980, серебряный призер Евро-1988 Вагиз Хидиятуллин неоднократно играл в настоящих колониях строгого режима.

– Попалась на глаза заметка и фотография, где вы в качестве арбитра обслуживаете матч команд «Матросской тишины» и «Бутырки». Расскажете подробности?
– Я, честно, плохо помню. В каком году это было?

– В декабре 2000-го.
– Что-то припоминаю – играли в «Матросской тишине» в каком-то «убитом» зале на втором или третьем этаже. Все-таки я чаще как ветеран футбола приезжал в такие заведения. Был в Можайской детской колонии, «Бутырке», «Матросской тишине», очень серьезной «двушке» (исправительная колония №2) в Ростове-на-Дону…

– Сколько таких матчей у вас за плечами?
– Как-то пошутил в интервью: мол, у меня не меньше пяти ходок. Надзиратели очень напряглись. А я объяснил – это количество футбольных матчей в исправительных учреждениях.

– Хорошие игроки среди заключенных попадались?
– Я не замечал. Хорошие туда не попадают. Хотя, конечно, есть исключения – Сан Саныч Севидов, Эдуард Анатольевич Стрельцов. У каждого своя история. Но просто так туда попадают редко. Как говорила Наталья Варлей в фильме «Кавказская пленница»: «Ошибки надо не признавать. Их надо смывать. Кровью!».

– Какой-то особой злости или ненависти к «коллегам» у участников таких матчей замечали?
– Точно нет. Лишь раз, в Ростове забавный случай произошел. Два заключенных боролись за мяч, а он ко мне отскочил. Я был на замене, но сделал шаг на поле и его подбросил, а первый зэк как заорет: «Отдай, урою!». Его быстро успокоили товарищи, сидевшие вокруг поля на корточках: мол, парень, ты что, не знаешь, на кого кричишь?

– Испугались?
– Нет, конечно. На таких матчах всегда много сотрудников и охраны. Мы же приезжали с открытой душой, с желанием помочь людям, попавшим в непростую ситуацию.

– Нужны такие матчи в местах, не столь отдаленных?
– Обязательно! Для всех это – праздник. Они долго его ждут и потом так же долго обсуждают. Даже игры разбирают на своем, любительском уровне. У людей, совершивших ошибку, должны быть такие отдушины. Во время футбольных матчей все их беды и трудности отходят на второй план.

– 14 февраля Павел Мамаев готовится сыграть в команде подозреваемых СИЗО «Бутырка». Что ему можете посоветовать?
– Все, конечно, знают, кто это такой и будут относиться соответствующим образом. Думаю, грубить не станут. А что посоветовать? Порадоваться тому, что появилась возможность сыграть в любимый футбол. А охрана пусть смотрит внимательно: вдруг, кто сбежать захочет (смеется). Шучу.

– Как вы относитесь к тому, что Мамаеву и Александру Кокорину постоянно продлевают время содержания в СИЗО?
– Они уже достаточно времени были лишены свободы и наверняка все осознали. Мне кажется, можно договориться. Говорят же подозреваемые и те, кого они избили, на одном языке. Правда? Вот и отпустили бы ребят под залог или взяли большой штраф и направили деньги нуждающимся детям. Они точно выйдут из «Бутырки» другими людьми.

источник: «Советский спорт»
Футбол-Россияхидиятуллин вагизмамаев павелкокорин александр
Новости
11:25ФутболУмер экс-наставник «МЮ», воспитавший Бекхэма, Гиггза и Скоулза
11:23БиатлонВладимир Драчев: Надо выбрать более правильное время для этапов в Северной
11:11БиатлонМаргарита Васильева: После прилета в США спала 23 часа, меня будили, чтобы
11:06ФутболНаставник «Монако» Жардим получил дисквалификацию
11:06ФутболДжейдон Санчо: Мы могли лучше справиться с Соном во втором тайме
10:56ФутболСесар Навас: Увидимся с болельщиками «Рубина» в мае, когда я приеду в Казан
10:32Хоккей«Анахайм» прервал серию из 7 поражений в матче с «Ванкувером»
10:21ФутболЗащитник «Рубина» Сесар Навас завершил карьеру
09:58ФутболУрош Спаич: Кто-то из Италии и «Вест Бромвича» выходил на моих агентов
09:40ФутболАлександр Ерохин: После матча с «Рубином» Паредес сказал мне: «Твой галик к
Новости
09:21ХоккейЯрмо Кекяляйнен: На Панарина и Бобровского нет установленной цены. Сделайте
09:02Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов: Регионы должны улучшать
08:47Первый день Сочинского экономического форума начался со спортивного забега
08:31ФутболСерхио Рамос – после матча с «Аяксом»: Я не специально шел на желтую карточ
08:10ФутболСантьяго Солари: Верим VAR и тому, что говорят судьи
07:44ФутболЗащитник «Реала»: «Аякс» нас не удивил
07:30ФутболСон Хын Мин: Подача Вертонгена была просто невероятной
07:12Хоккей«Питтсбург» без Малкина обыграл «Эдмонтон»
06:58Футбол«Барселона» начала переговоры с Месси по новому контракту
06:49ФутболЯн Вертонген: «Боруссия» выглядела очень сильно и имела преимущество
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика