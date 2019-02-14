VAR дебютировал в Лиге чемпионов и лишил «Аякс» надежды

«Реал» гостях у Клюйверта и Зеедорфа

Некогда поистине великий «Аякс» давно уже не котируется на топ-уровне и оказался в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2006 года. И сразу попал на «Реал». Если в декабре ввиду беспрецедентно плохой формы мадридцев шансы красно-белых казались более или менее реальными, то к середине февраля ситуация стала выглядеть иначе. «Реал» мощно провел матчи на «Камп Ноу» и «Ванда Метрополитано» и вернул себе статус однозначного фаворита.

Главная звезда голландцев – центральный полузащитник Френки де Йонг, летом переходящий в «Барселону». Еще за сутки до игры не было известно, точно ли он сможет принять в ней участие из-за травмы. В последней встрече в выходные против «Хераклеса» он был заменен за 10 минут до конца, а его команда потерпела сенсационное поражение со счетом 0:1 и отпустила ПСВ уже на шесть очков. Но столь важную игру де Йонг пропустить не мог и вышел в основе, как и защитник Николас Тальяфико, чье появление также было под вопросом.

Нынче «Аякс» известен в качестве воспитателя европейских звезд, чьи футболисты играют во многих топ-клубах. Но и среди уже завершивших карьеру игроков масса потрясающих футболистов. Перед стартовым свистком камера выхватила приехавших поболеть за родную команду Кларенса Зеедорфа, Патрика Клюйверта и Рафаэля ван дер Варта. Первые двое, к слову, в качестве футболистов выигрывали Лигу чемпионов.

VAR за «Реал»

В ночь перед игрой фанаты «Аякса» не дали футболистам «Реала» выспаться, устроив под их окнами салют. Точнее, не совсем под окнами. Болельщики не знали, в каком отеле расположились испанцы, но знали район, и с 2:30 до 4:00 не дали там спать никому. В испанской прессе в день матча активно обсуждали тот факт, что на утреннем завтраке футболисты гостей обсуждали произошедшее и отмечали, что выспаться им не удалось.

Первые минуты подтвердили это утверждение. Голландцы с первых минут прижали соперника, прессинговали его всемером на чужой половине поля и не давали сделать даже несколько точных передач. Обалдевшие от такой активности испанцы не могли даже перевести мяч через центр поля, и все же именно они создали первый опасный момент. Самый яркий атакующий футболист бланкос февраля Винисиус Жуниор вошел в штрафную слева и сильно пробил в дальний угол. Андре Онана не без труда перевел мяч через перекладину.

Хозяев это не смутило, и они продолжили коршунами бросаться на каждый мяч и с мясом вырывать его у соперника, создав несколько убойных моментов. Удар Душана Тадича с линии штрафной пришелся в штангу, затем Тибо Куртуа спас партнеров после выхода один на один Хакима Зиеша, но и он был бессилен, когда все тот же Тадич добивал мяч после подачи углового. Де Йонг опередил Каземиро и пробил в руки вратарю, но мяч неожиданно отскочил от бельгийца, и Тальяфико переправил его в сетку.

Стадион взорвался аплодисментами, но неожиданно для всех видеоассистенты Дамира Скомины обратили его внимание на то, что Тадич помешал Куртуа добраться до мяча, и после самостоятельного просмотра эпизода арбитр принял решение назначить свободный удар. Эпизод сложный, но, при всем уважении к голландцам, все-таки фол был.

В перерыве по поводу незасчитанного гола в соцсетях началась форменная истерика, а одним из самых популярных мемов стал этот.

Скорее всего, болельщиков впечатлило подавляющее преимущество «Аякса» в первом тайме. Лучшим на этом отрезке был Тадич.

Король проснулся и все решил

После перерыва хозяева продолжили действовать в том же агрессивном стиле, но «сливочные» уже были готовы к активности соперника на своей половине поля и стали искать возможность забросить мяч за спины защитникам. В результате Серхио Регилон нашел на фланге Винисиуса. Бразилец ушел от Мазрауи, вошел в штрафную, сместился в центр и выкатил мяч под удар Кариму Бензема. Француз без труда метров с 12 поразил дальний верхний угол.

Для футболиста «Аякса» этот гол стал ударом ниже пояса. Из них слово выпустили воздух. Конечно, желание забить никуда не делось, но сил с каждой минутой оставалось все меньше. Зиеш все реже шел в обыгрыш, Тадич все реже открывался в свободных зонах, не так часто стал попадать в кадр Давид Нерес.

Эрик тен Хаг освежил игру за счет выхода Каспера Дольберга вместо Лассе Шоне. И хотя в голевом эпизоде он не принял участия, его появление вдохновило партнеров. Они продолжили прессинговать, что и принесло плоды. Каземиро поскользнулся на своей половине поля и потерял мяч. Последовала передача Невесу на фланг, и бразилец зрячим пасом в центр штрафной вывел на ударную позицию Зиеша, расстрелявшего Куртуа.

И все же «Аякс» не смог удержать даже ничью. Испанцы провели быструю атаку по правому флангу, и Дани Карвахаль мастерски вырезал мяч на дальнюю штангу вышедшему на замену Марко Асенсио. На сей раз у Скомины вопросов не возникло, хотя по ходу атаки Каземиро завалил руками в центре поля одного из оппонентов.

Таким образом, «Реал» одержал, в общем-то, незаслуженную по игре победу и к ответному матчу создал очень комфортное преимущество. Голландцев очень жаль, но в Мадриде отыграться будет еще сложнее.

«Аякс» (Голландия) – «Реал» (Испания) – 1:2 (0:0)

Голы: Зиеш, 75 – Бензема, 60; Асенсио, 87

«Аякс»: Онана, Блинд, де Лигт, Тальяфико, Мазрауи, ван де Бек, Зиеш, Нерес, де Йонг, Тадич, Шоне (Дольберг, 73)

«Реал»: Куртуа, Начо, Регилон, Карвахаль, Рамос, Кроос, Каземиро, Бэйл (Васкес, 61), Модрич, Винисиус Жуниор (Диас, 81), Бензема (Асенсио, 73)

Предупреждения: Зиеш, 53 – Регилон, 70; Васкес, 83; Рамос, 90