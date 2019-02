VAR дебютировал в Лиге чемпионов и лишил «Аякс» надежды

Некогда поистине великий «Аякс» давно уже не котируется на топ-уровне и оказался в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2006 года. И сразу попал на «Реал». Если в декабре ввиду беспрецедентно плохой формы мадридцев шансы красно-белых казались более или менее реальными, то к середине февраля ситуация стала выглядеть иначе. «Реал» мощно провел матчи на «Камп Ноу» и «Ванда Метрополитано» и вернул себе статус однозначного фаворита.

Главная звезда голландцев – центральный полузащитник Френки де Йонг, летом переходящий в «Барселону». Еще за сутки до игры не было известно, точно ли он сможет принять в ней участие из-за травмы. В последней встрече в выходные против «Хераклеса» он был заменен за 10 минут до конца, а его команда потерпела сенсационное поражение со счетом 0:1 и отпустила ПСВ уже на шесть очков. Но столь важную игру де Йонг пропустить не мог и вышел в основе, как и защитник Николас Тальяфико, чье появление также было под вопросом.

Нынче «Аякс» известен в качестве воспитателя европейских звезд, чьи футболисты играют во многих топ-клубах. Но и среди уже завершивших карьеру игроков масса потрясающих футболистов. Перед стартовым свистком камера выхватила приехавших поболеть за родную команду Кларенса Зеедорфа, Патрика Клюйверта и Рафаэля ван дер Варта. Первые двое, к слову, в качестве футболистов выигрывали Лигу чемпионов.

В ночь перед игрой фанаты «Аякса» не дали футболистам «Реала» выспаться, устроив под их окнами салют. Точнее, не совсем под окнами. Болельщики не знали, в каком отеле расположились испанцы, но знали район, и с 2:30 до 4:00 не дали там спать никому. В испанской прессе в день матча активно обсуждали тот факт, что на утреннем завтраке футболисты гостей обсуждали произошедшее и отмечали, что выспаться им не удалось.

Первые минуты подтвердили это утверждение. Голландцы с первых минут прижали соперника, прессинговали его всемером на чужой половине поля и не давали сделать даже несколько точных передач. Обалдевшие от такой активности испанцы не могли даже перевести мяч через центр поля, и все же именно они создали первый опасный момент. Самый яркий атакующий футболист бланкос февраля Винисиус Жуниор вошел в штрафную слева и сильно пробил в дальний угол. Андре Онана не без труда перевел мяч через перекладину.

Хозяев это не смутило, и они продолжили коршунами бросаться на каждый мяч и с мясом вырывать его у соперника, создав несколько убойных моментов. Удар Душана Тадича с линии штрафной пришелся в штангу, затем Тибо Куртуа спас партнеров после выхода один на один Хакима Зиеша, но и он был бессилен, когда все тот же Тадич добивал мяч после подачи углового. Де Йонг опередил Каземиро и пробил в руки вратарю, но мяч неожиданно отскочил от бельгийца, и Тальяфико переправил его в сетку.

Стадион взорвался аплодисментами, но неожиданно для всех видеоассистенты Дамира Скомины обратили его внимание на то, что Тадич помешал Куртуа добраться до мяча, и после самостоятельного просмотра эпизода арбитр принял решение назначить свободный удар. Эпизод сложный, но, при всем уважении к голландцам, все-таки фол был.

