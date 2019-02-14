Ответственный секретарь ОНК: Матч в СИЗО – беспрецедентный опыт не только для России

Футбол 14 февраля 2019 18:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Григорьевская Юлия

Ответственный секретарь ОНК города Москвы Иван Мельников рассказал о прошедшем футбольном матче с участием Павла Мамаева в СИЗО-2 «Бутырка».

– Сегодня играло три команды. То есть выводились три разных больших камеры. Это не какая-то индивидуальна история, – рассказал Мельников. – В последующие дни точно также большие камеры будут записываться заранее в этот прогулочный дворик. Было много вопросов, связанных с тем, чтобы избежать любых нарушений. Активно включилась московская прокуратура, которая согласовывала те или иные мероприятия: например, оборудование площадки. Если для осужденных заниматься футболом – это нормальная практика, то среди подозреваемых и обвиняемых такой практики не было. Поэтому матч был пилотным. Теперь по всей России будут стараться делать в СИЗО прогулочные площадки для активного образа жизни. Спорт помогает людям социализироваться, сохранить здоровья, что крайне важно в этих стенах. Человек, который совершил преступление, должен исправиться и выйти здоровым.

– Изначально говорили, что проведение матча – это инициатива Павла Мамаева. Это так?

– Когда Мамаев только появился в этих стенах, он говорил, что хочет заниматься спортом. И чем больше его будет – тем лучше. Александр Кокорин тоже высказывал такое желание, просто у него сейчас есть ряд проблем со здоровьем, которые пока препятствуют игре. Надеюсь, в ближайшее время у него будет возможность улучшить свою физическую форму, пройдут недомогания, и он тоже сможет поучаствовать в матче. С ним мы сегодня тоже общались. Он очень поддерживает Павла. Будет за него болеть. Самое важное, чтобы в дальнейшем практика проведения таких матчей распространилась на другие регионы.

– Кокорин не мог как болельщик посмотреть матч?

– Нет. У него в это время были встреча с адвокатом, но он следил за этой игрой, как все в СИЗО, и в стране. Многие заинтересованы в этом. Это беспрецедентный опыт не только для России, но и для многих государств. Пока это еще из области фантастики, особенно для стран СНГ.

– Была идея провести игру с сотрудниками ФСИН, но потом от этого отказались. Почему?

– Решили повести игру в таком формате. Было большое количество согласований, в том числе межведомственных, много консультаций. Чтобы не было никаких вопросов с точки зрения закона. Все абсолютно в правовом поле.

– Была информация, что Павел посвящает этот матч жене. Он что-то говорил вам об этом?

– Он действительно переживает за супругу, за детей. Очень ждет встречи с супругой в ближайшее время. Ему предоставляются такие возможности, но они не такие частые. И это одна из возможностей поздравить жену с праздником. Есть еще телефонные разговоры с разрешения следователя. Вообще в проведении этой игры он принимал большое участие. Также огромную работу сделала моя коллега Ева Меркачева, которая приложила титанические усилия для проведения этого мероприятия. Коллеги из ФСИН хотят этот опыт перенимать. Надеюсь, это удастся сделать.

– Почему Павла перевели в камеру на 12 человек?

– Он не возражал против перевода. Его статья позволяет содержание под стражей совместно с другими гражданами, ранее не судимыми. Эти ребята – спортсмены и им есть о чем поговорить. Такие прогулки с активностью в виде футбола, для них бесценны.

– Кто кроме Мамаева участвовал в игре?

– Это граждане из той же камере. Там находятся люди по экономическим преступлениям, мошенничеству и незаконному обороту наркотиков. Это не тяжкие преступления.

– Как Павел готовился к матчу?

– Посещал спортивный зал, активно занимался в камере. Он общался с сокамерниками на эту тему, объяснял правила игры, хотя все ребята, которые играли сегодня, занимались футболом и подготовленные. Здесь проблем нет. Павел говорил, что готов взять на себя ответственность за проведение этого матча.

– Не боялся ли он получить травму, ведь Мамаев – профессиональный футболист?

– Он говорил, что для него очень важно провести это мероприятие. В «Бутырке» содержится очень много людей, которые хотят поиграть в футбол, немного отвлечься от будней в СИЗО. Мамаев считает, что этот матч может положительно повлиять на ресоциализацию этих граждан. О себе он сейчас задумывается в последнюю очередь.