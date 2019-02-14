Ищу работу! Билялетдинов, Янбаев, Макеев и другие футболисты без клуба

Футбол 14 февраля 2019 20:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Когда в последний раз вы слышали эти фамилии?

Евгений Макеев, 29 лет

Позиция: крайний защитник

Клубы РПЛ: Спартак (2007-2017), Ростов (2017-2018)

Последний клуб: Сочи (2018)

Достижения: чемпион России-2017, серебряный призер-2009, 2012

Уроженец Череповца (Вологодская область) учился азам футбола в местной «Шексне» (до 2005 года – «Северсталь») и перебрался в «Спартак» в 18-летнем возрасте. Отыграв полтора года за молодежку, талантливый защитник стал привлекаться к матчам первой команды и дебютировал за красно-белых в марте 2009 года. Микаэль Лаудруп рискнул поставить на игру с «Зенитом» (1:1) 19-летнего парня, и с тех пор тот на долгие восемь лет стал игроком основы.

За это время Евгений провел за «Спартак» 202 матча, забил 4 мяча и отдал 10 результативных передач. Дважды был близок к победе в чемпионате, но ограничился серебряными медалями. Правда, золото-2016/17 в его коллекции тоже есть, но по факту его вклад в это достижение минимален. Первую часть сезона он практически полностью пропустил из-за травмы и вышел только на две заключительные игры 2016 года, да и то из-за травмы Дмитрия Комбарова. А весной был отправлен в дубль.

Для футболиста, еще два года назад вызывавшегося в сборную России, ФНЛ, конечно, не уровень, и Макеев уехал в «Ростов». Здесь он провел еще один сезон, по окончании которого клуб расторг с ним контракт. Желто-синие, правда, не торопились выплачивать компенсацию, за что РФС им даже запретил регистрировать новичков. Только 13 февраля появились сообщения, что клуб расплатился по долгам с ним и Владимиром Дядюном.

Сам же Макеев последние полгода отыграл в «Сочи», но и там провел всего семь матчей, после чего покинул клуб. В конце декабря проскочила мимолетная информация о том, что он может оказаться в «Рубине», но с тех пор о нем ни слуху, ни духу.

Виталий Дьяков, 30 лет

Позиция: центральный защитник

Клубы РПЛ: Ростов (2012-2015), Динамо (2015-17), Томь (2016)

Последний клуб: Сивасспор, Турция (2017-2018)

Достижения: Кубок России-2014/15

Воспитанник краснодарского футбола, как и Макеев, переехал в Москву в 18-летнем возрасте, но закрепиться в «Локомотиве» не сумел, отправляясь в аренды в «Сочи» и «Губкин». Даже статус капитана выигравшей молодежное первенство команды не помог ему приблизиться к основе, и вместе с Дмитрием Полозом и другими игроками он отказался продлевать контракт.

Руководившая тогда клубом Ольга Смородская назвала защитника бесперспективным и заявила о том, что он ушел в «Ростов» ради большой зарплаты, чем только мотивировала Дьякова. В девяти матчах против родного клуба он забил три мяча, что для защитника – превосходный результат.

Проведя на юге России три с половиной года, Виталий вернулся в Москву и отыграл один сезон за «Динамо» – тот самый, по итогам которого бело-голубые вылетели из РПЛ. Защитник надеялся помочь партнерам вернуться в высший свет и даже, по его словам, отказывался от заманчивых предложений. Бело-голубые же оказались на краю финансовой пропасти и стали сплавлять игрока в аренду. Так ему пришлось уйти в аренду «Томь». Но и тут быстро закончились деньги, и уже зимой Дьяков отправился по обратному маршруту.

И вновь пал жертвой безумия руководства, на сей раз генерального директора Евгения Муравьева. По словам Дьякова, у него было предложение от «Анжи», даже контракт был готов, но вместо того, чтобы отпустить высокооплачиваемого футболиста, руководство запихнуло его в дубль, где он и просидел до конца сезона, а летом уехал в «Сивасспор».

В Турции он отыграл еще год, после чего расторг контракт с клубом, однако новую команду не нашел и последние полгода поддерживал форму самостоятельно. В конце января казахские СМИ сообщали, что Дьяков может продолжить карьеру в одном из местных клубов или в «Сочи», занимающем шестое место в ФНЛ. Вместо Макеева, что ли?

Георгий Габулов, 30 лет

Позиция: центральный полузащитник

Клубы в РПЛ: Алания (2010-2011, 2013), Анжи (2012), Ростов (2014), Крылья Советов (2014-2016), СКА-Хабаровск (2017-2018)

Последний клуб: Рустави, Грузия (2018)

Достижения: Кубок России-2013/14

Еще один воспитанник академии железнодорожников, так и не заигравший в основе. Младший брат экс-вратаря сборной России Владимира каждый год менял клубную прописку, что не лучшим образом сказалось на его перспективах заиграть на высшем уровне. В результате всю карьеру или боролся за выживание в РПЛ, или за выход в элиту.

В марте 2018-го уехал в Грузию, но и там надолго не задержался. С июля находится без клуба. Судя по инстаграму, нисколько по этому поводу не переживает, проводит время в родном Моздоке или на теплых морских побережьях, и поддерживает находящихся в СИЗО Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Динияр Билялетдинов, 33 года

Позиция: атакующий полузащитник

Клубы в РПЛ: Локомотив (2004-2009), Спартак (2012-2013), Анжи (2014), Торпедо (2014-2015), Рубин (2015-2017)

Последний клуб: Тракай, Литва (2017-2018)

Достижения: бронза Евро-2008, чемпион России-2004, Кубок России-2006/07, серебро РПЛ-2012, бронза РПЛ-2005, 2006

Самый титулованный футболист в нашем списке. Динияр начинал карьеру в «Локомотиве» и принимал участие во всех матчах легендарного для сборной России чемпионата Европы-2008, заинтересовав таким образом европейские клубы. В 2009-м «Эвертон» отвалил за него железнодорожникам €10 млн.

Билялетдинов здорово начинал в АПЛ, проведя в первые два сезона 49 матчей и забив восемь мячей, однако со временем Дэвид Мойес разочаровался в россиянине и без зазрения совести продал за €6,7 млн. Полузащитник рассчитывал перезапустить карьеру в «Спартаке» и неплохо начал, но в ноябре 2012-го и апреле 2013-го получил две травмы, из-за которых пропустил треть сезона и выпал из основы.

Как следствие – аренды в «Анжи» и «Торпедо», истечение контракта и отъезд в Рубин», которым тогда руководил его отец Ринат Саярович. Летом 2016-го казанцы разорились (как выяснилось впоследствии, едва ли не в прямом смысле этого слова) на целую группу сомнительных иностранцев, а Динияр вновь выбыл на полгода из-за травмы.

Вложения не оправдались (кто бы сомневался?), и в команде начались чистки. 11 футболистов были отстранены от тренировок с основой, в том числе и Билялетдинов. Ему пришлось тренироваться самостоятельно и самому искать себе клуб. Выбор пал на «Тракай», чье предложение было наиболее конкретным. Выиграв бронзу литовского чемпионата, в феврале Динияр покинул расположение команды и теперь находится в поиске нового места работы, отмечая, что хотел бы поиграть за границей, да и вообще «из России конкретных предложений нет».

Ренат Янбаев, 34 года

Позиция: крайний защитник

Клубы в РПЛ: Кубань (2006-2007), Локомотив (2007-2017), Зенит (2012), Краснодар (2017-2018)

Последний клуб: Краснодар

Достижения: бронза Евро-2008, Кубок России-2014/15 и 2016/17, бронза РПЛ-2013/14

Воспитанник армейцев, как водится, не пригодился своему клубу и через «Анжи» (аренда), «Химки» и «Кубань» оказался в «Локомотиве», которому, не считая краткосрочной командировки в «Зенит, отдал 10 лет жизни. Дважды попадал в списки 33 лучших футболистов РПЛ (по итогам сезонов-2009 и 2012/13). Был заявлен за сборную России на Евро-2008, но не провел на поле ни минуты, а в целом надевал футболку национальной команды 13 раз.

После отъезда из «Локо» подписал контракт с «Краснодаром», однако за сезон появился на поле всего трижды и летом 2018-го покинул стан «горожан». С тех пор находится без клуба и, судя по инстаграму, все свободное время проводит с семьей.

Александр Павленко, 34 года

Позиция: атакующий полузащитник

Клубы в РПЛ: Спартак (2001-2010), Ростов (2009-2010), Ахмат (2011-2013), Крылья Советов (2013-2014), Урал (2016-2017)

Последний клуб: Томь (2018)

Достижения: чемпион России-2001, Кубок России-2003, серебро РПЛ-2005, 2006, бронза РПЛ-2002

Уроженец Днепропетровской области приехал в «Спартак» в 16-летнем возрасте из швейцарской «Лозанны» и застал во главе красно-белых еще Олега Романцева, а посему был живым свидетелем всех тех событий, которые происходили в клубе в начале XXI века. Считался очень талантливым футболистом, ему даже прочили лавры Егора Титова, но по-настоящему реализовать себя не сумел и девять лет спустя был продан в «Ахмат» за €1,5 млн евро.

Затем было много команд из подвала чемпионата России, которые он менял, как перчатки. Весну-2018 провел в «Томи». В сентябре главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказывал, что Павленко стал его ассистентом и играющим тренером, а в заявку на сезон не попал в связи с запретом на регистрацию игроков. В феврале Александр признавался, что поступил в академию тренерского мастерства, подчеркнув при этом, что и карьеру футболиста еще не завершил.

Алексей Ребко, 32 года

Позиция: центральный полузащитник

Клубы в РПЛ: Спартак (2002-2007), Рубин (2008), Москва (2008-2009), Динамо (2010), Ростов (2011, 2014-2015), Томь (2012), Амкар (2012-2014)

Последний клуб: Ротор (2018)

Воспитанник спартаковской академии считался очень талантливым полузащитником, но в стане красно-белых реализовать себя не сумел и отправился по клубам РПЛ, скатываясь все ниже и ниже, причиной чему постоянные травмы. Как он сам заметил в одном из интервью, «лучшие годы провел в больнице». Не появлялся в премьер-лиге с 2015 года, зато вместе с Романом Павлюченко, Маратом Измайловым и Игорем Лебеденко поучаствовал в нашумевшем проекте московского «Арарата». Его последним клубом стал «Ротор», который Ребко покинул летом 2018 года.