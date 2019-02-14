Борис Игнатьев: «Краснодар» показал футбол для гурманов

Футбол 14 февраля 2019 23:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Григорьевская Юлия

Известный футбольный эксперт Борис Игнатьев поделился впечатлениями от первого матча 1/16 Лиги Европы «Краснодар» – «Байер», который завершился вничью 0:0.

– Впечатления самые отрадные, кроме результата. Конечно, было бы прекрасно, если бы дома «Краснодар» добился победы, но все остальное надо записать в актив. «Краснодар» не только четко продумал план действий в этом матче, но и внятно его выполнял.

– То есть, считаете, Мурад Мусаев выбрал правильную тактику?

– Да. Суть плана заключалась в том, чтобы действовать ситуативно, прессинговать, заставлять соперника ошибаться в выборе следующего хода. Вторая часть плана – отходить назад, отдавать пространство и использовать быстрые убегания в атаку, что они и делали большими силами. Мне очень понравилось, как хозяева оборонялись: была видна хорошая компановка, закрывали зоны, а в атаке играли агрессивно большой группой футболистов. По качеству созданных моментов у нашего клуба было преимущество. Мне очень понравился Игнатьев, кроме завершения атак. Он должен был воплотить в качество то, что создавалось. Тренеры команд осознавали, что время матча не очень удобно для нас, что преимущество в подготовке у «Байера». И это ощутилось во втором тайме. Немецкая команда провела уже четыре матча в чемпионате Германии. Тем не менее, мне понравился уровень игровой готовности «Краснодара», хороший ритм, скоростные качества были на достаточно высоком уровне. В концовке немного не хватило запаса работоспособности, что вполне нормально. Тем более, Мусаев заявил, что они готовятся не к этому конкретному матчу, а возобновлению чемпионата России и не форсируют подготовку.

– Как оцените игру новичка Олссона?

– У него был хороший момент в конце первого тайма, и он высоко бы поднял имиджевую составляющую игрока, если бы он его реализовал. Из этого и складывается имя любого футболиста. Вандерсон сделал хорошую передачу, и надо было проявить хладнокровие и мастерство. Тогда бы мы сегодня говорили в иных тонах об этом футболисте. Но в целом для этого периода времени команда показала хороший вкусовой футбол для гурманов: много комбинаций, страсти, хорошие взаимодействия. Запишем нашей команде игру в актив, учитывая еще и то, что матч был с очень серьезным соперником, который имеет в составе футболистов высокого уровня.

– Какие теперь перспективы на выход в следующую стадию?

– При всем том, что мы видели, в домашнем матче у «Байера» больше шансов на победу, чем у «Краснодара». Но это не значит, что так и будет. По тому, как играл «Краснодар», особенно в первом тайме, он может проводить контрвыпады. Нужно только завершать их в свою пользу.