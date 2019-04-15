«Спартач заклеил граффити «Динамо» на стене Цоя? Неадекват!» - Советский спорт
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15 апреля 2019 20:08ФутболЗетилов Игорь

«Спартач заклеил граффити «Динамо» на стене Цоя? Неадекват!»

Перед матчем 23-го тура «Динамо» - «Краснодар» болельщики бело-голубых осквернили знаменитую стену Виктора Цоя на Арбате.

Но больше всего удивила реакция клуба, который приветствовал эту акцию вандализма.

ТВИТТЕР-ПРОВОКАЦИЯ

На стене Цоя в субботу появилась надпись-цитата одного из главных хитов группы «Кино»: «Перемен требуют наши сердца». Буква «д» была стилизована под эмблему «Динамо», и сразу стало понятно, чьих рук это дело.

Пресс-служба «Динамо» отреагировала довольно оригинально, пообещав подарить два билета на матч с «быками» тому, кто… первым сфотографируется на фоне скандального граффити. Вот как это объяснялось: «СораДники! Этой ночью в культовом месте Москвы появилась вот такая надпись. И правда – перемены в результатах нам очень нужны. Надеемся, ваша поддержка поможет добиться победы».

Напомним, матч завершился со счетом 1:1. А на динамовских фанатов и пресс-службу клуба, который по-прежнему рискует завершить сезон в зоне стыков с ФНЛ, обрушились многочисленные поклонники творчества Цоя и представители других команд премьер-лиги. Вчера один спартаковский болельщик даже заклеил на граффити ненавистную красно-белым четвертую букву алфавита…

Мы обратились за комментарием к авторитетному фанату «Динамо» Тимофею Красильникову, чтобы разобраться в ситуации.

- У всех динамовских болельщиков наболело, - заявил Тимофей. – Вот и проводятся такие акции. Многие на эту ситуацию со стадионом, который никак не могут открыть, и с турнирным положением клуба без слез смотреть не могут.

- Как отреагировали на то, что представитель «Спартака» заклеил букву «д» на стене Цоя?
- Я бы мог прокомментировать, но это будут неприличные слова. Среди спартаковцев есть нормальные болельщики. У меня двоюродный брат – спартач. С ним мы прекрасно общаемся и обсуждаем абсолютно все темы. Но неадкватных тоже хватает. И у «Спартака», и у «Динамо». Некоторые выходки трибуны «Д» на мартовском матче со «Спартаком» считаю просто неуместными. Так нельзя.

«ЛИШЬ БЫ СТАДИОН ПОСКОРЕЕ ОТКРЫЛСЯ»

- То дерби со «Спартаком» должно было пройти на реконструированной арене «Динамо» в Петровском парке. Однако стадион по-прежнему не открыт, и не факт, что откроется до конца сезона…
- Разруха в головах. Это – настоящий непрофессионализм. Все очень ждали матча «Динамо» - «Спартак» на новой арене. Двоюродный брат задолго до игры просил достать билетики. Безобразие.

- Как динамовские болельщики воспримут, если в итоге стадион откроют без участия своего клуба матчем за Суперкубок-2019?
- Просто хотят собрать кассу. Вот на матче «Динамо» - «Спартак» точно был бы аншлаг… На Суперкубке он тоже будет, но наиболее радикальные динамовские болельщики, знаю, категорически против такого матча-открытия. Открывать стадион, на их взгляд, должно «Динамо»… Хотя по мне: лишь бы его просто открыли. Если кто не знает, то в 1928 году арена открывалась без участия «Динамо». В рамках Спартакиады встречались сборные Белоруссии и рабочих клубов Швейцарии…

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