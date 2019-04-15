Евгений Ловчев: Безбородов был нечистоплотен по отношению к «Спартаку»

Кононов не исчерпал себя в «Спартаке»



«Ростов» – «Спартак» – 2:1

«Спартак» не наиграл на поражение, но «Ростов» вырвал победу благодаря своей боевитости. Причина поражения красно-белых в том, что они в очередной раз в нынешнем сезоне показали слабую реализацию голевых моментов. Гости ведь создали значительно больше «Ростова». Удивительно, как Лоренсо Мельгарехо не может реализовать свой шанс нынешней весной в трех из четырех последних матчей.

Но как только момент у ворот «Спартака» – это гол. За последние 10 лет ни один тренер не сумел научить защитников красно-белых целостности действий в обороне. Каждый стандарт это полумомент. Все время встречается одна и та же ошибка – защитники находятся каждый в своей зоне, и нападающие остаются свободными. Идеальный пример – второй гол Арнора Сигурдссона в дерби с ЦСКА. Та же самая история – победный гол Эльдора Шомуродова.

Отдельно по этой игре хочу отметить судью Владислава Безбородова, который напорол так, что нескоро отмоется. Пенальти на Георгии Мелкадзе был 100-процентным – Сергей Паршивлюк же положил ему руки на плечи на 93-й минуте. Внимательно посмотрел, где находился в этот момент Безбородов. Не увидеть фола можно было только при абсолютных симпатиях «Ростову».

Пусть в эпизоде с падением Луиса Адриано пенальти менее очевиден, но я уверен, что его сбили – сначала рукой чуть-чуть поддернули, а потом задели по ноге. Очень хорошо это видел.

И третий момент, ставший для меня показателем неравнозначного отношения арбитра к «Спартаку» и «Ростову». В первом тайме Безбородов показал Александру Гацкану желтую карточку. А во втором тайме Гацкан прыгнул на Мелкадзе и чуть не подмял его под себя, а судья останавливает игру, подзывает его к себе и пять предупреждает, но теперь устно. Мол, еще раз, и я тебя удалю. Какой еще раз? Желтая карточка – и есть предупреждение! Не может быть устного предупреждения, когда у игрока есть желтая. Его надо удалять, раз он так играет, имея карточку.

Поэтому считаю, что по отношению к «Спартаку» Безбородов был нечистоплотен.

Как и в матче с ЦСКА, оба гола были забиты из-под Самюэля Жиго. Но мы помним его осенью, как футболиста хорошего уровня. Он долго не играл, плюс попал в нервную обстановку. Его возвращение на свой уровень – вопрос времени.

И все же несмотря на неудачные результаты, «Спартак» играет не скучно и создает моменты. Да, сегодня не пошло, а потом пойдет. Главное, чтобы была игра и моменты. Сегодняшний «Спартак» однозначно не чемпион страны, но осечки случаются не поэтому, а потому, что команда нервозная. Вокруг слишком много негатива – Денис Глушаков, Аяз Гулиев и прочее.

Также хотел бы защитить Олега Кононова, которого призывает прогнать мой друг и преданный спартаковец с 60-летним стажем Александр Градский. Но я считаю, что Кононов не исчерпал себя в «Спартаке». Команда создает много моментов, ему главное исправить слабую игру в обороне. Время на это у него еще есть.

Гол Облякова –шедевр

ЦСКА – «Оренбург» – 2:3

Для «Оренбурга» и его тренера Владимира Федотова, не хватающих звезд с неба, место в верхней половине таблицы – уже большой успех. Сегодня «Оренбург» уже седьмой в турнирной таблице, в трех очках от «Ростова». Но я бы предпочел увидеть в Лиге Европы именно команду Валерия Карпина. У ростовчан выше уровень футболистов, прекрасный стадион, полные трибуны болельщиков и европейская история – к ним приезжали «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико». Ростов – вообще футбольный город. У «Оренбурга» и «Урала» таких футбольных традиций нет.

Алексей Сутормин нынешней весной забил «Краснодару», «Зениту» и ЦСКА, но я по-прежнему продолжаю утверждать, что не считаю его сильным футболистом. Просто сейчас он играет в своей команде, которая позволяет ему демонстрировать свои наилучшие качества. Он и «Оренбург» сошлись, но это не значит, что в другой команде у него пойдет.

Очень впечатлил в отчетном матче гол Ивана Облякова – это умное действие умного футболиста. Мне в связи с этим вспоминаются два момента: гол с центра поля динамовца Вахтанга Челидзе в ворота «Спартака» и удар Пеле по воротам чехов на ЧМ-1970. И хотя мяч разминулся со створом ворот, уйдя на метр в сторону, я до сих пор его помню спустя почти 50 лет. Потому что это шедевры.

ЦСКА, пропускавший меньше всех в РПЛ, стал делать это чаще. Считаю, что футболисты почувствовали себя лидерами и стали меньше работать в обороне.

«Локо» перехватил статус главного преследователя «Зенита»

«Ахмат» – «Локомотив» – 1:3

«Локомотив» забрал у «Краснодара» статус главного конкурента «Зенита» в чемпионской гонке. Это опытная команда, которая набрала обороты. А ведь в начале сезона она вообще находилась во второй половине турнирной таблицы. Поэтому даже второе место будет большим успехом. Успехом Юрия Семина, который без крика и гама спокойно подвел команду к отличной форме, ввел ветеранов и подтянул молодых.

Работа с опытными футболистами вообще впечатляет. Семин долго не ставил Ману Фернандеша, а сейчас он два тура подряд делает результативные передачи. Джефферсон Фарфан по-прежнему отдает и забивает, а ведь ему 34 года! Обратный пример – Игорь Денисов, просидевший на скамейке уже второй матч. Это говорит о том, что у Семина нет неприкасаемых. Сейчас Денисов проигрывает конкуренцию Гжегожу Крыховяку и Дмитрию Баринову.

Поэтому «Локо» почти не теряет «свои» очки» и уже сумел опередить в таблице «Краснодар».

Место «Динамо» – в середине таблицы

«Динамо» – «Краснодар» – 1:1

Хочу поддержать Дмитрия Хохлова. Больше, чем «Спартаку», не везет только «Динамо». Команда никому не проигрывает по игре, только по результату. И с «Краснодаром» была близка к победе, но упустила ее в самой концовке. Бело-голубые точно находятся не на своем месте, они должны быть в середине таблицы. При всей стабильности команды ей не хватает сильных нападающих.

Этот матч в очередной раз показал, что «Краснодар» не готов бороться за золото. Слишком много он теряет очков. Не сказал бы, что причина в слишком короткой скамейке запасных, как утверждают некоторые. Тот же Магомед-Шапи Сулейманов нередко выходил на поле и забивал важные мячи.

При этом выходя в основе, Шапи, далеко не так хорош. Причина в том, что это быстрый, резкий парень. Когда он свежим выходит на уставших соперников, на него начинают играть партнеры. И у него появляются моменты. А когда он играет с первых минут, к нему приспосабливаются. Помню, как мне, игравшему в стиле атакующего крайнего защитника, сказал Никита Симонян: «Нельзя бежать в каждую атаку». «Почему?», – удивился я. «Потому что защитники привыкают», – и я перестал подключаться во все атаки подряд.

К тому же Шапи по своим характеристикам не центральный нападающий. Он мне напоминает Арьена Роббена – скорость, техника, левая нога. На фланге он интереснее. Роббена же никто не ставить на острие.

«Зенит» выигрывает благодаря новичкам

Зенит – Анжи – 5:0

Видя, в какой ситуации находится «Анжи», отношусь к работе Магомеда Адиева с глубочайшим уважением за все, что он делает. Это надо вытерпеть. Уже в следующей игре «Анжи» вполне может выиграть.

«Зенит» не оглушает все соперников подряд, но выиграет чемпионат России благодаря троим новичкам – Ярославу Ракицкому, Вильмару Барриосу и Сердару Азмуну. Они только пришли и очень хотят показать себя. В результате «Зенит» перестал терять очки там, где их теряют конкуренты. Главное, чтобы наше футбольное болото не засосало этих футболистов, и они не опустились до нашего уровня, как это происходит с большинством новых игроков.

«Зенит» станет четвертым чемпионом РПЛ за четыре последних года. В НХЛ это считается благом, а у нас несколько иные традиции. Долгие годы считалось, что для сборной нужен базовый клуб. Там было и в футболе, и в хоккее. Это было бы хорошо, если бы эти чемпионы были стабильны на протяжении нескольких сезонов.

Ведь здорово, что у нас есть пять команд, которые борются за высокие места. Но надо, чтобы они соперников щелкали, как орехи, и мы ждали, когда же они оступятся, как сейчас «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» в АПЛ. А в РПЛ идет игра в поддавки. Лидеры не показывают на постоянной основе, что они сильнее «Урала», «Уфы» и других соперников. Это хорошо только для букмекеров, они могут на этом поживиться.