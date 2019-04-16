Данил Глебов: Не смотрел «Игру престолов», но этот перфоманс придумали боги маркетинга! - Советский спорт
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16 апреля 2019 07:00ФутболАлександр Августин

Данил Глебов: Не смотрел «Игру престолов», но этот перфоманс придумали боги маркетинга!

19-летний полузащитник «Ростова» поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» в центральном матче 23-го тура.

- Вы провели на поле 77 минут. Ожидали такого результата?
- Настрой на матч был запредельный. Не скажу за остальных, но лично я был уверен, что мы победим. Хотя не могу сказать, что «Спартак» преподнес нам эти три очка на блюдечке.

- А откуда взялась уверенность? Из-за поражения красно-белых от ЦСКА в прошлом туре?
- Да нет. У ЦСКА тоже очень сильная команда… А уверенность вселяла наша подготовка к «Спартаку». Вроде бы все было, как обычно, но за эти четыре дня мы, можно сказать, вышли на пик.

- Какой была установка Валерия Карпина?
- Играть на контратаках. И я считаю, план мы выдержали. При этом «Ростов» не действовал чистым «вторым номером». В начале второго тайма мы перехватили инициативу, забрали у «Спартака» мяч.

- Осенью вы играли против «Спартака» за «Анжи» - и тогда уступили 0:3. С тех пор игра красно-белых изменилась?
- Да не сказал бы. Это по-прежнему мастеровитая, опытная команда. Честно, думал, будут перемены в связи с приходом нового главного тренера. Но в воскресенье их не заметил.

«КАРПИН МНЕ КАК ОТЕЦ»

- В стартовом составе «Ростова» на поле вышли пятеро бывших спартаковцев. Они были по-особому заряжены?
- Ребята настраивались очень серьезно. Но я не думаю, что кто-то хотел что-то кому-то доказать. У того же Ромы Еременко, который покинул «Спартак» зимой, никакой ненависти к своему бывшему клубу точно нет. Просто он профессионал. И показал в воскресенье максимум. Еременко вообще играет очень полезно. В каждом матче.

- Как сами себя чувствуете в Ростове-на-Дону после «Анжи»?
- Я счастлив. Ростов - по-настоящему футбольный город. Прекрасные болельщики, потрясающая посещаемость, вне зависимости от погоды. В воскресенье на трибунах было больше 40 тысяч болельщиков - мы от «Спартака» не сильно по этому показателю отстаем.

Коллектив отличный, тренерский штаб. Здесь созданы все условия для того, чтобы развиваться и как футболисту, и как человеку. Короче, все на высшем уровне.

- Карпин все больше вам доверяет, включая в стартовый состав…
- Раз ставит, значит, работа на тренировках не проходит даром. У меня с Валерием Георгиевичем очень хороший контакт, можем пошутить, посмеяться. От него много исходит позитива. Отношения - как у отца с сыном.

- Что говорил Карпин в перерыве?
- Подкорректировал пару моментов, касательно перемещений в обороне. Никому не пихал. Сказал, чтобы поактивнее играли впереди. Вообще редко бывает, чтобы Карпин был кем-то недоволен.

«ЖДИТЕ ДО КОНЦА СЕЗОНА ОТ «РОСТОВА» НОВОГО КРЕАТИВА»

- Вас заменили на 77-й минуте, а на 80-й Эльдор Шомуродов забил победный мяч. Не обидно?
- Нет, конечно. Главное же - командный результат. А я немножко подустал. Плюс «висел» на желтой карточке, поэтому замена напрашивалась. Представляете, если бы оставил команду вдесятером!

- Уже настраиваетесь на матч следующего тура против «Оренбурга», который только что победил в Москве ЦСКА?
- Пока отдыхаем. Про результат со «Спартаком» точно забыли. Будем потихоньку настраиваться на «Оренбург».

- Как вам перформанс в стиле «Игры Престолов», предварявший матч со «Спартаком»?
- Я сам этот сериал не смотрел, но все говорят - хороший. Участвовать в перформансе очень понравилось. Кто это придумал - большие молодцы. Я называю таких людей богами маркетинга!

- «Ростов» - креативный. Осенью была вовсю раскручена тема с ковром…
- Самое главное - зрители все это оценивают. Клуб работает на высшем уровне. Думаю, до конца сезона мы еще порадуем новыми перформансами.

Красно-белые ходоки повержены! «Ростов» гениально обыграл тему «Игры престолов»

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