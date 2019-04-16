Жанр задорного идиотизма, или Почему Кононову надо прекратить говорить

Кононов верит в чемпионство «Спартака», брательник Федуна верит, уверен или надеется, что «Спартак» стоит миллиард долларов; Григорян характеризует парня, разбившего морду иностранцу, как порядочного человека, к тому же глубоко религиозного.

Я явственно волнуюсь, когда слышу или вижу таких пропитанных нежностью и любовью к фантастике прожектеров.

Все трое ораторов, особенно первый, который любит слушать Басту, похожи на лирическую героиню стародавней песни юбилярши Пугачевой: «Я вместо микрофона спою в бутон тюльпана».

Явственно подавленный Кононов, который зимой, широко улыбаясь, раздал больше интервью, чем Эрос Рамаццотти за всю жизнь, а теперь, заметно подурнев, выдавливает каждое слово с мукой сердечной и на пределе душевных сил, станет чемпионом не раньше, чем российские сериалы превзойдут «Игру Престолов».

Такой «Спартак» стоит 449 грузинских лари и купить его могут только инопланетяне, да и то нахлебавшись земной водяры.

Что до Григоряна, который выступил чуть ли не конфидентом и фактотумом юного бретера, я все ждал, когда он произнесет, что юное хамло очень любит маму, рисовать радугу, писать стихи, кормить бездомных собак и содержит четыре детских дома.

Небезызвестный ублюдок Цапок, старший, тоже рассказывал журналистам, что плачет, когда смотрит «Отец солдата».

Вообще говоря, все кругом стали корольками жанра задорного идиотизма.

Всеобщая проблема в том, что ни у кого нет жесткой шкалы мировоззренческих оценок, а если и есть, то весьма гуттаперчевая и далекая и от самых снисходительных понятий о норме.

Кононову не о том бы думать, станет ли он вторым Бесковым, а просто прекратить говорить.

Федуну забыть про слово «миллиард», а Григорян словно написал младому миллионеру валентинку, пропитанную ядом; с такими друзьями враги не нужны.

А теперь – по поводу моего ученика Роналду и ваших восторгов по поводу «Аякса».

Вот как все будет.

Сначала, изначально будет только созерцание, а потом созерцание станет сильнейшим бескорыстным чувством.

Перевожу на язык ваших родных осин: сначала голландцы побьются, а потом Роналду забьет два мяча: «От одиннадцати отважных людей, историю которых мы рассказали, остался лишь прах; души их прибрал к себе Бог».