«За победу над ЦСКА мы получили по полтора миллиона». Скандальные признания игрока «Ростова» - Советский спорт
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16 апреля 2019 16:13ФутболАнисимов Вадим

«За победу над ЦСКА мы получили по полтора миллиона». Скандальные признания игрока «Ростова»

«Ростов» Валерия Карпина отчаянно борется за еврокубки и в прошлом туре обыграл «Спартак». О том, какими методами достигается успех и что из себя представляет Карпин–тренер, рассказывает шведский полузащитник клуба Антон Салетрос. 

ЗИМОЙ САЛЕТРОСА ПОСАДИЛИ НА САМОЛЕТ И ОТПРАВИЛИ ОБРАТНО В АИК

Прошлым летом Антон Салетрос покинул АИК, чтобы попробовать свои силы в клубе РПЛ. Выбор пал на «Ростов». Но пробиться в основной состав и даже сохранить место в команде требовательного наставника оказалось непросто. 11 февраля 2019 года Салетроса посадили на самолет и отправили назад в АИК на правах аренды. О своем, пусть пока и небольшом, опыте игры в России шведский полузащитник поделился в подкасте журналиста Улофа Лунда.

«НОВОСТЬ ОБ АРЕНДЕ СТАЛА ДЛЯ МЕНЯ УДАРОМ»

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Полгода Салетрос тренировался, даже выходил на поле, но шокирующая новость об отъезде в Швецию настигла его на сборах.

«Все началась с того, что к нам в Турцию приехал президент «Ростова» и сказал, что квота на легионеров в команде превышена. Так что мне придется отправиться в аренду. Я тогда только сыграл 60 минут против «Спартака» и был одним из лучших на поле. Ну мне так показалось, да и тем, кто смотрел игру. Узнать о том, что я не нужен клубу сразу после такого матча – это для меня был настоящий удар. Пришлось ставить агента в известность и искать варианты», – рассказывает Антон Салетрос.

– Какие еще варианты были кроме АИКа?
– Несколько клубов из Европы и пара шведских.

– Не показалось странным, что вас уведомили об отъезде всего за неделю именно на сборах?
– Думаю, да, это не совсем правильно. «Ростов» мог бы сообщить мне об аренде в декабре, тогда бы у меня было куда больше вариантов. Но лучшая альтернатива для меня все-таки АИК. Я рад, что вышло именно так. Хотя, опять же, я мог бы рассмотреть и другие варианты со всеми их плюсами и минусами.

«ТАМ ВЕЧНО СТОИТ ЖУТКАЯ РУГАНЬ»

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– «Ростов» совсем не похож на АИК. От шведского клуба каждый год ждут борьбы за «золото», победы в Кубке Швеции, успехов в Лиге Европы. В этом отношении в «Ростове» все не так. Там больше зависит от тренера, а он постоянно почему–то тобой недоволен. Частенько в теоретическом классе на базе происходят серьезные разговоры по душам», – продолжает Антон Салетрос.

– Проще говоря, тренер вас ругает?
– Да–да, там вечно стоит жуткая ругань!

– И что же он говорит?
– Кричит и ругается матом по-русски. Я, правда, понимаю только то, что говорит мне переводчик. Все слишком плохо, мы проигрываем единоборства, о статистике что-то говорит… Он, например, мог сказать, что ты, левый защитник, сделал 40 спринтов, а правый – 55. И начнет тебя песочить, почему ты не отбегал столько же. И что тебе на это ответить? Ответить нечего. Тренер загоняет тебя в угол и начинает прорабатывать на чем свет стоит за то, что ты, по его мнению, делаешь меньше других.

«ОДИН БОНУС – ОКОЛО 700 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ»

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С вами такое бывало?
– Мы тогда встречались с «Локомотивом», и я выиграл 30% верховых единоборств. Мне пришлось выходить на позицию опорного полузащитника, поскольку наш капитан не мог играть. Я хорошо работал с мячом, это один из моих козырей. Но тренер посчитал, что, согласно статистике, я был недостаточно хорош в единоборствах. Он при всех начал поднимать этот вопрос и песочил меня минут 25. Карпин сказал, что я не могу быть футболистом, если процент выигранных единоборств – 30. Особенно, если ты – опорный полузащитник. «Моя дочь сыграла бы лучше и выиграла бы больше единоборств», – что–то такое он твердил тогда.

– И какие ощущения?
– Приходится привыкать. Для них это норма. Начинаешь привыкать к менталитету, потому что если не делаешь то, что тебе говорят, или то, что от тебя ожидают, придется выслушивать все это. Да и вообще выслушиваешь кучу всего неприятного.

– Но ведь бывает и по–другому? За победы платят космические бонусы.
– Да, так и есть. Это принцип кнута и пряника. Мы обыграли ЦСКА и к нам в раздевалку зашел президент. Он поднял два пальца вверх. Это означало, что мы получим двойной бонус. Вот тогда-то у нас был праздник!

– А чему равняется один бонус?
– Неплохая сумма. Один бонус – это что-то около 100 тысяч крон (около 700 тысяч рублей – прим. пер.).

– А тогда вы получили 200 тысяч крон (около 1,4 млн рублей)?
– Да, вроде того.

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