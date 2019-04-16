Игорь Яновский: Когда жил в Париже, часто водил друзей в Нотр-Дам - Советский спорт
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16 апреля 2019 18:24ФутболКарманов Руслан

Игорь Яновский: Когда жил в Париже, часто водил друзей в Нотр-Дам

После адского пожара в Соборе Парижской Богоматери мы позвонили бывшему полузащитнику сборной России, «Алании», ЦСКА и «ПСЖ» - одного из спортивных символов французской столицы.

«СЧАСТЬЕ, ЧТО ОБОШЛОСЬ БЕЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖЕРТВ»

– Игорь, где вы встретили новость о пожаре в Нотр-Даме?
– Сейчас нахожусь в Испании. Конечно, в курсе происходящего… Не могу сказать, что это событие перевернуло мое сознание. Я не религиозный, но крещеный. Безусловно, случилась беда, для французов Нотр-Дам – символ, однако трагедии с крупными человеческими жертвами для меня во много раз печальнее. Храм восстановят. Счастье, что никто не погиб.

– Вас связывают какие-либо памятные моменты с погибшим собором?
– Когда я три года жил в Париже, часто возил родственников и друзей именно в Нотр-Дам. Меня всегда завораживала архитектура этого собора. Уже года два-три я не был во Франции, но часто общаюсь с парижскими друзьями по телефону. Не скажу, что эта страна стала мне вторым домом, там у меня нет недвижимости, но мне очень нравится Париж. Всегда буду вспоминать Францию с теплотой.

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«КТО-НИБУДЬ ПРЕДЛОЖИТ 400 МИЛЛИОНОВ ЗА НЕЙМАРА, И ЕГО ПРОДАДУТ»

– Следите за чемпионатом Франции?
– Более-менее. В общем, да, слежу за турнирной таблицей, смотрю интересные матчи с участием «ПСЖ» и «Монако».

– «ПСЖ» мог досрочно оформить титул еще два тура назад. Почему команда валяет дурака?
– Тренер «ПСЖ» Томас Тухель жаловался, что у него много травмированных. Семь-восемь ведущих игроков нет… Чемпионство они, конечно, не упустят, но с таким составом надо удачно выступать и в Лиге чемпионов.

– Почему у команды это никак не получается?
– Не знаю. Вроде бы игроки – хорошие, высокого мирового уровня. Мне сложно понять, как «ПСЖ» уступил «МЮ» в 1/8 финала. Может, Лионеля Месси им не хватает, а, может, Криштиану Роналду… Но скорее всего, веры в себя.

– Килиан Мбаппе и Неймар уступают в мастерстве Месси и Роналду?
– На данный момент – да. Прежде всего, по вкладу в победы своих команд. Неймар был долго травмирован, Мбаппе, безусловно, в ближайшем будущем станет лучшим игроком мира, но пока он очень молодой, чтобы решать исход важнейших игр в пользу «ПСЖ».

– На ваш взгляд, Неймар и Мбаппе останутся в «ПСЖ» по окончании сезона?
– Кто-нибудь предложит 400 миллионов долларов за Неймара, и его продадут. Но не сейчас. Мне кажется, пока бразилец останется в «ПСЖ».

«БОРЮСЬ, ВЫЖИВАЮ, КАК БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ НА ПЛАНЕТЕ»

– Следите за выступлениями Александра Головина за «Монако»?
– Несколько матчей с его участием смотрел. Что тут сказать? Пришел в команду, которая развалилась и попала в «болото», к тому же Головин получал травмы. Если «Монако» будет на ходу, а россиянин в отличной физической форме – придут и успехи. На мой взгляд, Александр не совсем адаптировался в чемпионате Франции. Ему нужно больше брать игру на себя и действовать увереннее, для этого у него все есть – талант, мастерство, физическая мощь. Уверен, он принесет большую пользу «Монако».

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– Как часто сами играете нынче в футбол?
– Гораздо чаще смотрю матчи по телевизору, чем выхожу на площадку с любителями в Андалусии. С 2011 года, в основном, живу в Испании, в регионе Коста-дель-Соль. Гражданство у меня российское, но говорю на французском и испанском языках. Занимаюсь юридической деятельностью.

– А если конкретнее?
– Умолчу. Я рад за своих бывших партнеров, которые продолжают работу в футболе. Себя совершенно не видел тренером или менеджером. Мне больше нравится болеть за красивый футбол. Не скажу, что каждый день я встаю с улыбкой. Скажем так, борюсь, выживаю, как и большинство людей на планете.

– Вы состоятельный человек?
– Примерно 15 лет назад завязал с профессиональным спортом, с тех пор футбольных денег у меня не прибавилось, но стараюсь, работаю. В принципе, на жизнь хватает.

«Я НЕ ЛЕГЕНДА ЦСКА, ЧТОБЫ ЗАХОДИТЬ В КЛУБ, КАК ДОМОЙ»

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– Давно были в России?
– В декабре приезжал на пару недель. В Москве живут мои родители и сестра. Стараюсь приезжать чаще, но все же большую часть года нахожусь в Испании, где мой сын серьезно занимается плаванием.

– Когда приезжаете в Москву – заходите в ЦСКА, встречаетесь с президентом клуба Евгением Гинером?
– Нет. Считаю, это ненормально. В клубе и так много работы, чтобы я отвлекал людей. Я не легенда ЦСКА, чтобы заходить в клубный офис, как к себе домой. Конечно, болею за эту команду, переживаю, но нести себя как икону было бы неправильно. Не могу себе это позволить. За ЦСКА продолжу болеть самостоятельно.

– Матч ЦСКА с «Оренбургом» видели?
– Видел, к сожалению.

– Почему к сожалению?
– Расстроился и не досмотрел игру до конца. Выключил телевизор при счете 2:3. Жалко, что ЦСКА так легко упускает возможности бороться за первое место. Да, в команде много молодых игроков, состав поменялся. Вероятно, что ребята еще не готовы бороться за первое место, но все сделают, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Хотя, перед началом сезона мало кто верил, что это будет по силам обновленному составу.

– ЦСКА сумеет решить задачу?
– Шансы будут, если армейцы перестанут терять очки с командами уровня «Уфы» и «Оренбурга». Мужского характера у ЦСКА всегда было не отнять, даже если в составе выходили юниоры. Мадридский «Реал» этот армейский характер уже ощутил.

– Ваш бывший одноклубник Сергей Семак приведет «Зенит» к золотым медалям чемпионата России?
– Уверен процентов на 80-85. Говорят, игра у команды Семака не поставлена, но Сергей Богданович всегда прекрасно знал, что делает. Если ничего экстраординарного не произойдет, «Зенит» станет чемпионом, ну а я, с вашего позволения наберу друзьям во Францию, чтобы выразить соболезнования после пожара в Париже.

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