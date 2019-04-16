По местам славы Кокорина и Мамаева

«Кофемания» на Кудринской площади – место довольно известное. Не только выходками полугодовой давности Кокорина и Мамаева. Здесь круглосуточно народ. Причем, очень непростой.

Помнится, лет пять-шесть назад, когда офис радиостанции, где я в ту пору работал, располагался в соседнем с рестораном здании, иногда заглядывал туда пообедать с коллегами. Цены тогда были не такие кусающиеся, да в целом у всех жизнь посытнее была. Коллега Илья Казаков тогда признался:

- Когда сижу тут по утрам, обязательно встречаю кого-нибудь из футболистов. При этом каждый день сижу – и каждый день кто-то новый.

Подверг в тот момент его слова легкому сомнению и… спустя минуту за нашим столом нарисовался Александр Бородюк.

Знал бы я тогда, что этот ресторан через несколько лет будет многими восприниматься через призму пьяных шалостей опять-таки футболистов!..

Приятель назначил встречу ранним утром:

- Где бы нам в центре пересечься поговорить? А давай, может, по местам боевой славы Кокорина и Мамаева?

И ведь не надо даже ни название упоминать лишний раз, ни адрес называть – все сразу понимают, о чем речь.

Издалека обратил внимание, что фасад огорожен какими-то ленточками. Мысль посетила: неужто какие-то следственные действия ведутся? Нет, это летнюю террасу только что соорудили, и свежевыкрашенная краска подсыхает на апрельском солнышке.

Нет еще девяти утра, а свободных столиков почти нет. Люди в отутюженных костюмах в больших количествах, деловые разговоры по телефону, несмотря на ранний час. Есть и барышни, но не праздно скучающие, а тоже явно забежавшие позавтракать перед днем больших свершений.

- Наверное, Вас утомили все вопросами про Кокорина и Мамаева? – спрашиваю у официантки Марины.

- Какими именно? Я в ту смену не работала…

- Ну, например, просят показать стул, которым били Пака? Или столик, где все сидели?

- Вообще-то нам не рекомендовано про это рассказывать… Но вообще-то вон за тем столиком все происходило, - чуть понизив голос, кивает глазами девушка в угол зала.

Эти стулья ждут своих героев. Правда, так пусто здесь почти никогда не бывает.

Пересаживаемся с приятелем за столик, где проходили разборки в то хмурое октябрьское утро. Понятно, что того, пострадавшего стула давно здесь нет (он ведь изъят как вещественное доказательство), а Пак сидел не на стуле, а на скамеечке, прикрепленной к стене.

Беру меню. Интересно, поменялись ли цены со времен визита сюда хулиганствующих футболистов? Посетителей, по крайней мере, точно меньше не стало. Сравниваю все позиции из меню с выученным многими чуть не наизусть чеке «Кокорина и Мамаева». Некоторых позиций уже нет:

- В зависимости от сезона какие-то позиции появляются или уходят из меню, - поясняет официантка.

Но заказать 12-летний Macallan можно по-прежнему. И цена не изменилась, так что повторить пьяные подвиги футболистов вы можете за те же финансовые вложения.

Учитывая раннее утро, пришлось без виски. Но пара чашек кофе и яйцо-пашот обошлись в сумму, весьма внушительную даже для московского журналиста.