Джордже Деспотович: Американцы отказались от моих услуг из-за Ибрагимовича

27-летний нападающий «Оренбурга» – колоритная фигура. Чего стоит прозвище, под которым серб выступает в премьер-лиге, – на спине у него написано «Деспот». Этой весной он забил два гола, и оба оказались победными. Именно его мяч в ворота Игоря Акинфеева принес команде три очка в минувшем туре в гостях у ЦСКА.

ПО ПРОЗВИЩУ ДЕСПОТ

Деспотович прекрасно знает, что означает его прозвище по-русски. В сербском это слово имеет примерно тот же смысл. Но Джордже сам захотел, чтобы на спине у него было написано «Деспот». Так короче и звучнее.

Правда, уважение оренбургских болельщиков он завоевал далеко не сразу. Люди еще осенью ждали от легионера голов, а он долго не забивал. Трибуны во время матчей начали требовать от Владимира Федотова заменить серба на Андрея Козлова… Пришлось главному тренеру объяснять: фактурный форвард выполняет на поле огромный объем черновой работы, нагружает защиту соперника, цепляется за мячи…

Свой лицевой счет в РПЛ Джордже открыл перед самым зимним перерывом, поразив ворота «Локомотива». Правда, в том матче «Оренбург» уступил. А вот «Динамо» и ЦСКА весной Деспотович забивал победные мячи. Акинфееву – очень красиво, раскачав на левом фланге Родриго Бекао и пробив в дальнюю девятку по недосягаемой для вратаря армейцев траектории.

Сразу после 23-го тура Федотов предоставил команде выходной, который Деспотович провел в Сербии. В Оренбург он вернулся во вторник. И перед началом подготовки к матчу ближайшего тура с «Ростовом» (от которого оренбуржцы отстают на три очка) ответил на вопросы нашего корреспондента.

«ЦСКА – БОЛЬШАЯ КОМАНДА, А МЫ ПОДТЯГИВАЕМСЯ»

– Джордже, тяжело, наверное, так летать туда-сюда?

– Нормально. Сразу после игры с ЦСКА уехал в аэропорт. Три часа – и я в Белграде… У меня в столице квартира, но я съездил в родную Лозницу к семье и друзьям. Вот обратно в Оренбург лететь подольше (смеется). Но, будь такая возможность, летал бы туда-обратно каждую неделю.

– Как чувствуете себя в роли героя? Ваш гол принес «Оренбургу» победу над ЦСКА в самом обсуждаемом матче тура. Забили вы очень эффектно.

– Спасибо, но я – не герой. Это наша команда победила, набрала три важных очка, отдалилась от зоны вылета. Армейцы не так давно побеждали «Реал» в Лиге чемпионов. Я смотрел эти матчи. ЦСКА – большая команда.

– Какие еще российские клубы считаете большими?

– «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Краснодар»… «Оренбург» тоже подтягивается, берем с них пример.

– Вы же в Сербии играли за «Спартак».

– Да (смеется). Но тот «Спартак» представляет небольшой городок Суботица. Не то, что в России.

– Вы и за «Црвену Звезду» выступали. В переводе – «красная звезда». Почти как ЦСКА?

– Нет-нет. Как раз «Црвена» по статусу – это сербский «Спартак». А ЦСКА – это «Партизан», армейский клуб.

«БЕЗ МЯЧА АРШАВИН ХОДИЛ ПЕШКОМ, НО КОГДА УСКОРЯЛСЯ…»

– До «Оренбурга» вы несколько лет выступали за различные клубы Казахстана. Как вас туда занесло?

– В бельгийском «Локерене» играл мало, вернулся в родную «Црвену» – тоже почти не выходил на поле. Пришлось поездить по арендам.

– Но Казахстан – это совсем не то же самое, чем благополучная Бельгия. Экзотика!

– Выбора не было. Трансферное окно уже закрылось – и оставался единственный вариант с «Жетысу». Там я сразу проявил себя, и мне предложил контракт «Кайрат». А это уже солидный клуб. Даже по европейским меркам. Я стал забивать, занял второе место в споре бомбардиров. Потом оказался в «Астане» – чемпионской команде.

– Андрея Аршавина в «Кайрате» застали?

– Нет. Я как раз перешел в «Астану», когда его подписал «Кайрат». Но на поле мы с ним пересекались. Аршавин очень техничный, забил в Казахстане много красивых голов. Да, без мяча он ходил пешком – возраст все-таки. Но когда начинал свои фирменные ускорения, мало кто его мог догнать.

– Как-то раз, после матча за Суперкубок Казахстана вас макнули лицом в подаренный вам торт. Что это было?

– А, помню… Мы победили «Кайрат» 3:0 в день моего рождения. И тут болельщики передали с трибуны торт. Я вообще часто выходил на поле в дни рождения, но такой подарок получил впервые. Так вот, во время круга почета ребята решили пошутить и макнули меня в торт. Я, конечно, не ожидал такого поворота! Было весело…

– Торт-то понравился?

– Конечно, очень вкусный! Вообще, я с удовольствием вспоминаю два сезона сезона в «Астане». Полезный опыт. И город Астана – красивый. Правда, зимой там очень холодно. Как и в Алма-Ате, которая понравилась не меньше.

– Правда, что в Казахстане многие команды передвигаются на поездах?

– Не знаю. Но «Астана» летала только чартерными рейсами и останавливалась в лучших отелях. Серьезный клуб.

– Где научились говорить по-русски? В Казахстане?

– Да. До переезда туда ни одного слова не знал, хоть сербский и русский похожи… Первые три месяца в Казахстане язык не учил, думал, скоро уеду в какой-нибудь европейский чемпионат. Но задержался на три года – и теперь вот разговариваю с вами.

«НА ЗЛАТАНА Я НЕ В ОБИДЕ»

– Вы ведь могли и в американской МЛС оказаться. Вроде бы даже договорились с «Лос-Анджелес Гэлакси»…

– Да. Весной 2018-го прошел медосмотр в калифорнийском клубе и подписал очень хороший предварительный личный контракт. Вернулся в Сербию, сдал документы на американскую рабочую визу. Но одновременно «Гэлакси» пригласил Златана Ибрагимовича…

Как сейчас помню, в понедельник я должен был лететь в Штаты, а в воскресенье в МЛС дебютировал Златан. Это было дерби Лос-Анджелеса. Швед вышел на замену и двумя сумасшедшими голами помог «Гэлакси» превратить 1:3 в 4:3!

А вечером мне позвонили из-за океана и сказали, что передумали меня приглашать.

– Компенсацию какую-нибудь выплатили?

– Нет. Клубы не успели оформить трансфер.

– С Ибрагимовичем знакомы?

– Нет.

– А хотелось бы познакомиться?

– Еще спрашиваете! Златан – один из лучших футболистов современности. Во всех топ-клубах забивал много голов, брал трофеи. И сейчас продолжает забивать.

– Обида на него осталась?

– Какие еще обиды? Он же не виноват, что так получилось. Такова футбольная жизнь.

«ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ «КРАСНОДАР» ВЗЯЛ СЕРЕБРО»

– Как вы оказались в «Оренбурге»?

– По окончании контракта с «Астаной» хотел поиграть в Европе. Но поступило предложение из России, и я подумал: почему бы нет? Ваша премьер-лига – не самый плохой вариант.

– Знали, что Оренбург совсем рядом с границей Казахстана?

– Да. Наверное, поэтому они меня и приметили (смеется). А если серьезно, селекционеры «Оренбурга» скорее изучали мою игру в Лиге Европы или квалификации Лиги чемпионов.

– Вы сказали, что «Оренбург» после победы над ЦСКА отдалился от зоны вылета. Но вы же всего в трех очках от потенциально еврокубковой шестой строчки…

– Из РПЛ мы не вылетим! Это точно. А так, будем бороться за победу в каждом следующем матче.

– Как думаете, кто станет чемпионом России?

– «Зенит», разумеется.

– А кто попадет в призеры?

– Хочется, чтобы серебро взял «Краснодар». Парни очень хорошо играют. Ну а бронза тогда, предположу, достанется «Локомотиву». Впрочем, у вас очень непредсказуемая лига. Прогнозы давать сложно. Кто из экспертов думал, что мы в воскресенье победим в Москве ЦСКА?..