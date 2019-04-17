«Аяксом» весь мир восхищается, а над «Спартаком» смеется

На их месте могли быть мы. Но для этого требуется перенять основные принципы голландского клуба и не отходить от них. Никогда.

«Аякс» доказал: что сила лиги – не главное

Мы часто сравниваем российский чемпионат с сильнейшими европейскими лигами и неизменно приходим к печальному выводу о том, что колоссально уступаем во всем – от организации до качества футбола. И, конечно, сетуем, что из-за слабости РПЛ в ближайшие годы нашим клубам не выиграть не только Лигу чемпионов, но даже Лигу Европы.

Однако пример голландского «Аякса» в очередной раз доказывает, что дело не столько в силе национального первенства, сколько в организации работы в конкретных клубах. Возьмите для сравнения амстердамских красно-белых и московских – «Спартак».

При сопоставимых бюджетах, составляющих около 130 млн долларов, одни лидируют в чемпионате Голландии, выносят «Реал» и «Ювентус» и играют в полуфинале Лиги чемпионов, а другие – используют троих тренеров в течение одного сезона, конфликтуют с собственными болельщиками и агонизируют в родном первенстве, рискуя не попасть не только в Лигу чемпионов, но и в еврокубки вообще.

«Аякс» стартовал в Лиге чемпионов раньше «Спартака»

Из-за общей слабости голландской лиги, не входящей в рейтинге УЕФА даже в первую десятку, даже чемпион страны стартует в Лиге чемпионов с квалификационного раунда. А амстердамский клуб по итогам прошлого сезона отстал от ПСВ на четыре очка и вынужден был стартовать вообще в конце июля.

Чтобы пробиться в групповой этап, аяксидам пришлось пройти отборочное сито из трех раундов, где были повержены австрийский «Штурм» (2:0, 3:1), бельгийский «Стандард» (2:2, 3:0) и киевское «Динамо» (3:1, 0:0). Сравните со «Спартаком», сходу опозорившимся в играх с греческим ПАОКом (2:3, 0:0).

Москвичи в результате даже во втором по значимости еврокубке стали худшими в своем квартете, оказавшись ниже испанского «Вильярреала», австрийского «Рапида» и шотландского «Рейнджерс», тогда как «Аякс» в группе Лиги чемпионов финишировал вторым, в двух очках от мюнхенской «Баварии», но выше португальской «Бенфики» и греческого АЕКа. Что было потом, вы и так хорошо знаете.

В руководстве должны быть только свои

Так в чем же причины успеха «божьих сыновей»? Как известно, рыба гниет с головы, однако и плывет она тоже головой вперед. 73% акций клуба принадлежат Ассоциации – АФК «Аякс», насчитывающей более 700 членов с правом голоса. В этот ограниченный список могут попасть только те, кто заслужил это право – ветераны клуба, футболисты любительской команды, заслуженные и почетные члены ассоциации или те, кто еще по каким-то причинам получил эту привилегию.

Члены ассоциации собираются четыре раза в год под руководством председателя Хенни Хенрихса, являющегося кровь от крови аяксидом и членом клуба с 1964 года. 65-летний Хенрихс сам был выпускником великой академии «Аякса» и до 1997 года играл за его любительскую команду.

С 1989-го по 2000 год в составе совета директоров отвечал за технические вопросы, а в 1996-м стал почетным членом клуба. В 2005 году он вошел в правление, а с 2012-го стал президентом клуба. Его путь – олицетворение клубных традиций, верности принципам, последовательности в политике команды и стабильности, к которой всегда стремились аяксиды.

Неудивительно, что помогают президенту великие звезды прошлого, составлявшие костяк золотого поколения, выигравшего Лигу чемпионов-1994/95, Марк Овермарс (в должности спортивного директора, его называют главным строителем сегодняшней команды) и Эдвин ван дер Сар (исполнительный директор). Вот они на фото с Андреа Пирло перед матчем в Турине.

Ставка – на молодость и академию

Приверженность традиционному атакующему стилю, ставка на молодых и воспитание собственных кадров – основа успехов «Аякса» и на футбольном поле. В Турине против «Ювентуса» в старте оказалось сразу шесть выпускников клубной академии: Нассер Мазрауи, Дэйли Блинд (уезжал в «Манчестер Юнайтед», но летом 2018 года вернулся), Матиас Де Лигт, Жоэль Фельтман, Френки Де Йонг и Донни ван де Беек.

Среди остальных пяти футболистов трое были куплены еще молодыми: Андре Онана – в возрасте 19 лет, Давид Нереш – в 20, Хаким Зиеш – в 23. Из этой системы выбиваются только Лассе Шоне (26 лет, зато достался бесплатно) и Душан Тадич (29), за которого руководство решилось отвалить 11,4 млн. В сумме же они стоили клубу 34,8 млн евро, а сейчас в эту сумму оценивается один только Онана. Номинальная же стоимость всех пятерых – 125 млн, но по факту в случае продажи клуб наверняка выручит больше.

Средний возраст коллектива составляет 23,4 года, а 30-летнего рубежа достигли всего трое футболистов: упомянутые выше Тадич (30 лет) и Шоне (32) и ветеран-бомбардир Клаас-Ян Хюнтелар (35). Впрочем, последний в команде особой роли не играет и в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов провел на поле всего 93 минуты. Зато с какой пользой – успел сделать две голевые передачи, позволив свести к ничьей домашний матч с «Баварией» (3:3). И это при том, что вышел на замену на 89-й минуте.

С 73 млн евро до 420 млн за 3 года

Отсюда еще одна логичная тенденция. Трансферная стоимость футболистов «Аякса» растет третий сезон подряд. Помимо молодости, перспективности и стабильного роста молодежи огромное значение играют успехи на футбольном поле. Так, в сезоне-2015/16 22-летний коллектив оценивался в 73,3 млн евро, а спустя год, после выхода в финал Лиги Европы, уже в 114,5 млн.

И это при том, что клуб распродал лидеров на 80 млн евро. Летом уехали Аркадиуш Милик («Наполи», 32 млн) и Яспер Силлессен («Барселона», 13 млн), зимой – Ришедли Базоер («Вольфсбург», 12 млн) и Анвар Эль-Гази («Лилль», 7 млн) и еще кое-то по мелочи.

В сезоне-2017/18 «Аякс» вновь заработал на трансферном рынке более 80 млн евро и все равно подорожал еще на десятку (до 124,8 млн, при среднем возрасте 21,3 года). Нынешний же розыгрыш Лиги чемпионов поднял трансферную стоимость футболистов в 3,3 раза – до 420 млн. Эти цифры блестяще отражают значение и соотношение упомянутых факторов – перспектива роста молодых исполнителей вкупе со спортивными достижениями.

«Еврейская» трансферная политика

Отказываться от приносящей успех трансферной политики амстердамский клуб не намерен. Он уже конвертировал успех в 85,5 млн евро, которые «Барселона» и «Севилья» заплатят за Де Йонга (75 млн) и Максимиала Вебера (10,5 млн), соответственно.

Последний с зимы играет за испанский клуб на правах аренды и вскоре будет выкуплен. «Аякс» приобрел 19-летнего на тот момент защитника «Рапида» в августе 2017 года за 8,1 млн евро, так что даже на этой не самой заметной сделке заработает более 2 млн. Не зря одно из прозвищ команды – «евреи».

Важным аспектом трансферной политики является нежелание быть только конвейером для топ-клубов. Летом прошлого года «Барселона» предлагала за Де Йонга 50 млн евро, но Овермарс был неумолим: «Де Йонг, ван де Бек и де Лигт не продаются. Мы не будем расставаться с футболистами, которым 19-20 лет, даже за безумные деньги. Трансфер возможен только следующим летом, если поступит интересное предложение. Ребята должны сыграть за нас по 30-40 матчей в новом сезоне».

Этот принцип позволяет не только еще больше увеличить трансферную стоимость молодых талантов и поддержать спортивные успехи команды, но и дает время найти, взрастить и подвести к основе их замену. Однако в итоге отъезд лидеров все же неминуем. Зимой Де Лигт сам заявил остаться в Амстердаме до конца сезона, но летом все же наверняка сменит прописку, ведь за ним гоняются все топ-клубы Европы.

Успех в ЛЧ – это «лишние» 100 млн

Помимо повышения трансферной стоимости футболистов крутейшее выступление в Лиге чемпионов принесет аяксидам более 100 млн евро дополнительного дохода. На данный момент эта сумма равняется по меньшей мере 98,7 млн, но несомненно еще увеличится. Что же входит в эту сумму?

- от 4,5 млн – телеправа;

- 6,3 млн – премия за две победы и ничья в плей-офф;

- 10,8 млн – премия за три победы и три ничьи на групповом этапе;

- 11 млн – билеты на домашние матчи;

- 15,25 млн – плата за участие в групповом этапе;

- 18,8 млн – премия за место в рейтинге УЕФА (за 10 лет).

На эти деньги «Аякс» даже без учета продаж может с нуля собрать еще одну команду. Для сравнения, «Спартак» в еврокубках заработал уже в 25 раз меньше (напомним, при сопоставимых бюджетах), то есть около 4 млн евро, из которых 3,6 – в Лиге Европы.

Тренерский фактор

Столь же стабилен и последователен «Аякс» в тренерском вопросе. С декабря 2010 года с командой работали всего четыре тренера, не считая Михаэля Райцигера, 10 дней носившего статус исполняющего обязанности. Из них только Марсель Кельцер продержался меньше года и был уволен в декабре 2017-го после вылета в Кубке Голландии от «Твенте» (1:1, 5:6 по пен.). Причем в том матче состав красно-белых на 75% состоял из тех же футболистов, что во вторник сокрушили «Ювентус».

А дольше всех (почти шесть лет) работал Франк де Бур, четыре года подряд приводивший команду к золотым медалям чемпионата страны. Больше он нигде не задерживался и на год, успев потренировать «Интер» и «Кристал Пэлас», а в декабре 2018-го отправился за океан в клуб МЛС «Атланту Юнайтед».

Его сменил Петер Бош. Он довел «Аякс» до финала Лиги Европы и, как и предшественник, покинул Амстердам по приглашению топ-клуба. Однако вслед за сумасшедшим стартовым рывком в дортмундской «Боруссии» последовал столь же чудовищный провал, и тренер был изгнан. Сейчас он трудится в «Байере».

А с декабря 2017-го с командой работает Эрик тен Хаг. После 21-го тура «Аякс» под его руководством отставал в таблице от ПСВ на 6 очков. Для понимания, на тот момент клуб из Эйндховена потерял в чемпионате всего семь очков, поэтому превалировало мнение, что «евреи» могу спокойно сконцентрироваться на выступлении в Лиге чемпионов.

Однако руководство клуба не стало шарахаться из стороны в сторону и тем более поднимать вопрос о смене наставника. Напротив, оказало тен Хагу всестороннюю поддержку. В результате «Аякс» в очной встрече разбил прямого конкурента и сумел догнать его в турнирной таблице. За четыре тура до финиша у лидеров сезона по 74 очка.

К слову, из описанной выше четверки только тен Хаг и Бош не являются воспитанниками клубной академии, а последним иностранцем, работавшим с командой, был Мортен Ольсен в сезоне-1997/98.

Для сравнения, «Спартак» за девять лет на постоянной основе тренировали семеро специалистов, а Валерий Карпин занимал этот пост даже дважды.