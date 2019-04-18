Свободу Вупсеню и Пупсеню! Пользователи соцсетей бурно отреагировали на заявление матери Кокорина

Напомним, в четверг Светлана Кокорина, мать Александра и Кирилла, дело которых о драках в Москве в октябре прошлого года разбирает в эти дни Пресненский суд, опубликовала в инстаграме следующий пост:

- Еще полгода назад мы были самой счастливой семьёй на свете! Я не помню дня, чтобы мы не смеялись! Никто даже представить себе не мог, что когда-то, выйдя на улицу в своей любимой стране, которую ты очень любил, тебя могут оскорбить мерзкими словами и потом тебя же и посадят за решётку за это. Твоя правда станет никому не нужна. Враньё всегда было красивее правды! Мои мальчишки, мы пройдём весь этот ужас вместе. Я всегда буду рядом, куда бы вас не отправили. Знаю, что вы будете далеко друг от друга первый раз в своей жизни. Нас хотят разлучить на большой срок. Это очень тяжёлое испытание, но я обещаю соединять вас все это время. Мы выдержим. Спасибо вам за вашу поддержку и улыбки, которые и сейчас появляются на ваших лицах. Они очень греют мне душу. Я очень вас люблю.

Слова отчаявшейся женщины вызвали бурную реакцию. Комментарии под постом идут на сотни. Встречаются и слова сочувствия, но чаще все-таки агрессия и злорадство.

kristinakomarova2688

Вырастила тварей, так вам и надо. Деньги и отсутствие воспитания полное. Мотайте в свои Валуйки ! Бог есть! А ты молись, чтобы из тюрьмы вернулись...

mapa100765443

Наблюдаю за этой историей и чисто для, себя как для матери, делаю вывод, что надо своего сына достойно воспитать. Чтобы не бегал по стриптиз-барам, не изменял, не пил, не бил людей. Так что, как говорится, что посеешь, то пожнешь.

alexproh21

Вы настоящая мать.. А вот дети вас опозорили. Вам здоровья и терпения, а детям мозгов бы не помешало.

moisergach

Света, да что ж вы все словами умными пытаетесь сорить? Ваши дети подлецы, но есть еще время все осознать и переосмыслить. Молитесь об этом, а не о том, чтобы слать проклятья потерпевшим.

tokarev5728

Свободу Вупсеню и Пупсеню!

grinin

Хамло получало бабло и радовалось этому каждый день. Жизнь удалась! Очень рад, что спортивная карьера вашего сына пошла на дно. Другим наука.

kristinakomarova2688

Уроды! Семейка дебилов... Так вам и надо!!!

bakula74

Надо было вовремя делать аборт или стерилизацию - не рожала бы уродов.

serafimsvarovski

Ага, сейчас расплачусь… Раньше надо было думать головой, а не…

aleksandrtkachev88

У счастливых мальчиков уже был звоночек после шампанского и гимна! Не дошло, видать...

edward_cska

Света, детей надо было воспитывать, а не жалиться и вспоминать, как жили полгода назад - купались в деньгах. Младший Кока даже учиться забросил, а нафиг? Брат поможет, если что...

semenjaga

Вы знаете, стулом получить, это больно.... Даже от самых счатливых мальчиков на свете.

denisova1465

Саша вчера такие слова правильные сказал. Я читаю и понимаю, что они в никуда, никому. Циничность прокурора и судьи зашкаливает. Заранее заготовленный текст! У Пака сердца нет. Я в шоке. Я в шоке. Я в шоке…

yuliya_zhurina

Ваши слова про разлуку на большой срок пугают. Неужели все настолько плохо?..

Напомним, что в четверг проходит седьмое судебное заседание по делу, фигурантами которого помимо форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла также являются полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и еще один участник драк Александр Протасовицкий. Накануне суд выслушал потерпевшего Дениса Пака. Кокорины принесли чиновнику Минпромторга извинения (Александр - за удар стулом), Мамаев - нет.

По прогнозам адвокатов, суд продлится более месяца. С октября прошлого года все подозреваемые находятся в СИЗО «Бутырка». По закону, им грозят реальные тюремные сроки.