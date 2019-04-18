Ловите момент! Скоро за блокбастеры вроде «Ман Сити» – «Тоттенхэм» придется платить - Советский спорт
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18 апреля 2019 19:07ФутболКринский Константин

Ловите момент! Скоро за блокбастеры вроде «Ман Сити» – «Тоттенхэм» придется платить

Рассказываем, как поменяется рынок футбольного телевидения в России в связи с утратой «Матч ТВ» прав на показ матчей английского чемпионата.

БРИТАНСКОЕ ФИАСКО «ГАЗПРОМ МЕДИА»

Еще несколько лет назад с трудом верилось, что у «Матча» в России могут появиться конкуренты. Однако прогресс не стоит на месте. Теперь выясняется, что тратить приличные средства на показ большого футбола готовы не только в «Газпром Медиа».

Исходя из рейтингов, большим футболом для отечественного телезрителя являются две премьер-лиги - российская и английская. РПЛ в значительной степени уже ушла в платный сегмент: каждые выходные на общедоступный «Матч» выносят 2-3 игры (далеко не всегда - топовые), остальные транслирует «Матч Премьер» для 400 тысяч подписанных на этот канал абонентов.

По данным Mediascope, средняя ТВ-аудитория матчей РПЛ в нынешнем сезоне составляет 227 тысяч человек. У АПЛ этот показатель сопоставим - 175 тысяч. Неслучайно практически каждая мало-мальски значимая встреча английского первенства транслируется по «Матчу». Чем же еще заманивать рекламодателей? В их глазах с британским футболом могут конкурировать только еврокубковые игры с участием российских команд (их мало) либо решающие стадии плей-офф Лиги чемпионов (это вторая половина сезона).

И вот такую значимую часть эфирного пирога «Матч» - по крайней мере, на ближайшие три года - потеряет. «Газпром Медиа» не смог подписать новый контракт на показ АПЛ, что для некогда монополиста отрасли, безусловно, является фиаско.

380 МАТЧЕЙ В ГОД НА OKKO

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По условиям предыдущего соглашения, АПЛ обходилась единственному в России крупному спортивному вещателю в 6,5 миллиона евро в год. Пользуясь отсутствием конкуренции, «газпромовцы», по сообщениям СМИ, намеревались сбить цену до 5 миллионов. Но в итоге остались ни с чем. На рынке появился новый крупный игрок, который поднял ставки до семи миллионов и… увел АПЛ из-под носа у «Матча».

Этот игрок - группа компаний Rambler. Под показ английского чемпионата она выделит специальный раздел в видеосервисе Okko. Зрителям предложат 380 трансляций в год, с записями матчей, хайлайтами и обзорами туров. При этом, хотя контракт Rambler с АПЛ допускает возможность перепродажи прав, за пределы Okko продукт точно не выйдет. Иначе говоря, пока еще бесплатный для зрителей «Матча» британский футбол со следующего сезона целиком уйдет в интернет. И за него придется платить.

РЕДАКЦИЯ СТОГНИЕНКО

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Несколько дней назад прошел слух, что руководить новым проектом будет известный тележурналист Владимир Стогниенко, работавший после своего ухода с «Матча» на ВГТРК. Эта информация подтвердилась лишь частично. По словам самого Стогниенко, он действительно будет задействован в проекте. Но не в качестве руководителя - его основной задачей станет организация редакции комментаторов. А на ВГТРК Стогниенко продолжит вести «Футбол России».

Совместительство для сотрудников Okko вообще не возбраняется. Но имена комментаторов АПЛ-2019/20 пока держатся в секрете. Как заявил Стогниенко в четверг на одном ютуб-канале, он планирует провести переговоры с известным комментатором. А вот у «Матча», судя по всему, никого арендовать не будут. В этом нет необходимости. Рынок и так переполнен классными комментаторами, которые оказались не нужны «Газпром Медиа», но узнаваемы и популярны среди любителей АПЛ.

ДОЛОЙ МОНОПОЛИЮ

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Впрочем, английским футболом дело не ограничивается. «Матч» теряет позиции и по другим направлениям - статус монополиста был утрачен еще до провала переговоров с АПЛ. С осени прошлого года был запущен проект «Сила ТВ» (создан компанией TeleSport), первопроходец в деле футбольного интернет-вещания в России. «Сила» бесплатно (пока) предоставляет свой продукт в соцсетях (в частности, матчи чемпионатов Испании и Италии), за деньги - в различных онлайн-сервисах вроде IVI. И ее рейтинги уже сопоставимы с «Матчем».

А с 2007 года существует спутниковый и кабельный телеканал «Футбол», который крутит чемпионаты Голландии, Португалии, Аргентины, Германии, Украины, Бельгии и английский чемпионшип. Владелец канала – «Медиа-ТВ». Аудитория – около 2 миллионов абонентов в России, Белоруссии и странах Балтии.

Какая же это монополия?! При наличии «Матча», «Силы», «Футбола» и Okko мы попадаем в новые реалии, где за зрителя будет вестись реальная борьба с неизвестным для участников исходом. Выживет не тот, кому сверху дают больше денег, а тот, кто эффективнее выстроит свою работу с аудиторией.

Ну а пока - наслаждайтесь последними неделями бесплатного английского футбола. Уже в субботу «Матч» на халяву покажет продолжение дуэли «Ман Сити» и «Тоттенхэма», которые только что устроили эпическую рубку в Лиге чемпионов. Затем нас ждет развязка чемпионской гонки между «Сити» и «Ливерпулем». А потом лавочку прикроют. За просмотр АПЛ на Okko попросят плату. Какую? Скоро узнаем.

РАСЦЕНКИ

ПЛАТНЫЕ КАНАЛЫ «МАТЧА»

Матч Премьер (около 400 тысяч абонентов) - 229 рублей в месяц

Матч Футбол - 380 рублей в месяц

Суперспорт Запад - 399 рублей в месяц

СИЛА ТВ

Бесплатно в соцсетях, в онлайн-сервисах - около 250 рублей

ФУТБОЛ

Бесплатно на сайте телеканала, у провайдеров «Акадо» или «Ростелекома» - около 30 рублей в месяц

OKKO

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