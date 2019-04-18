По делу Кокорина и Мамаева допросили Евсеева - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 апреля 2019 20:22ФутболЗибрак Артем

По делу Кокорина и Мамаева допросили Евсеева

Итоги седьмого дня заседаний по делу Кокорина и Мамаева не внес в ход процесса практически ничего нового.

Подводим итоги седьмого заседания в Пресненском суде по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и еще одного участника октябрьских драк в центре Москвы Александра Протасовицкого.

СВИДЕТЕЛЬ НАШЕЛ НОГИ. СВОИ И ЖЕНЫ

В четверг были допрошены три свидетеля. Первым оказался постоянный посетитель кафе на Большой Никитской, где Кокорин, Мамаев и компания избили чиновника Минпромторга Дениса Пака, - Владимир Евсеев (однофамилец главного тренера «Уфы» и бывшего полузащитника сборной России). Солидный мужчина, по его словам, в тот роковой день ничего не видел, но на свою беду… позвонил в полицию и поэтому оказался в суде.

В кафе Евсеев завтракал с беременной супругой и слышал ругань, но запомнил лишь, как один мужской голос требовал у другого телефон и говорил: «Поклянись, что ты нас не снимал». Второй мужской голос поклялся, а тем временем драка перемещалась все ближе… Следователь, показывая Владимиру видео, упорно спрашивал, может ли свидетель отыскать себя на картинке. Тот нашел только ноги. Свои и жены.

«ЗАЧЕМ ПОДПИСАЛ ПРОТОКОЛ? ПОНАДЕЯЛСЯ НА АДВОКАТА»

Еще меньше пользы принес второй свидетель - Алексей Авдеев, охранник стриптиз-клуба, после посещения которого компания дебоширов и пустилась во все тяжкие. Авдеев в то утро после смены вышел на улицу, заслышав какие-то крики. Но успел понять только то, что «кто-то куда-то бежит, какие-то люди прыгают на другого человека и падают сами». Полицию он вызывать не стал, решив, что «раз были крики, кто-нибудь да вызвал». В камеры наружного наблюдения тоже не смотрел – «пошел переодеваться».

А вот прежние показания Авдеева - следователю - разительно отличались. Кстати, то же самое было и с его напарником Андреем Козловым, который выступал на предыдущем заседании… Авдеев практически полностью отказался от своих слов, вписанных в протокол. А подпись под документом объяснил так: «Впервые в такой ситуации оказался, понадеялся на адвоката»…

ДЖАФАРОВА УВЕРЕНА, ЧТО КОКОРИН-СТАРШИЙ НЕ ДРАЛСЯ

Наиболее любопытным свидетелем представлялась Лала Джафарова, которая в то утро проводила время в компании Кокориных и Мамаева. Однако ее показания оказались еще бесполезнее, чем у Евсеева и Авдеева вместе взятых! Если вам когда-нибудь доведется прятать труп, вы будете молить о таком свидетеле!

Девушка не помнила или не знала вообще ничего из того, о чем ее спрашивали. С уверенностью Джафарова смогла сказать только о том, что пришла в клуб в 12 ночи, а в компании оказалась, потому что ее подруга Екатерина Бобкова (та, что садилась на колени Кокорину) уже узнала кого-то из знакомых. Для Лалы это, видимо, в порядке вещей, поскольку в клубы она ходит два-три раза в неделю, но ни за что не платит, потому что нет денег – безработная. Она пила апельсиновый сок, в 7 утра вышла с компанией искать машину, чтобы поехать гулять дальше. Куда – на тот момент еще не определились.

При этом Джафарова уверена, что Кокорин-старший в драке не участвовал. Напротив, сначала стоял в стороне, а потом отправился всех разнимать. Эту информацию она повторила несколько раз.

Под конец Джафарова призналась, что хочет уйти («а я вас не отпускаю», - отреагировала судья, чем заставила смеяться весь зал) и уже не скрывала недовольство происходящим.

КОКОРИН-МЛАДШИЙ СМОТРЕЛ ВИДЕО И УХМЫЛЯЛСЯ

Затем суд повторно ознакомился с записью конфликта с водителем Виталием Соловчуком, чтобы сопоставить видео с показаниями свидетелей. Прокурор иронично комментировала происходящее на экране, а адвокаты с ней постоянно спорили. «Драку раздули», – возмущался адвокат Ромашов. «Не дай вам бог оказаться в такой драке», – отвечала прокурор. «Да оказывались, чего уж там», – парировал адвокат.

«Очевидно, кто проявляет агрессию», – продолжала прокурор. «Кроме вас – никто», – встрял адвокат Барик. А Кирилл Кокорин смотрел видеозапись и ухмылялся. Но он единственный, кому в зале было весело. Особенно не в настроении был Протасовицкий, который, судя по видеозаписи, предложил Соловчуку сразиться один на один и сразу ударил того по лицу.

Также была просмотрена запись с камер наружного наблюдения в стриптиз-клубе. А в завершение прокурор попросила вызвать в суд в качестве свидетеля ту самую девушку, которая по недоразумению села в автомобиль Соловчука и стала яблоком раздора между ним и дружным коллективом, искавшим справедливости. С ней прокурору никак не удается связаться. Судья попросила присутствующих, если им знакома личность свидетеля, помочь с адресом, на что Мамаев отреагировал: «Ваша честь, мы уже полгода в тюрьме сидим».

На этом заседание было завершено. Продолжение – в пятницу в 12.00.

17/04 21:30Хоккей
Овечкин и Кучеров были в состоянии аффекта! Потому Александр избил пацана, а Никита едва не покалечил финнаВроде бы все о драке двух русских уже сказано. Но я хотел бы добавить личную историю, а также поговорить еще о Кучерове.
18/04 18:43Хоккей
Закончится ли финал в пятницу? Пока Никитин переигрывает Хартли в одну калиткуВ пятницу мы можем узнать имя нового обладателя Кубка Гагарина. Это произойдет, если ЦСКА в четвертый раз подряд победит «Авангард».
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
17/04 17:03Хоккей
Зачем нам лузеры Василевский, Сергачев, Кучеров и Малкин на чемпионате мира?О том, что все четверо вызываются в сборную России - было сообщено еще утром, когда сами игроки еще вряд ли пережили вылет из Кубка Стэнли.  
17/04 20:30Футбол
Валерий Масалитин: Этот «Аякс» полюбился еще в августе, когда прошел КиевБывший нападающий голландского «Витесса» рассказывает о феномене «Аякса», которые возвращает былое величие.
26/03 21:00ММА
Конор, не уходи! Крик души нашего обозревателяНовость об уходе из спорта Конора Макгрегора – нож по сердцу для настоящих поклонников ММА.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
03/04 13:30ММА
Гнилой поступок! Макгрегор ошарашил весь мир, оскорбив жену НурмагомедоваРазгорается большой скандал. Кажется, Макгрегор перешел все грани. Мусульмане всего мира готовы его растерзать.
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
18/04 15:09Футбол
Свободу Вупсеню и Пупсеню! Пользователи соцсетей бурно отреагировали на заявление матери КокоринаПриводим самые яркие цитаты.
17/04 19:26Футбол
«Аяксом» весь мир восхищается, а над «Спартаком» смеетсяРецепт успеха красно-белых из Амстердама.  
18/04 00:02Футбол
7 минут безумия. Сумасшедший старт обернулся провалом «Манчестер Сити»«Тоттенхэм» вышел в полуфинал Лиги чемпионов в одном из самых умопомрачительных матчей в истории еврокубков.
17/04 23:26Хоккей
«Снова отменили гол. Если бы не было этого правила, все было бы по-другому!»Что говорили хоккеисты «Авангарда» после третьего матча финала Кубка Гагарина.
17/04 18:45Футбол
«Китаец – это оскорбление, если сопровождается отборным матом». Допрос Пака в судеПосле сегодняшних показаний потерпевшего шансы Кокорина и Мамаева отделаться символическим наказанием уменьшаются
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
17/04 23:42Хоккей
«Приходите в пятницу, будет Хабиб, будет интересно». Откровения тренеров после третьего матча финалаИгорь Никитин по традиции был предельно лаконичен, а Боб Хартли отказался критиковать своих подопечных и пригласил всех на четвертый матч.
06/04 11:09ММА
Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
18/04 19:07Футбол
Ловите момент! Скоро за блокбастеры вроде «Ман Сити» – «Тоттенхэм» придется платитьРассказываем, как поменяется рынок футбольного телевидения в России в связи с утратой «Матч ТВ» прав на показ матчей английского чемпионата.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
18/04 17:43Футбол
Что было, когда «Тоттенхэм» выиграл еврокубок: компьютер Apple, Тетрис и «Терминатор»А еще чемпионство «Зенита» и советский бойкот Олимпиады в Лос-Анджелесе.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
Новости
23:51 Футбол Дубль Педро помог «Челси» обыграть «Славию» и выйти в полуфинал Лиги Европы
23:49 Футбол «Валенсия» вновь обыграла «Вильярреал» и вышла в полуфинал Лиги Европы
23:27 Баскетбол Велимир Перасович: Сегодня мы здорово сыграли в защите, дали ЦСКА забить только 68 очков
23:10 Баскетбол Димитрис Итудис: Сегодня соперник был более решительным, чем мы, и сравнял счет в серии
22:54 Хоккей Жюльен Брисбуа: Верю, что в конце концов мы вернем Кубок в Тампу с этой группой игроков и этими тренерами
22:48 Хоккей Роб Бриндамор: Не знаю, вернется ли Свечников в строй до конца серии с «Вашингтоном»
22:26 Баскетбол Вячеслав Шушаков: На матч с УНИКСом выбрали правильную тактику
22:10 Баскетбол Димитрис Прифтис: Плохая игра, плохой день для нас
21:59 Баскетбол ЦСКА уступил «Басконии» во втором матче 1/4 финала Евролиги
21:53 Хоккей Сборная России переиграла Швейцарию в товарищеском матче
21:52 Футбол «Балтика» и «Сибирь» сыграли вничью
21:50 Футбол Почеттино, празднуя выход «Тоттенхэма» в полуфинал ЛЧ, показа неприличный жест (видео)
21:45 Баскетбол «Парма» обыграла УНИКС, а ЦСКА стал победителем «регулярки» в Единой лиге ВТБ
21:27 Футбол Неймар восстановился от травмы и готов сыграть против «Монако»
21:16 Хоккей ХК «Ростов» выиграл Кубок Федерации за секунду до овертайма
21:15 Футбол Черышев остался в запасе «Валенсии» на матч Лиги Европы против «Вильярреала»
21:12 Футбол «Наполи» – «Арсенал». Стартовые составы
21:08 Футбол Борис Игнатьев: Думаю, что у «Зенита» хватит сил довести этот сезон до логичного завершения – чемпионства
21:01 Футбол «Спартак» опубликовал видео с Каррерой ко дню рождения клуба
20:46 Футбол Защитник «Спартака» Кутепов был прооперирован в Италии
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика