По делу Кокорина и Мамаева допросили Евсеева

Подводим итоги седьмого заседания в Пресненском суде по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и еще одного участника октябрьских драк в центре Москвы Александра Протасовицкого.

СВИДЕТЕЛЬ НАШЕЛ НОГИ. СВОИ И ЖЕНЫ

В четверг были допрошены три свидетеля. Первым оказался постоянный посетитель кафе на Большой Никитской, где Кокорин, Мамаев и компания избили чиновника Минпромторга Дениса Пака, - Владимир Евсеев (однофамилец главного тренера «Уфы» и бывшего полузащитника сборной России). Солидный мужчина, по его словам, в тот роковой день ничего не видел, но на свою беду… позвонил в полицию и поэтому оказался в суде.

В кафе Евсеев завтракал с беременной супругой и слышал ругань, но запомнил лишь, как один мужской голос требовал у другого телефон и говорил: «Поклянись, что ты нас не снимал». Второй мужской голос поклялся, а тем временем драка перемещалась все ближе… Следователь, показывая Владимиру видео, упорно спрашивал, может ли свидетель отыскать себя на картинке. Тот нашел только ноги. Свои и жены.

«ЗАЧЕМ ПОДПИСАЛ ПРОТОКОЛ? ПОНАДЕЯЛСЯ НА АДВОКАТА»

Еще меньше пользы принес второй свидетель - Алексей Авдеев, охранник стриптиз-клуба, после посещения которого компания дебоширов и пустилась во все тяжкие. Авдеев в то утро после смены вышел на улицу, заслышав какие-то крики. Но успел понять только то, что «кто-то куда-то бежит, какие-то люди прыгают на другого человека и падают сами». Полицию он вызывать не стал, решив, что «раз были крики, кто-нибудь да вызвал». В камеры наружного наблюдения тоже не смотрел – «пошел переодеваться».

А вот прежние показания Авдеева - следователю - разительно отличались. Кстати, то же самое было и с его напарником Андреем Козловым, который выступал на предыдущем заседании… Авдеев практически полностью отказался от своих слов, вписанных в протокол. А подпись под документом объяснил так: «Впервые в такой ситуации оказался, понадеялся на адвоката»…

ДЖАФАРОВА УВЕРЕНА, ЧТО КОКОРИН-СТАРШИЙ НЕ ДРАЛСЯ

Наиболее любопытным свидетелем представлялась Лала Джафарова, которая в то утро проводила время в компании Кокориных и Мамаева. Однако ее показания оказались еще бесполезнее, чем у Евсеева и Авдеева вместе взятых! Если вам когда-нибудь доведется прятать труп, вы будете молить о таком свидетеле!

Девушка не помнила или не знала вообще ничего из того, о чем ее спрашивали. С уверенностью Джафарова смогла сказать только о том, что пришла в клуб в 12 ночи, а в компании оказалась, потому что ее подруга Екатерина Бобкова (та, что садилась на колени Кокорину) уже узнала кого-то из знакомых. Для Лалы это, видимо, в порядке вещей, поскольку в клубы она ходит два-три раза в неделю, но ни за что не платит, потому что нет денег – безработная. Она пила апельсиновый сок, в 7 утра вышла с компанией искать машину, чтобы поехать гулять дальше. Куда – на тот момент еще не определились.

При этом Джафарова уверена, что Кокорин-старший в драке не участвовал. Напротив, сначала стоял в стороне, а потом отправился всех разнимать. Эту информацию она повторила несколько раз.

Под конец Джафарова призналась, что хочет уйти («а я вас не отпускаю», - отреагировала судья, чем заставила смеяться весь зал) и уже не скрывала недовольство происходящим.

КОКОРИН-МЛАДШИЙ СМОТРЕЛ ВИДЕО И УХМЫЛЯЛСЯ

Затем суд повторно ознакомился с записью конфликта с водителем Виталием Соловчуком, чтобы сопоставить видео с показаниями свидетелей. Прокурор иронично комментировала происходящее на экране, а адвокаты с ней постоянно спорили. «Драку раздули», – возмущался адвокат Ромашов. «Не дай вам бог оказаться в такой драке», – отвечала прокурор. «Да оказывались, чего уж там», – парировал адвокат.

«Очевидно, кто проявляет агрессию», – продолжала прокурор. «Кроме вас – никто», – встрял адвокат Барик. А Кирилл Кокорин смотрел видеозапись и ухмылялся. Но он единственный, кому в зале было весело. Особенно не в настроении был Протасовицкий, который, судя по видеозаписи, предложил Соловчуку сразиться один на один и сразу ударил того по лицу.

Также была просмотрена запись с камер наружного наблюдения в стриптиз-клубе. А в завершение прокурор попросила вызвать в суд в качестве свидетеля ту самую девушку, которая по недоразумению села в автомобиль Соловчука и стала яблоком раздора между ним и дружным коллективом, искавшим справедливости. С ней прокурору никак не удается связаться. Судья попросила присутствующих, если им знакома личность свидетеля, помочь с адресом, на что Мамаев отреагировал: «Ваша честь, мы уже полгода в тюрьме сидим».

На этом заседание было завершено. Продолжение – в пятницу в 12.00.