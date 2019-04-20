Дмитрий Хохлов: Подковерных игр в «Динамо» не жду

«ПРЕДСТОЯТ СЕМЬ ФИНАЛОВ»

- В предыдущем туре «Динамо» не хватило нескольких минут до победы над «Краснодаром». Быстро отходите от таких нервных матчей?

- Быстро не получается. Несколько дней прокручиваешь в голове некоторые моменты. Только потом переключаюсь на подготовку к следующей игре.

- Пересматривали тот матч целиком?

- Как раз сижу, смотрю (разговор состоялся до теоретического занятия, которое Хохлов провел для «Динамо» в четверг. - Прим. ред.). Нужно понять, где правильно сыграли, а где – не очень.

- Действия линии атаки вас устраивают?

- Мне нравится, что стали больше создавать моментов, игроки лучше понимают друг друга. Голы придут.

- Кирилл Панченко не вписывается в новые динамовские реалии?

- Он – в обойме, но есть и другие игроки. Были сборы, матчи. На данный момент наша основная пара нападающих – Евгений Луценко и Евгений Марков.

- Защитник Владимир Рыков полностью восстановился после травмы?

- На прошлой неделе начал тренироваться в общей группе. Его физические кондиции не идеальны, ждем, пока наберет форму. Но Рыков готовится к субботнему матчу с «Крыльями Советов».

- «Крылья» - соседи «Динамо» по турнирной таблице. В случае победы можете покинуть зону стыковых матчей…

- Про это все знают, таблицу изучаем. Но для нас абсолютно все игры сейчас важны. Можно сказать, осталось семь финалов. Нужно набирать очки.

- «Динамо» предстоит сыграть в гостях с «Зенитом» и ЦСКА? Эти игры в календаре выделяете?

- Нет. За каждую победу дают три очка, за ничью – одно. И не важно, с кем играешь.

«ДАЖЕ «ЕНИСЕЙ» ЕЩЕ НЕ ОБРЕЧЕН»

- Игры конкурентов успеваете смотреть?

- Прежде всего, стараюсь отслеживать матчи ближайших соперников. Но если есть время, смотрю и другие встречи.

- «Уфа» со сменой тренерского штаба резко начала набирать очки. Связываете это с приходом Вадима Евсеева?

- Мне трудно сказать, для этого нужно находиться внутри команды. Но очков у «Уфы» действительно прибавилось: победа дома над «Ростовом», гостевые ничьи с ЦСКА и «Енисеем».

- Жалеете о потерянных очках в гостях с «Анжи»?

- Всегда жалко, когда не получается выиграть.

- Но в Каспийске «Динамо» нанесло 34 удара по воротам! То есть ваши игроки били чаще, чем раз в три минуты.

- Да, атаковали мы много и не реализовали массу моментов. Но эта игра в прошлом, нужно двигаться дальше.

- Общались с коллегами из «Анжи»? У них есть желание остаться в премьер-лиге?

- Перебросились перед игрой с Магомедом Адиевым парой дежурных фраз. Про планы не спрашивал.

- Согласны, что «Енисей» обречен на вылет из премьер-лиги? Все-таки отрыв красноярцев от зоны стыков уже восемь очков.

- Не согласен. Отрыв, конечно, большой, но впереди семь туров, в которых можно набрать 21 очко.

«НАПРЯЖЕННОСТЬ ЕСТЬ, НЕРВОЗНОСТИ НЕТ»

- Вам в игровой или тренерской карьере приходилось бороться за выживание?

- В 2006 году с «Динамо». Тогда удалось остаться в высшей лиге.

- А с «Реалом Сосьедад» в испанской примере?

- Был сезон, когда финишировали внизу турнирной таблицы, но за выживание не боролись.

- Чем борьба за выживание отличается от битвы за чемпионство?

- Напряжение и давление со всех сторон есть и вверху, и внизу. Разница, наверное, только в задачах. А оступаться нельзя нигде. Вот для клубов, находящихся в середине таблицы, все более-менее спокойно.

- Ваш тренерский штаб анализировал, сколько очков нужно, чтобы не попасть даже в зону стыковых встреч?

- А зачем? Таблицу мониторим, знаем. Но подсчетами точно заниматься не будем. Есть же соперники, которые тоже будут набирать очки. Нужно двигаться от игры к игре.

- Есть ли нервозность в команде в связи с турнирным положением?

- Напряженность есть, нервозности нет.

- Опасаетесь, что в концовке могут начаться подковерные игры?

- Нет, я в своих игроках уверен.

- Имелись в виду не игроки. Речь о результатах матчей с участием ваших прямых конкурентов.

- Зачем я буду рассуждать, кто что может делать?

Матч "Динамо" - "Крылья Советов" состоится 20 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени.