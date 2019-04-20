Дмитрий Хохлов: Подковерных игр в «Динамо» не жду

- В предыдущем туре «Динамо» не хватило нескольких минут до победы над «Краснодаром». Быстро отходите от таких нервных матчей?
- Быстро не получается. Несколько дней прокручиваешь в голове некоторые моменты. Только потом переключаюсь на подготовку к следующей игре.
- Пересматривали тот матч целиком?
- Как раз сижу, смотрю (разговор состоялся до теоретического занятия, которое Хохлов провел для «Динамо» в четверг. - Прим. ред.). Нужно понять, где правильно сыграли, а где – не очень.
- Действия линии атаки вас устраивают?
- Мне нравится, что стали больше создавать моментов, игроки лучше понимают друг друга. Голы придут.
- Кирилл Панченко не вписывается в новые динамовские реалии?
- Он – в обойме, но есть и другие игроки. Были сборы, матчи. На данный момент наша основная пара нападающих – Евгений Луценко и Евгений Марков.
- Защитник Владимир Рыков полностью восстановился после травмы?
- На прошлой неделе начал тренироваться в общей группе. Его физические кондиции не идеальны, ждем, пока наберет форму. Но Рыков готовится к субботнему матчу с «Крыльями Советов».
- «Крылья» - соседи «Динамо» по турнирной таблице. В случае победы можете покинуть зону стыковых матчей…
- Про это все знают, таблицу изучаем. Но для нас абсолютно все игры сейчас важны. Можно сказать, осталось семь финалов. Нужно набирать очки.
- «Динамо» предстоит сыграть в гостях с «Зенитом» и ЦСКА? Эти игры в календаре выделяете?
- Нет. За каждую победу дают три очка, за ничью – одно. И не важно, с кем играешь.
- Игры конкурентов успеваете смотреть?
- Прежде всего, стараюсь отслеживать матчи ближайших соперников. Но если есть время, смотрю и другие встречи.
- «Уфа» со сменой тренерского штаба резко начала набирать очки. Связываете это с приходом Вадима Евсеева?
- Мне трудно сказать, для этого нужно находиться внутри команды. Но очков у «Уфы» действительно прибавилось: победа дома над «Ростовом», гостевые ничьи с ЦСКА и «Енисеем».
- Жалеете о потерянных очках в гостях с «Анжи»?
- Всегда жалко, когда не получается выиграть.
- Но в Каспийске «Динамо» нанесло 34 удара по воротам! То есть ваши игроки били чаще, чем раз в три минуты.
- Да, атаковали мы много и не реализовали массу моментов. Но эта игра в прошлом, нужно двигаться дальше.
- Общались с коллегами из «Анжи»? У них есть желание остаться в премьер-лиге?
- Перебросились перед игрой с Магомедом Адиевым парой дежурных фраз. Про планы не спрашивал.
- Согласны, что «Енисей» обречен на вылет из премьер-лиги? Все-таки отрыв красноярцев от зоны стыков уже восемь очков.
- Не согласен. Отрыв, конечно, большой, но впереди семь туров, в которых можно набрать 21 очко.
- Вам в игровой или тренерской карьере приходилось бороться за выживание?
- В 2006 году с «Динамо». Тогда удалось остаться в высшей лиге.
- А с «Реалом Сосьедад» в испанской примере?
- Был сезон, когда финишировали внизу турнирной таблицы, но за выживание не боролись.
- Чем борьба за выживание отличается от битвы за чемпионство?
- Напряжение и давление со всех сторон есть и вверху, и внизу. Разница, наверное, только в задачах. А оступаться нельзя нигде. Вот для клубов, находящихся в середине таблицы, все более-менее спокойно.
- Ваш тренерский штаб анализировал, сколько очков нужно, чтобы не попасть даже в зону стыковых встреч?
- А зачем? Таблицу мониторим, знаем. Но подсчетами точно заниматься не будем. Есть же соперники, которые тоже будут набирать очки. Нужно двигаться от игры к игре.
- Есть ли нервозность в команде в связи с турнирным положением?
- Напряженность есть, нервозности нет.
- Опасаетесь, что в концовке могут начаться подковерные игры?
- Нет, я в своих игроках уверен.
- Имелись в виду не игроки. Речь о результатах матчей с участием ваших прямых конкурентов.
- Зачем я буду рассуждать, кто что может делать?