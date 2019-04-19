Кого ждут в «Эгоисте» после суперматча в Краснодаре? Интриги 24-го тура РПЛ - Советский спорт
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19 апреля 2019 10:00ФутболБезъязычный Алексей

Кого ждут в «Эгоисте» после суперматча в Краснодаре? Интриги 24-го тура РПЛ

В очередном туре премьер-лиги «Краснодар» сыграет с «Зенитом», а «Локомотив» - с ЦСКА.

В первом круге «Зенит» победил «Краснодар» в Санкт-Петербурге со счетом 2:1. Но та игра у многих теперь ассоциируется не с классным футболом, а с последующими событиями в Москве. Именно тогда Александр Кокорин и Павел Мамаев так бурно отметили 10-летие своей дружбы в стриптиз-клубе «Эгоист» (где их ждали заранее), что потом на полгода загремели в кутузку, где находятся до сих пор в ожидании вердикта бесконечного суда. К счастью, 25-й тур пройдет уже через три дня после 24-го. Так что, чем бы ни завершилась субботняя встреча «быков» и зенитовцев, выходной игроки не получат. А матч ожидается жаркий. Все 35 тысяч билетов на красавце-стадионе «Краснодара» были раскуплены моментально. У хозяев есть шанс сократить отставание от лидера до трех очков, у гостей - увеличить свой отрыв от преследователей на восемь очков (на девять не получится, так как «Локо» играет с ЦСКА).

зенит

НЕТ ФЕРНАНДЕСА - НЕТ ПРОБЛЕМ?

Лидер ЦСКА Марио Фернандес в прошлом туре получил две желтые карточки за шесть минут, после чего назвал судейство Сергея Лапочкина «убийством». Конечно, равнозначной замены русскому бразильцу у Виктора Гончаренко на правом фланге обороны нет. Конечно, Юрий Семин наверняка попробует использовать отсутствие Фернандеса с максимальной пользой для «Локомотива». И все же, несмотря на осечку красно-синих с «Оренбургом», не стоит заранее хоронить их в дерби. В этом сезоне ЦСКА однажды уже играл без своего СуперМарио. И это не помешало взять три очка у… «Зенита» (2:0). Тогда на бровке Фернандеса успешно подменил Дмитрий Ефремов. Теперь там, скорее всего, выйдет опытный Кирилл Набабкин. А у «Локо» тоже есть потери. Дисквалифицирован Дмитрий Баринов, по весне вытеснивший из «старта» самого Игоря Денисова!

локо

УТЯНЕТ ЛИ АЛЕНИЧЕВ КОНОНОВА ЗА СОБОЙ?

Вряд ли «Енисей» избежит вылета в ФНЛ, а Дмитрий Аленичев - увольнения из красноярского клуба по окончании сезона. А вот перспективы Олега Кононова в «Спартаке» пока туманны. С одной стороны, последние неудачи (поражения от ЦСКА и «Ростова») настроили против него не только фанатов, но и руководство. С другой - легкий на вид календарь оставшихся матчей позволяет замахнуться даже на прямую путевку в Лигу чемпионов. Но стоит «Спартаку» подарить очки «Енисею» - и Кононов окажется в положении Аленичева. Иначе говоря, будет обречен. И можете не сомневаться: Аленичев даст родному клубу бой! С «Арсеналом» он красно-белых уже побеждал (1:0 в августе 2015-го). А с «Енисеем» в первом круге упустил ничью лишь на второй компенсированной минуте (2:3)…

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ПОДНИМЕТСЯ ЛИ «ОРЕНБУРГ» В ЗОНУ ЕВРОКУБКОВ?

При равенстве очков команды в РПЛ ранжируются по результатам личных встреч. Значит, у «Оренбурга» есть шанс по итогам 24-го тура подняться на шестую строчку. В первом круге команда Владимира Федотова обыграла «Ростов» в гостях, и если сделает то же самое у себя дома, то окажется выше желто-синих. К очному поединку соперники подходят на позитивной волне - после побед над ЦСКА и «Спартаком». Отдать кому-то предпочтение невозможно.

оренбург

РАЗМОЧИТ ЛИ ЕВСЕЕВ «АРСЕНАЛ»-2019?

Вадим Евсеев с момента прихода на пост главного тренера «Уфы» не знает поражений (2:2 с ЦСКА, 1:0 с «Ростовом», 0:0 с «Енисеем»). Но его команде придется сильно постараться, чтобы забить хотя бы один гол гостям из Тулы. В премьер-лиге нынешней весной это не удалось никому. У «Арсенала» - шестиматчевая (!) сухая серия. Причем обеспечили ее сразу два вратаря - Михаил Левашов и заменивший его после травмы Артур Нигматуллин. Что придумает Евсеев?

уфа

ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ 24-го ТУРА

19 апреля

19.30 (мск)

Анжи – Ахмат

20 апреля

11.30 (мск)

Уфа - Арсенал

14.00 (мск)

Оренбург - Ростов

16.30 (мск)

Динамо – Крылья Советов

19.00 (мск)

Локомотив – ЦСКА

21.00 (мск)

Краснодар - Зенит

21 апреля

16.30 (мск)

Урал – Рубин

19.00 (мск)

Спартак - Енисей

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