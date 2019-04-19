Пента-трик Эмери «Спартаку» на день рождения. Вот это рекорд! - Советский спорт
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19 апреля 2019 14:06ФутболБезъязычный Алексей

Пента-трик Эмери «Спартаку» на день рождения. Вот это рекорд!

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери пятый раз в карьере вышел в полуфинал Лиги Европы. Денису Черышеву явно не повезло.

Напомним, Лига Европы пришла на смену Кубку УЕФА в 2009 году. Но сейчас, спустя десять лет, турнир вполне можно переименовывать опять – в Лигу Эмери.

Баскский специалист шестой раз заглянул в этот еврокубок – и в пяти (!) случаях доводил свои команды минимум до полуфинала. Исключение составила ЛЕ-2009/10, когда «Валенсия» Эмери проиграла в четвертьфинале будущему победителю турнира «Атлетико». И то, как проиграла… Соперники обменялись ничьими (2:2, 0:0), и «летучие мыши» сошли с дистанции из-за «правила гостевого гола».

Единственная неудача в полуфиналах случилась у Эмери все с той же «Валенсией» в 2012 году, когда на пути его команды опять вырос «Атлетико» (2:4, 0:1). Ну а потом, уже во главе «Севильи», баск полуфиналы не проигрывал. Как, впрочем, и финалы. «Севилья» безраздельно властвовала в Лиге Европы с 2014 по 2016 год.

Предыдущие два сезона Эмери, как известно, безуспешно пытался снять проклятье Лиги чемпионов с «ПСЖ». У него, как и у многих других,не получилось. Зато в «Арсенале» он опять взялся за старое. Шестой поход в Лиге Европы завершился для хорошо знакомого нам тренера пятым полуфиналом.

Символично, что путевку в этот самый полуфинал Эмери оформил в день рождения «Спартака», где ему в 2012-м не дали нормально поработать. Следующий барьер на пути «Арсенала» - бывшая команда Унаи «Валенсия», за которую выступает наш Денис Черышев. Нынешний главный тренер «летучих мышей» Марселино тоже не новичок этой стадии ЛЕ. В 2016-м испанец выводил в полуфинал «Вильярреал». И тогда ему, как и сейчас, противостоял клуб из АПЛ («Ливерпуль»). Завершилось все для Марселино не очень хорошо – разгромом на «Энфилде» (0:3). Как бы против «Арсенала» история не повторилась…

Тем более что «Валенсию» Эмери в полуфинале ЛЕ уже побеждал. В 2014-м.

ЛИГА ЕВРОПЫ 2009/10 – 2018/19

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Вот еще несколько достижений по итогам четвертьфинальной стадии Лиги Европы. Связаны они, конечно, с АПЛ.

1) «Челси» стал первым английским клубом, одержавшим 11 побед в рамках одного еврокубкового сезона. Могло быть к этому моменту и 12, если бы не ничья в гостяхв группе с венгерским «Види».

2) «Арсенал» впервые за 24 года вышел в еврокубковые полуфиналы в двух сезонах кряду. Напомним, прошлой весной лондонцы уступили в 1/2 ЛЕ «Атлетико». А в 1993-м и 1994-м участвовали в решающих матчах ныне не существующего Кубка кубков. В первом случае победили «Парму» (1:0), во втором – уступили «Сарагосе» (1:2) из-за сумасшедшего гола за шиворот Дэвиду Симэну почти с центра поля.

3) Впервые с 1984 года Англия будет представлена в полуфиналах еврокубков сразу четырьмя клубами. При этом теоретически не исключены два чисто британских финала: «Челси» - «Арсенал» (в ЛЕ) и «Ливерпуль» - «Тоттенхэм» (в ЛЧ). Вот это будет номер!

Лига Европы. 1/4 финала. Ответные матчи

Наполи – Арсенал – 0:1 (первый матч – 0:2)

Валенсия – Вильярреал – 2:0 (3:1)

Айнтрахт – Бенфика – 2:0 (2:4)

Челси – Славия – 4:3 (1:0)

1/2 финала

Арсенал – Валенсия

Айнтрахт – Челси

Первые матчи – 2 мая, ответные – 9 мая.

Финал ЛЕ-2018/19 состоится 29 мая в Баку.

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