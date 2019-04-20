Александр Максименко: После матча с «Ростовом» Кононов говорил на повышенных тонах

- Сегодня вы участвовали в праздновании Дня рождения клуба. Какие эмоции перед матчем с «Енисеем»?

- Эмоции самые положительные. Это для нас дополнительная мотивация, чтобы выиграть завтра. Праздник получился отличный, да и разгрузка перед игрой нам сейчас не помешает.

- Наверняка слышали, что «Спартак» в День рождения не всегда радовал своих болельщиков: был проигрыш «Анжи», вылет из Кубка России от «Тосно». Обсуждали этот момент с ребятами?

- Я даже не знал об этом.

- На этот раз такого не будет?

- Я не могу предсказать. Футбольное поле покажет.

- «Спартаку» 97 лет. Какое самое яркое событие в истории клуба для вас?

- Наше последнее чемпионство. Это первое, что приходит в голову, потому что тогда я уже был в команде. Это было реально грандиозно.

- После матча с «Ростовом» в прессе писали, что был жесткий разговор руководства клуба с Олегом Кононовым. А с игроками был разговор?

- Конечно. Олег Георгиевич (Кононов прим. «СС») с нами поговорил после матча, в том числе и на повышенных тонах.

- Поэтому никто потом не остановился в микст-зоне?

- Я не знаю.

- Кононов говорил вам, что нужно общаться с журналистами после игр?

- У нас есть пресс-атташе.

- Кононов обещал разобраться, почему футболисты не общаются с прессой после матчей.

- Значит, разберется.

- Придает дополнительную мотивацию то, что «Енисей» тренирует Дмитрий «Аленичев?

- Да нет. Мы уже играли с этой командой в первом круге. Тренерский штаб нам знаком, но дополнительной мотивации это не создает.

- «Спартак» находится в такой ситуации, когда нельзя терять очки. Насколько будет неудачным сезон, если команда не сможет попасть в Лигу чемпионов?

- Давайте посмотрим, попадем туда или нет, а там уже будем разговаривать. Не могу ничего сказать.

- Забили уже поражение от ЦСКА, от «Ростова»?

- Конечно. У нас следующие игры впереди. Нам надо о них думать, а не о прошлом.

- Баннер видели на трибуне Б?

- Я не особо прочитал, что там написано. Неразборчиво было.

- Там написано: «Перемен требуют наши сердца». Будут перемены?

- Я не знаю.

- Почему вас попросили не говорить про рыбалку?

- Это шутка такая.

- А что за шутка?

- Не знаю. Я рыбалкой не увлекаюсь.

- Игроки «Спартака» сегодня высаживали на стадионе деревья. Вам понравилось это делать?

- Было необычно. Для меня это впервые. Прикольно.

- Почувствовали единение с природой?

- Да (улыбается).

- И каково это?

- Непередаваемо.

- Не каждая тренировка «Спартака» проходит в такой атмосфере, как сегодня: с музыкой, болельщиками. Завтра игра с командой, которая идет на последнем месте. Нет ли в связи с этим расслабона?

- О расслабоне точно никаких мыслей нет.

- Музыка не мешала тренироваться? Может, тренера не было слышно?

- Да нет. У нас громкие голоса.

- У «Спартака» обычно в первом тайме много голевых возможностей, которые не всегда получается реализовать. «Енисей», скорее всего, всей командой будет играть в защите, наверняка будет еще тяжелее?

- Да, наверное, будет тяжело, как и со всеми. Слабых соперников в нашем чемпионате нет. Но мы постараемся выиграть и забить побольше мячей.

- Вы начинали сезон основным голкипером. Затем выпали Ребров и Селихов, и вы опять стали основным. С ними говорил об этом?

- О травмах не разговаривали, но это футбол, жизнь, и ничего не поменяешь. Значит, буду играть я, и выкладываться на двести процентов.

- Что чувствами, когда сели на лавку в запас?

- Это была для меня дополнительная мотивация, чтобы работать еще больше, чтобы тренерский штаб дал мне шанс.

- Получается, сейчас опыт молодых ребятам уже передаете вы, пока Селихов и Ребров лечатся?

- Я пока еще ничего не могу им передать (смеется).

- Жиго вернулся и сразу такие непростые два матча. Как в команде его поддерживаете?

- Как можем. Он пропустил полгода и это нормальная ситуация. Он об этом не думает. Жиго сильный. Он справится. Это сто процентов. И мы ему поможем в этом.

- Завтра, скорее всего, в обороне будут играть Джикия и Жиго, потому что нет особых вариантов. На каком языке общаетесь с Жиго?

- На английском, на французском, на русском и на футбольном.

- Вы на французском языке что-то знаете?

- Oui (Да, прим. «СС»)