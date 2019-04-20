Николай Рассказов: «Енисей» может доставить нам большие проблемы - Советский спорт
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20 апреля 2019 20:34ФутболГригорьевская Юлия

Николай Рассказов: «Енисей» может доставить нам большие проблемы

Защитник «Спартака» Николай Рассказов накануне матча с «Енисеем» отметил, что с этим соперникам интересно играть.

- С каким настроение команда подходит к игре с «Енисеем»?
- Настроение отличное. Сделали открытую тренировку для болельщиков, которая прошла на позитиве. Мы раздали автографы, пообщались с людьми. Прошлую игру, которую проиграли, мы уже забыли, так что все отлично.

- Учитывая турнирную ситуацию, наверное, матч с «Енисеем» сейчас очень важный?
- Конечно. Каждый следующий матч очень важный. Обидно проигрывать две встречи, нам нужны очки. Конкуренты их теряют, а мы стремимся выигрывать.

- Слова тренера, что «Спартак» все еще борется за чемпионство, как-то поднимает дух, что еще не все потеряно?
- Конечно. Мы хотим стать чемпионами, нам всегда об этом говорят. Мы играем в великом клубе. У нас никогда не было такого, что хотим занять второе или третье место. Будем играть только на победу, чтобы стать чемпионами.

- Как будете вскрывать «автобус», который «Енисей» поставит у своих ворот?
- Мы весь чемпионат так играем. Было только пару матчей, когда соперники играли в открытый футбол. Будем действовать как обычно, через фланги, через центр, через быстрые передачи. У нас самое важное – это контроль мяча. Главное, чтобы мы поменьше теряли мяч, чтобы было меньше атак на наши ворота. Мы должны быстро вступать в отбор.

- Кого стоит опасаться у соперника?
- Выделять никого не буду. Это хорошая команда. Не думаю, что она всеми силами будет сидеть в обороне. Это более играющий клуб. Мы с ним уже соперничали на выезде, и матч оказался очень тяжелым. Но с ними интересно играть. Они могут доставить нам большие проблемы.

- «Спартак» часто критикуют за плохие вторые таймы. Чувствуете, что не хватает сил?
- Нет. Сил хватает. Но мы менее активно начинаем, получаем сразу гол, как во встрече с ЦСКА. Почему так получается? Тяжело сказать. Но мы постараемся это наладить и добавлять после перерыва.

- У команды есть проблемы с реализацией моментов. Как это исправить?
- Главное, что мы создавали моменты, но и очки набирать очень важно. К сожалению, создаем, но не забиваем. Это больше индивидуальное мастерство каждого игрока. Здесь тяжело что-то исправить.

- Обратили внимание на баннер на трибунах, которые заготовили болельщики?
- Да, видел. Но смотрел невнимательно.

- Вернулся Андрей Ещенко. Насколько это важно для команды?
- Конечно. У него была тяжелая травма. К счастью, ему удалось восстановиться немного быстрее, чем другим футболистам. Мы с Андреем конкуренты, но это только добавляет мотивации. Я рад, что он вернулся.

- Главное качество у Ещенко, которое вы хотели бы взять себе?
- Он очень агрессивный на поле. А так не хочу говорить. Пусть специалисты оценивают.

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