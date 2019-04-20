«Локомотив» против ЦСКА: три травмы, юмор Семина и грусть Гончаренко - Советский спорт
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20 апреля 2019 21:52ФутболКринский Константин

«Локомотив» против ЦСКА: три травмы, юмор Семина и грусть Гончаренко

Тренеры дали мощную пресс-конференцию после матча.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью своей команды с «Локомотивом» в матче 24-го тура РПЛ.

- Этот матч продолжение игр, когда мы можем действовать в чем-то хорошо, в в чем-то очень плохо. В первом тайме выровняли игру, сравняли счет. Во втором сдерживали атаки «Локомотива», моменты у них были неплохие. Уровень ответственности давил на обе команды, цена ошибки была высокой.

- Почему заменили Бекао и Дивеева?
- Травмы. Пока не могу оценить тяжесть их повреждений.

- Впервые за долгое время вышел Васин. Как оцените его игру?
- Учитывая промежуток, который он не играл, то неплохо вписался. Тонуса не хватает. При его присутствии мы не пропустили, значит достаточно неплохо вышел.

- Выход Бийола планировали как атакующий вариант?
- Да.

В самом конце ЦСКА играл на отбой. Почему?
- Есть такое. Когда одна команду пробует играть на победу, а другая идет назад, так получается. И у той, что идет назад, в итоге отсутствует не только атака, но и оборона.

СЕМИН: МНЕ ИГРА ПОНРАВИЛАСЬ. А ВАМ?

Главный тренер «Локо» тоже поделился впечатлениями от дерби.

- Хороший матч, очень напряженный. Жалко, что закончился вничью, потому что мы будем отставать от «Зенита». На мой взгляд мы проиграли последние 15 минут первого тайма, когда попустили. Нужно было выдержать давление. Не смогли. Второй тайм – наш полностью. Произошли замены, которые очень, на мой взгляд, сказались. Замены по причине травмы Игнатьева, пришлось делать две сразу. Хорошо вышел Тарасов. Очко – движение вперед.

- Разве?
- Конечно движение. Посмотрите сколько мы создали. Мы вообще блестяще играли. Самые красочные – последние 15 минут. Результат не всегда соответствует зрелищу. Мне кажется, болельщикам понравилось.

- Что мешает так играть 90 минут?
- Мешает другая команда. Мы играели с ЦСКА, они обыграли «Реал» на его поле. Это топ российского чемпионата. Они нам сильно мешали.

- Не кажется, что Жемалетдинову нужно больше времени?
- Рифат хоршо вышел. Может быть больше, но более положительно сыграл Тарасов. Много сделал отборов, очень хорошо играл в пас.

- Тугарев в начале сезона попадал в основу, сейчас его нет даже в заявке.
- Он травмирован.

- «Локомотив» начал без сдерживающего полузащитника, было много креатива.
- Мы делаем акцент на это. Сдерживающим был Крыховяк. Разве этого мало?

Не кажется, что поэтому пропустили?
- Нам нужно было выигрывать.

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