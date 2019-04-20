Дмитрий Тарасов: Есть неудовлетворение результатом

- Довольны своей игрой? Вы вышли на замену очень мощно, – вопрос Тарасову.

- У меня нет другого шанса. Если дают возможность – надо играть, показывать себя. Остается только работать и ждать.

- Итог вашу команду устраивает?

- Если честно, чуть-чуть расстроились, потому что был момент у Фарфана, у меня, у Жемалетдинова. Есть небольшое неудовлетворение.

- Какой итог ждете в матче с «Краснодаром»?

- Мне кажется, будет ничья.

«Результат матча отрицательный для ЦСКА. Мы хотели выиграть»

- Какие впечатления от матча? – вопрос Облякову.

- Что-то у нас не получается. Будет разбираться. Надеюсь, в дальнейшем исправим ситуацию.

- Результат для ЦСКА скорее положительный или отрицательный?

- Конечно, отрицательный. Хотелось выиграть в этом матче. К сожалению, сыграли вничью.

- Показалось, что в конце вы уже были согласны на ничью, тянули время.

- Не знаю, с чем это связано.

- «Локомотив» в конце чуть прижал ЦСКА. Чувствовали, что надо выдержать это давление, и спасти ничью?

- Мы всегда играем на победу. К сожалению, соперник поджал нас в конце встречи. Но это футбол. Всегда кто-то дожимает, прижимает. Кто-то забивает, кто-то нет.

- Что с Игорем Девеевым, который получил травму?

- Пока мы не знаем. Сейчас врачи что-то решают.

«Без Фернандеса пропали некоторые взаимодействия»

- Как оцениваете игры и итоговый результат? – вопрос Чалову.

- Наверное, такой результат закономерный. И у нас были моменты, и у соперника были шансы в конце матча. Сейчас сложно что-то говорить по игре, но ничья – это хороший результат.

- Перед матчем много говорилось об отсутствии Марио Фернандеса, которого сложно заменить. Насколько его не хватало на поле и повлияло ли это на результат?

- Марио – наш ключевой игрок. Какие-то взаимодействия без него пропали. Но мы и без него выглядели достаточно неплохо. Хотя пропустили ненужный гол. Но забили и могли выиграть матч. Но и проиграть мы тоже могли.

- То есть на ничью наиграли?

- Нам не нужна была ничья, но так уже получилось.

- Ваши соперники имеют более предпочтительные шансы в концовке чемпионата. Что об этом думаете?

- Впереди еще шесть матчей. Давайте не будем загадывать. Нам нужно побеждать в оставшихся матчах.