Победа «Зенита» в Краснодаре. Что скрывалось под телеэфирной истерикой - Советский спорт
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21 апреля 2019 09:00ФутболЦыбанев Юрий

Победа «Зенита» в Краснодаре. Что скрывалось под телеэфирной истерикой

Юрий Цыбанев размышляет, почему именно здесь и сейчас Сергей Семак впервые разыграл гамбит.

После матча «Краснодар» – «Зенит» только одно желание. Очистить суть происходившего на поле от телеэфирной истерики, накрывшей ее толстым непроницаемым слоем…

Будем считать, что «Зенит» сыграл-таки чемпионский матч, причитающийся с новоявленного соискателя титула. Почему Сергей Семак и его команда решились именно в Краснодаре на радикальную тактическую новацию? Это, пожалуй, по большому счету единственный важный вопрос по матчу.

Ибо еще ни разу в текущем сезоне «Зенит», приступая к делу в гостях, не разыгрывал в дебюте остроатакующий гамбит. Нацеленный на быстрейшую мобилизацию всего наступательного потенциала и на полное разрушение оборонительных порядков соперника. Он и дома-то брал сразу же соперников в тиски далеко не каждый раз.

Что, игра с «Краснодаром» шла на некий особый принцип? Я вас умоляю… Соперник даже в спину «Зениту» на день игры не дышал. Как и никакой другой. Возможно, впрочем, в питерском клубе считают именно краснодарскую команду главным потенциальным конкурентом на будущее – тогда понятно: воспользовались случаем показать, кто в доме хозяин.

Но есть и другое, подспудное, объяснение. Все ведь смотрят Лигу чемпионов, верно? И видят, какой футбол в большой Европе нынче в моде. А «Зениту», уже ясно, в эту большую Европу скоро снаряжаться, причем после ощутимого перерыва. И потому пришло уже время задуматься – с чем, собственно, выходить на люди.

И в турнирном смысле «Зенит» сейчас не то чтобы сильно рисковал. Очень удобный момент, чтобы смело поэкспериментировать. Тем более что глаз у Семака острый и чуткий, и он, разумеется, заметил, сколь квело в последнее время «Краснодар» входил в игру. В самый раз было именно на нем потренировать тактику тотального доминирования, включив темповый форсаж. Это во-первых. Во-вторых, состав Питера сделался, как еще никогда в сезоне, похожим на полноценный-ровный. Разве что Смольников остался относительно слабым звеном, что в Краснодаре и подтвердилось.

Словом, – Семак решил опробовать вооружение нового образца. И, если на прямоту, результат эксперимента несколько разочаровал. Вырывать такую игру на пятой добавленной минуте – невелика доблесть… Даже с поправкой на ту приятную весть, что наряду с презентацией возвращения Артема Дзюбы в снайперы был, похоже, во всей красе презентован и будущий основной страж ворот сборной России Матвей Сафонов.

Да, в матче была уйма увлекательных, пикантных и даже захватывающих деталей. Но меня, знаете, сильно удручала подоплека, на которой эти симпатичные вишенки нарисовались. Ибо на торт она, полоплека, ну никак не смахивала. И заключалась в том, что «Краснодар», рискнув, назначил себе игровой пик на февраль – март, то есть на матчи Лиги Европы – а «Зенит» неторопливо подобрался к своему только сейчас

И потому хозяева играли на подсевших уже батарейках (это было видно по ходу практически всех их матчей после вылета из Лиги Европы) – а гости на заправленных. Разница в тонусе, драйве, энергетике просто била по глазам. За отдельными исключениями: Рамирес против Смольникова, первые минуты Сулейманова после выхода за замену плюс, конечно, особый героизм Сафонова, то и дело вынужденного принимать на себя весь зенитовский огонь.

Вот почему просто не поднимается рука написать, какой, дескать, «Зенит» удалец-молодец. Мы ведь четко понимаем, особенно после четвертьфинала Лиги Европы, что такое «Вильярреал», перед которым «Зенит» покорно свесил ножки, и что такое «Валенсия», которую «Краснодар» тогда едва не прошел, а теперь за ту попытку расплачивается тем, что мало похож на самого себя и осеннего, и февральского…

Итого. Спасибо «Зениту» за черновик заготовки к большой лигочемпионской драке в будущем сезоне. А академии «Краснодара» – за Сафонова. Больше об этом матче нечего сказать. Если, разумеется, по существу.

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