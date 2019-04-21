Рассказов и Гулиев вернули «Спартаку» уверенность и шансы на третью путевку в ЛЧ - Советский спорт
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21 апреля 2019 21:00ФутболЗибрак Артем

Рассказов и Гулиев вернули «Спартаку» уверенность и шансы на третью путевку в ЛЧ

Кононов вернул в основу Гулиева и Фернандо, выпустил на замену Ещенко и не без труда выиграл у «Енисея». Зато в кои-то веки после перерыва «Спартак» играл лучше, чем до.

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Возвращение в старт Гулиева и Фернандо

Чтобы окончательно не захлебнуться в неудачах, красно-белым и их главному тренеру Олегу Кононову, под которым, по слухам, уже шатается кресло, немедленно требовалась победа, и домашний матч с аутсайдером «Енисеем» под руководством Дмитрия Аленичева (его болельщики поприветствовали более громкими аплодисментами, чем Кононова) для этого пришелся как нельзя кстати.

Пытаясь вернуть январскую уверенность времен триумфальной победы в товарищеском турнире на катарском сборе, Кононов отказался от 4-4-2 в пользу 4-5-1, к чему прибегает нечасто, и заметно обновил середину поля. Рядом с Романом Зобниным с первых минут появился прощенный Аяз Гулиев.

Его трибуны встретили неоднозначно – кто аплодировал, кто посвистел, но единения в этом вопросе не было. На соседнем секторе разгорелась дискуссия по теме Гулиева. Громче был тот болельщик, который убежден: «Мне … (безразлично), как они будут выигрывать. Лишь бы был результат».

А на позиции плеймейкера вместо ожидаемого Софьяна Ханни вышел Фернандо. Из-за травмы он пропустил несколько месяцев и впервые за длительное время оказался в основе, да еще на непривычной позиции. Впрочем, за позиции футболисты не держались и в атаке часто менялись зонами. Лоренсо Мельгарехо и Георгий Мелкадзе чаще смещались в полуфланги, освобождая края для подключения крайних защитников Николая Рассказова и Айртона.

Спаситель Николай

Решение Кононова перейти с двух центральных полузащитников на трех, в принципе, логично. В последних матчах «Спартаку» не хватало игроков, чтобы закрепиться в ключевой зоне в центре поля. Однако изменения, вопреки ожиданиям, не дали ожидаемого эффекта. Против неожиданно смело игравших красноярцев у хозяев мяч держался плохо, и футболисты зачастую теряли его после трех-пяти точных передач на чужой половине поля, причиной чему недопонимание между игроками и банальный технический брак.

В одном из эпизодов Мелкадзе не глядя в касание сыграл в касание в центр, но никого, кроме соперника, там не было. Первый тайм для Георгия вообще стал, наверное, худшим за все время – потери, обрезы, открывания в статике спиной к воротам и технический брак. Уже к перерыву он наиграл на вполне закономерную замену. Плюс-минус то же самое можно сказать и про Гулиева, но с учетом еще и полученного на ровном месте предупреждения.

«Енисей» отвечал нечастыми, но довольно масштабными вылазками на чужую половину и временами даже неплохо комбинировал в непосредственной близости от штрафной Александра Максименко. Свою задачу гости, по-видимому, видели в том, чтобы выстоять до перерыва и ужалить соперника во втором тайме. Как известно, в 2019 году вторая половина матча красно-белым не удается.

С этой задачей подопечные Аленичева почти справились. За 45 минут спартаковцы могут жалеть только о том, что после удара со штрафного Фернандо мяч пролетел чуть выше перекладины, да удару головой Луиса Адриано с линии вратарской совсем немного не хватило точности. Бразилец очень старался, но слишком часто опускался в глубину и смещался на фланги, лишая таким образом свою команду единственного завершителя на острие.

Однако в компенсированное время на помощь партнерам неожиданно пришел Рассказов, поддержавший по флангу быстрый забег к чужой штрафной. Вместо привычной уже всем передачи он сам прорвался к воротам и аккуратно покатил мяч в ближний гол мимо Юрия Нестеренко.

Три замены Аленичева

Не мытьем, так катаньем хозяева забили столь необходимый мяч, и вот уже Аленичеву в перерыве требовалось перестраивать игру команды. Уже в перерыве он сделал двойную замену, выпустив вместо Бабакара Сарра и Максима Семакина Александра Зотова и Дмитрия Торбинского, а спустя 14 минут отправил в бой еще и Артура Саркисова. Тем интереснее было, сможет ли Кононов воспользоваться предоставленным преимуществом и тем, что соперник вынужден раскрываться.

Есть большие сомнения в том, что он предложил подопечным во втором тайма отдать мяч и чаще опускаться к своим воротам. Тем хуже для красно-белых, что стоило гостям захотеть, и они стали регулярно добираться до штрафной Максименко. Вышедший на замену Зотов, не встретив сопротивления, отметил свой выход на поле попаданием в перекладину. Трибуны облегченно выдохнули. Вряд ли кто-то на стадионе был убежден в том, что в москвичи без труда вновь вышли бы вперед.

Однако спартаковцы довольно быстро адаптировались к действиям соперника и вернули игру на его половину поля. Мелкадзе даже забил, но за мгновение перед этим нарушил правила, и через несколько минут уступил место на поле Александру Ташаеву. Экс-динамовец оживил игру – обыгравшись в стенку с Фернандо, красиво с угла штрафной пробил в ближнюю девятку. Нестеренко уверенно перевел мяч через перекладину.

Гулиев оправдался перед фанатами

Временами красно-белые запирали красноярцев в штрафной, катая мяч вдоль линии вратарской. Появились не столько голевые, сколько перспективные моменты. Когда замененный на Михаила Игнатова Фернандо покидал поле, трибуны аплодировали ему разве что не стоя. Обращают на себя внимание отношения и внутри спартаковского коллектива. То Самуэль Жиго даст пять подстраховавшему его Георгию Джикии, то Гулиев поблагодарит самого француза. В общем, обстановка в команде абсолютно здоровая.

Другой пример – гол Гулиева. Спартаковцы перехватили мяч на чужой половине поля и провели разящую контратаку. Луис Адриано, оказавшись на линии штрафной напротив одинокого защитника, не стал жадничать и покатил мяч на ход забежавшему ему за спину партнеру. Аяз ворвался в штрафную и зрячим ударом в дальний верхний угол прошил Нестеренко. Трибуны скандировали фамилию Гулиева, так что, очевидно, инцидент с американцем исчерпан и забыт.

На этом играл была сделана. В концовке герой матча Рассказов из-за травмы покинул поле, дав возможность напомнить о себе Андрею Ещенко. Он тоже был долгое время травмирован и рисковал пропустить весь остаток сезона, особенно с учетом уровня игры партнера. Но, как видим, он вновь в строю. А «Спартак» – в гонке за третье лигочемпионское место, от которого красно-белых отделяют три очка. «Енисей» же продолжает прозябать на дне турнирной таблицы.

«Спартак» – «Енисей» – 2:0 (1:0)

Голы: Рассказов, 45+1; Гулиев, 83

«Спартак»: Максименко, Рассказов (Ещенко, 88), Жиго, Джикия, Айртон, Мельгарехо, Зобнин, Гулиев, Фернандо (Игнатов, 74), Мелкадзе (Ташаев, 66), Адриано

«Енисей»: Нестеренко, Гаджибеков, Ятченко, Кичин, Грицаенко, Сарр (Зотов, 46), Данченко, Огуде, Семакин (Торбинский, 46), Савичев, Соболев (Саркисов, 59)

Предупреждения: Гулиев, 21; Жиго, 37 – Данченко, 32

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону)

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