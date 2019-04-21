Андрей Ещенко: Мы успокоились, когда забили второй мяч - Советский спорт
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21 апреля 2019 22:30ФутболГригорьевская Юлия

Андрей Ещенко: Мы успокоились, когда забили второй мяч

После матча «Спартак» – «Енисей» своими впечатлениями об игре поделились защитник хозяев Андрей Ещенко и игрок обороны гостей Алексей Грицаенко.

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– Расскажите о вашем возвращении в основу, – вопрос Ещенко.
– Случилось так, что Рассказов получил травму, и решили выпустить меня. Я очень рад был выйти, плюс результат получился хорошим. Я доволен.

– Никаких проблем со здоровьем больше не испытываете?
– Я же играл.

– Какой момент матча был ключевым?
– Мы успокоились, когда забили второй мяч.

– А после первого не было успокоения?
– Зотов потом попал в перекладину. А если бы в створ, тогда что?

– Если бы не забили перед перерывом, было бы сложнее?
– Счет на табло.

– Адриано отдал два голевых паса.
– Красавчик!

– Может его отодвинуть чуть-чуть, сделать распасовщиком?
– А в нападение кого? Меня проставить?

– Как вы отреагировали на свист трибун, которым не понравилась пассивность в некоторых моментах?
– Может и правильно, ведь «Енисей» был в меньшинстве и создавал моменты. Мы должны были играть более агрессивно, дожимать и делать счет не 2:0, а более крупным. Наверное, болельщики хотели выразиться в этом плане.

– Дмитрий Аленичев сказал на пресс-конференции, что «Зенит» уже не упустит чемпионства. Вы как считаете?
– Пока есть шансы, что об этом думать? Нам надо свое набирать.

– Часто бывало такое в карьере, когда игрок соперника получает травму, все замены у него использованы и команда остается в меньшинстве?
– Вот сегодня такое было. А раньше мне сложно вспомнить.

«Ситуация у «Енисея» тяжелейшая, нам нечего терять»

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– Как вам матч? – вопрос Грицаенко.
– «Спартак» хорошо сыграл в первом тайме в том плане, что не давал нам контролировать мяч, шел в прессинг. Если говорить по моментам, то за исключением эпизода с голом, во втором тайме у хозяев не было ни одного момента. У нас после перерыва произошли две замены, вышли Торбинский и Зотов. Все прекрасно знают, что они умеют играть в футбол. Они помогли нам взять мяч под контроль и мы более-менее стали контролировать игру, играть в футбол, получать удовольствие, но случилась неприятная ситуация с тем, что произошла третья вынужденная замена и это сыграло свою роль в матче. Если бы не было бы этой ситуации – мы могли бы что-то выжить. Мы не в первый раз уже проигрывая в счете, отыгрывались и показывали, что не опускаем руки до конца, стараемся продолжить игру и забить мяч.

– Ситуация у «Енисея» тяжелая. Какие настроения в команде?
– Ситуация тяжелейшая. Нам терять нечего. Мы выходим на каждую игру и бьемся, полностью выкладываемся, стараемся выжать максимум на поле и показать результат.

– Дмитрий Аленичев на пресс-конференции сказал, что «Спартаку» нужны очки, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Не обидно это слышать?
– «Спартаку» нужны очки, это все понимают, но нам по большому счету без разницы, кому они нужны. Мы выходим и играем за клуб, за себя и сами хотим зарабатывать очки. Как бы тренер не говорил, он вряд ли думает, что мы выйдем на поле и просто так отдадим очки.

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