Злой Ари, Ракицкий – папа и гол Гулиева. Очень крутой хит-парад событий футбольного уик-энда - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 апреля 2019 14:00ФутболБезъязычный Алексей

Злой Ари, Ракицкий – папа и гол Гулиева. Очень крутой хит-парад событий футбольного уик-энда

«Советский спорт» выделяет самые интересные сюжеты 24-го тура РПЛ.

ОТЕЦ ТУРА

Ярослав РАКИЦКИЙ

Защитник «Зенита» за два дня до матча в Краснодаре узнал о том, что второй раз стал отцом: следом за дочерью Ярославой его супруга Ольга подарила ему сына. Радостное событие вдохновило украинца на очередной подвиг – третий (!) за четыре (!!) тура гол прямым ударом со штрафного. На сей раз даже не пришлось прибегать к помощи Магомеда Оздоева, который до этого целовал Ракицкого перед штрафными в лысину (как Лоран Блан – Фабьена Бартеза на ЧМ-1998). Мяч влетел в сетку ворот Тимофея Сафонова без всякого ритуала. Напомним, в начале сезона Ярослав успел забить со штрафного за донецкий «Шахтер», откуда зимой перебрался в «Зенит». До этого у него не было сезонов даже с тремя голами. А со штрафных чаще него в национальных чемпионатах-2018/19 отличался только Лионель Месси (6 раз).

СТЫЧКА ТУРА

АРИ – Александр АНЮКОВ

Помимо обилия голов, ударов, сейвов и красивых комбинаций, матч «Краснодар» – «Зенит» запомнится разгоревшимся ближе к концу второго тайма конфликтом. Причиной послужила неразбериха с заменами у питерцев. Вместо Магомеда Оздоева на поле едва не появился Кристиан Нобоа, что привело бы к нарушению лимита на легионеров. В итоге регламент был соблюден: Нобоа заменил Эмилиано Ригони, Оздоев уступил место Александру Анюкову. Однако проволочка вызвала возмущение скамейки «Краснодара». Оттуда прибежал даже не заявленный на игру Ари, который толкнул Анюкова. До массовой потасовки не дошло чудом. А желтые карточки получили Анюков и… Магомед-Шапи Сулейманов.

БОДИ-АРТ ТУРА

Неизвестный фанат «Краснодара»191668381807

Во время чемпионата мира прошлым летом многим запомнился огромный африканец, раскрасивший свое тело в цвета российского флага и ходивший в таком виде – голым по пояс – на трибуны. Это был камерунец Ригобер Йумби, который просил называть себя Маскот Зомо… В субботу на краснодарском стадионе у него обнаружился двойник. Только вместо триколора он был разукрашен в клубные цвета «быков», а на груди у мужчины было написано не «Россия», а «Краснодар».

ПРИВЫЧКА ТУРА

Бенедикт ХЕВЕДЕСUSP_4080

Чемпион мира 2014 года переходил в «Локомотив» прошлым летом отнюдь не как бомбардир. От немца в первую очередь требовалось укрепить оборону, и с этой задачей он справляется. Тем не менее Хеведес успевает еще и голы забивать. В РПЛ-2018/19 защитник отличился уже три раза. Причем – вот совпадение! – дважды Бенедикт открывал счет в дерби с ЦСКА. В октябре этого хватило «Локо» для победы. Теперь у армейцев нашелся ответ в виде гола Федора Чалова. Но оттого результативное подключение Хеведеса в атаку не становится менее ценным.

ТРАВМА ТУРА

Игорь ДИВЕЕВ

19-летний защитник ЦСКА не смог доиграть субботнее дерби до конца. Но «Локо» в этом не виноват. Юный армеец неудачно столкнулся со своим одноклубником Якой Бийолом, получив удар в подбородок. Дивеева унесли с поля на носилках, а в воскресенье диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рваную рану верхней губы. Виктору Гончаренко с его лимитированной заявкой час от часу не легче.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРА

Аяз ГУЛИЕВ1280_864_max

Перед матчем предыдущего тура полузащитник «Спартака» вляпался в неприятную историю, избив в центре Москвы гражданина США. В отличие от Павла Мамаева и Александра Кокорина, Гулиев избежал уголовного преследования, но был переведен клубом в дубль и оштрафован на пять миллионов рублей… Олег Кононов вернул Аяза в основу - и тот в воскресенье отплатил голом. Вторым в сезоне-2018/19. И снова в ворота «Енисея», которому Гулиев забил в первом круге, выступая за «Ростов».

ДЕБЮТ ВЫХОДНЫХ

Артем ЛУКОЯНОВ09bb29f2bf99b026e0efdb14884e1ed0

Хоккеист «Ак Барса» Артем Лукоянов решил повеселить публику, подписав контракт с клубом ПФЛ «КАМАЗ». При чем тут премьер-лига, спросите? А при том, что дебют обладателя Кубка Гагарина-2018/19 в профессиональном российском футболе состоялся в матче против фарм-клуба выступающей в РПЛ «Уфы». 30-летний Лукоянов появился на поле за пять минут до конца и помог своей команде удержать победу 2:0.

22/04 11:56ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC Петр Ян заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
22/04 14:35Футбол
Евгений Ловчев: «Зенит» выдал великолепный матч, но это временный всплескОбозреватель «Советского спорта» называет матч «Краснодар» - «Зенит» лучшим в РПЛ за 15 лет, считает «Локомотив» фаворитом в борьбе за вторую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов и утверждает, что в «Спартаке» не намерены расставаться с Кононовым.
22/04 13:00Хоккей
Голдобин, Зыков, Барбашев и Щербак. Закрепятся ли они в НХЛ?«Советский спорт» о четырех ярких представителях своего поколения, которые входят в пору хоккейной зрелости.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
22/04 16:36Хоккей
У «Динамо» опять сменилось руководство. По идее, оно будет богаче и сильнее22 апреля состоялся совет директоров московского «Динамо», на котором было объявлено о глобальных изменения в клубе. Обо всем по порядку.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
22/04 07:10Хоккей
А может все-таки Гусева на лед? Без российского нападающего «Вегас» вновь проиграл «Сан-Хосе»Два овертайма, белые полотенца, гол в меньшинстве. Триллер в шестом матче серии «золотых рыцарей» и «акул». Развязка будет еще более лихой. Поставит ли «Вегас» на джокера?
22/04 21:09Хоккей
Скудра — в «Тракторе». Будет закручивать гайки?Когда все цивилизованное человечество уже собиралось на честно заработанные ими выходные, на официальном сайте челябинского «Трактора» появилось сообщение о том, что главным тренером команды назначен Петерис Скудра. А ведь это ни что иное, как смена эпох. 
21/04 16:00Хоккей
Шестеркин и Кравцов договорились с «Рейнджерс». Им будет тяжело в Нью-ЙоркеВратарь СКА Игорь Шестеркин и форвард «Трактора» Виталий Кравцов в следующем сезоне будут выступать за «Рейнджерс».
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
22/04 07:00Футбол
Зачем Семаку ложь? Жесткая колонка Алексея АндроноваМатч «Краснодара» и «Зенита» был не только невероятно красив. Но и довольно грязен. Есть вопросы к судьям. И к победителю.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
21/04 20:00Хоккей
Потренировались на звездных. Юниорская сборная России уступила американцамНа чемпионате мира среди юниоров (игроки до 18 лет) наша команда дала бой фавориту сборной США (3:6), но сохранила шансы на второе место в группе.
22/04 16:37Футбол
100 голов Дзюбы - ошибка. На самом деле он забил 99!После матча «Краснодар» - «Зенит» все, и мы в том числе, поздравили Артема Дзюбу с сотым голом в чемпионатах России.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
22/04 07:19Хоккей
«Бостон» и «Сан-Хосе» – красавцы! Они затащили серии в седьмые матчи«Бостон» и «Сан-Хосе» – красавцы! Они затащили серии в седьмые матчи.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
22/04 21:21Футбол
Владимир Зеленский забивал киевскому «Динамо». Новый президент Украины – тайный спортсменТот факт, что свежеизбранный президент Украины дружен со спортом – не секрет.
11/04 13:00Фигурное катание
Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.
21/04 17:00Хоккей
ЦСКА – машина, Никитин и Хартли – гении, а Гусев – лучший. Все итоги КХЛПервые итоги только что завершившегося сезона КХЛ – в нашем материале.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
22/04 21:05Футбол
Это английский футбол: арбитр добавил 13 минут и хозяева вырвали победу!Сегодня в матче чемпионшипа «Дерби Каунти» - КПР арбитр добавил 13 минут (!) к основному времени. Хозяева победили 2:0.
Новости
22:04 Футбол Бывший полузащитник «Спартака» Пашалич принес победу «Аталанте» в матче с «Наполи»
22:01 Авто/Мото Видео дня: Британский мотогонщик рухнул с 15-метровой скалы, но выжил
21:52 Футбол Погба рассказал, о чем Сульшер говорил в раздевалке после матча с «Эвертоном»
21:42 Хоккей В финале Кубка Харламова будет седьмой матч
21:30 Хоккей Годро рассматривает возможность приезда в сборную США
21:30 Футбол Джанаев пропустил два гола в первом матче за «Медзь»
21:04 Футбол Хуммельс и Хамес вернулись в состав «Баварии» перед кубковым матчем с «Вердером»
20:50 Футбол Роналду поддерживает возможный переход Фелиша в «Ювентус»
20:39 Теннис Гаспарян успешно стартовала на турнире в Стамбуле
20:31 Футбол Клинсманн может возглавить берлинскую «Герту»
20:24 Футбол Владимир Быстров: Не понимаю, почему Гильерме вызывают в сборную
20:15 Футбол Официально: Александр Григорян возглавил «Тамбов»
20:08 Футбол Зе Луиш вернулся к тренировкам со «Спартаком»
20:05 Футбол Каррера на русском языке поблагодарил за поздравления с днем рождения
19:54 Футбол «Милану» придется заплатить «Аяксу» более 60 миллионов евро за переход ван де Бека
19:53 Футбол Владимир Быстров: Кидали и «розу», и свиную голову
19:51 Футбол Клуб ПФЛ из Ульяновска сыграет матч в форме с изображением Ленина в честь его дня рождения
19:39 ММА Арман Царукян: Хотел бы встретиться с Махачевым еще раз
19:38 Футбол Юрий Васильков: На восстановление Черышеву понадобится 2,5-3 месяца
19:35 Хоккей Цулыгин остается главным тренером «Салавата Юлаева»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика