Нескучный суд на Кокориным и Мамаевым, Карпин победитель, Мбаппе против Пеле. Анонс свежего «ССФ» Во вторник, 23 апреля появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.

КАРПИН ВСЕХ ПОБЕДИЛ

Наш обозреватель рассуждает о победах главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и о главных претендентах на медали в чемпионате России.

АЛЕКСАНДР ФИЛИМОНОВ: КТО ПРИДУМАЛ, ЧТО ВТОРОЙ РАЗ В «СПАРТАК» НЕ ЗОВУТ?

За 28-летнюю карьеру он поиграл в 16 клубах из четырех стран, шесть раз становился чемпионом России с составе «Спартака», со сборной выиграл чемпионат мира по пляжному футболу. Сейчас бывший голкипер красно-белых тренирует детей в долгопрудненском ФОК «Водник», помогает Александру Кержакову в юношеской сборной России и продолжает сам выходить на поле.

НЕСКУЧНЫЙ СУД, ИЛИ ПРАВИЛА ФАРСА

Главный редактор «Советского спорта» задает животрепещущие и актуальные вопросы по первым заседаниям суда над Кокориным и Мамаевым: показательная ли это казнь, похож ли допрос на пытку и есть ли в ФК «Бутырка» новый претендент?

ВЫРЕЖИ И СЫГРАЙ! НАСТОЛЬНАЯ ИГРА «КОКОРИН И МАМАЕВ»

Не упустите уникальную возможность почувствовать себя главными героями самого громкого футбольного скандала последних лет в новой настольной игре-«бродилке» от ССФ. Море алкоголя, пистолеты и заветный стул уже заждались!

ВЫРЫВАЙ И ВЕШАЙ НА СТЕНКУ! АПРЕЛЬ И МАЙ – ФУТБОЛ БЕЗ ОСТАНОВКИ!

Еврокубки, чемпионат и Кубок России! Будьте в курсе всех матчей апреля и мая с нашим новым календарем. Июньский отбор ЕВРО-2020 там тоже есть!

СБОРНАЯ САМЫХ ДОРОГИХ ФУТБОЛИСТОВ РОССИИ

В российском футболе подрастает очень перспективное поколение юных футболистов. Многие из них уже защищают цвета грандов РПЛ. Представляем символическую сборную самых дорогих молодых игроков нашего чемпионата сезона-2018/2019.

ДИКТАТОР ЧЕРЧЕСОВ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов успешно справился с ролью участника «Тотального диктанта» в Таллинне. А еще он интересовался у эстонцев, кто убил Костылева.

КИЛИАН МБАППЕ: ОН ПОПРОСИЛ, ЧТОБЫ МЫ НЕ МЕШАЛИ БРАЗИЛИИ ВЫИГРАТЬ ЧЕМПИОНАТ МИРА В КАТАРЕ

Встреча Короля футбола со своим наследником Мбаппе была неминуема – оба рекламировали швейцарские часы. Кроме пресс-конференции, поговорили и с глазу на глаз. Договорились о десяти минутах, а общались аж сорок! Что происходило за закрытыми дверьми между Пеле и Мбаппе?