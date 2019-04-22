Евгений Ловчев: «Зенит» выдал великолепный матч, но это временный всплеск

Лучший матч в РПЛ за последние 15 лет

«Краснодар» – «Зенит» – 2:3

Не видел за последние 10-15 лет в РПЛ более качественного, зрелищного и одновременно эмоционального матча. В этом матче дрались на поле, в прямом и переносном смысле. Накал был невероятным, но качество игры от этого не пострадало, чему способствовало понимание требований современного футбола и атакующий стиль обеих команд.

Хотя не обошлось без перепадов. «Зенит» на старте просто-таки смел соперника, но, забив, ослабил хватку, и получил ответный мяч. То одни забирали себе инициативу, то другие – это были настоящие качели. И когда Маурисио Перейра сделал 2:2, я посчитал, что это будет справедливым исходом. Но «Зенит» не успокоился, бросился забивать вновь и дожал соперника, выиграв, по сути, и чемпионский титул. И это тоже справедливо.

Главным героем матча стал Артем Дзюба. Этим дублем он ответил не только Александру Мартыновичу, который на протяжении всей игры был его оппонентом и спровоцировал в концовке потасовку, но и – шире – всем болельщикам и журналистам, ругавшим его за то, что он давно не забивает. В общем, Артем выполнил установку великого Ринуса Михелса – на все отвечать голами.

После матча я пришел на телевидение в качестве эксперта, а прямо передо мной в студии был Сергей Семак, и я понял, что сижу в чемпионском кресле. Чемпионство «Зенит» теперь не упустит, и это будет закономерно, потому что в отличие от конкурентов, он не терял очки на ровном месте. «Краснодар» весной вообще выиграл в РПЛ только два матча из семи.

Огромную роль в этом чемпионстве сыграли зимние новички Ярослав Ракицкий (он запомнился не только голами, но и тем, что привнес в игру «Зенита» больше вертикальности в атаке), Вильмар Барриос и Сердар Азмун. Но я не верю в то, что они и в следующие сезоны продолжат играть так же сильно. Сейчас они мотивированы доказывать свою необходимой в новой команде. Но было уже много иностранцев, которые приходили в клубы РПЛ и поначалу играли отлично, а затем из засасывала российская действительность.

Так, можно вспомнить бывших игроков «Реала» Самюэля Это’О, Роберто Карлоса и Лассана Диарра. К сожалению, в чемпионате России слишком мало сильных соперников, в матчах с которыми надо отдавать всего себя, и даже классные игроки теряют необходимый тонус. Как следствие, они обрусеют и деградируют до уровня остальных игроков.

Я часто говорил о том, что «Зенит» не играет в силу своих игроков, но в матче с «Краснодаром» наконец показал свой потенциал. Впрочем, я не верю, что в следующем сезоне сохранит качество своей игры. Но, повторюсь, проблема не в «Зените», а в слабости соперников, которые не могут заставить лидеров играть от ножа в каждом матче. Так что столь прекрасная игра – скорее всплеск, чем рывок.

«Локо» – фаворит в борьбе за место в группе Лиги чемпионов

«Локомотив» – ЦСКА – 1:1

Этот матч уступил игре «Краснодар» – «Зенит» только по интриге, но не качеству футбола. Суббота в футбольном плане получилась отличная. Исходя из наших осенних ожиданий, это довольно неожиданно. У ЦСКА летом поменялась половина состава, и никто не ожидал, что молодые ребята так прытко начнут сезон и в его концовке будут бороться за место в Лиге чемпионов. Честь и хвала за это тренерскому штабу Виктора Гончаренко.

«Локомотив» осенью вообще плелся в середине турнирной таблицы, а сейчас большинство футболистов – Ману Фернандеш, Джефферсон Фарфан, братья Миранчуки – вновь в хорошем состоянии. Особенно прибавила оборона железнодорожников. Мы помним, как в первом круге в Петербурге она пропустила пять мячей, а теперь наладилось. Юрий Семин не шумел, находил наилучшие варианты и продолжал работать в своем стиле и вернул команду на ведущие позиции.

Результат матча справедлив, хотя мне казалось, что за счет опыта «Локо» в своем нынешнем состоянии будет фаворитом. Однако не надо сбрасывать со счетов тот факт, что во многом ничью армейцам добыл Игорь Акинфеев, который несколько раз выручил.

«Локомотив» сохранил вторую строчку в турнирной таблице и сохранил статус фаворита в борьбе за вторую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. У ЦСКА забивают только Федор Чалов и Никола Влашич, а у железнодорожников намного больше вариативности в атаке, чему подтверждением гол Бенедикта Хеведеса с передачи Федора Смолова.

Руководство «Спартака» не рассматривает вариант с отставкой Кононова

«Спартак» – «Енисей» – 2:0

Мне не нравится настрой спартаковцев на игру. Запомнился эпизод, когда Луис Адриано дернулся открываться под Гулиева, а тот не отдал. Бразилец обиделся и стал пешком ходить по полю, даже находясь в офсайде. Он уже обрусел и стал играть не так ярко, но по-прежнему остался мастером. Его две передачи на Гулиева и Рассказова и стали голевыми. Так что в этой игре он все же молодец.

Запал у красно-белых был на игры с «Зенитом» (1:1) и ЦСКА (0:2), но добиться побед не удалось. Это психологически давит на команду, как и отношение зрителей. «Спартаку» требуется исправить внутреннее состояние, но даже без эмоций ему удалось обыграть «Енисей». Очень хорошо, что команде после последних неудач удалось выиграть и почувствовать вкус победы.

Важно и то, что наконец удалось сыграть на ноль и прилично выглядел Самюэль Жиго, ошибки которого привели к поражениям от ЦСКА и «Ростова» (1:2). Видно, что Олег Кононов видит в нем сильного игрока и продолжает доверять, понимая, что ошибки вызваны тем, что он перенес тяжелую травму и операцию и долго не играл.

К истории с Аязом Гулиевым отношусь так же, как и к истории Александра Кокорина и Павла Мамаева. Зарплатами, несоразмерными их мастерству, наш футбол испортил этих людей. Эти избалованные люди считают себя небожителями и не понимают своего места в простой жизни.

В моем понимании, Гулиев опозорил «Спартак» и не должен выходить на поле. В этом отношении я солидарен с позицией Сергея Галицкого, который считает, что футболисты первой команды – это пример для детей, занимающихся в академии. Но я говорю со стороны, не учитывая, что футболисты – это товар, за который заплачены деньги.

Фернандо неожиданно вышел в этом матче на позиции десятки. Он очень хороший игрок, но, к сожалению, бразильцы в России через какое-то время устают от нас, нашей страны и взаимоотношений и начинают скучать. Менталитет у них другой. Сегодня Фернандо далек от своей лучшей формы, в том числе и потому, что много пропустил из-за травмы. Плюс считаю, что это не его позиция. Ему удобнее действовать немного глубже, где у него есть больше времени и возможностей разыгрывать мяч и вести игру.

Ходя слухи, что руководство рассматривает возможность отставки Олега Кононова, но я доподлинно знаю, что это не так. Это хорошо. Я согласен с тем, что ему надо оставаться. И не только я, но и Валерий Рейнгольд с Никитой Симоняном, который просил у меня номер Кононова, чтобы позвонить ему и поддержать. А это уже о многом говорит. Мы все видим его потенциал на посту главного тренера «Спартака» и верим в то, что он может добиться успеха.