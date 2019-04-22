100 голов Дзюбы - ошибка. На самом деле он забил 99! - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 апреля 2019 16:37ФутболБезъязычный Алексей

100 голов Дзюбы - ошибка. На самом деле он забил 99!

После матча «Краснодар» - «Зенит» все, и мы в том числе, поздравили Артема Дзюбу с сотым голом в чемпионатах России.

Но если быть честными, до юбилея ему еще не хватает одного мяча. Объясняем.

ПРОТОКОЛЫ МОГУ МЕНЯТЬСЯ!

Если вы сейчас зайдете на персональную страницу Дзюбы в любой статистической базе данных (например, на авторитетном портале transfermarkt.de), то в разделе «голы в чемпионатах России» обнаружите напротив фамилии форварда «Зенита» число «99».

1

Но почему-то в Клубе Григория Федотова и отпочковавшемся от него впоследствии Клубе 100 там же стоит… сотня. Действительно, почему?

Потому что эти «бомбардирские клубы» отталкиваются от версий ведущих спортивных СМИ, которые сначала по ошибке приписали Дзюбе один «лишний» гол, а затем не скорректировали данные на основе окончательных официальных протоколов премьер-лиги. Такое частенько происходит в случаях с голами, забитыми в свои ворота. Или когда игрок касается мяча уже после того, как он пересек «ленточку».

Даже в нынешнем сезоне был похожий случай. В матче 6-го тура «Ахмат» - «Уфа» СМИ раструбили о голе 19-летнего защитника гостей Игоря Дивеева, сейчас выступающего за ЦСКА. Первоначально во всех протоколах действительно появилась строчка «82-я минута. Гол «Уфы». Дивеев». Но спустя несколько дней, после изучения видео, РПЛ справедливо переписала взятие ворот на Кэтэлина Карпа. На повторе четко видно: Дивеев не дотянулся до мяча, уже пересекшего линию ворот после удара головой Карпа. Хотя в динамике могло показаться, что касание было. Эффект усилил сам Дивеев, схвативший мяч в руки и побежавший с ним к центру поля. Вот парню и приписали гол, автором которого затем, задним числом, был по справедливости назначен Карп.

(смотреть с 4:42)

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ЯНБАЕВ

Примерно то же самое произошло 19 сентября 2010 года. В тот день «Томь» принимала дома в чемпионате России «Локомотив». На 39-й минуте гостей вперед вывел Алан Гатагов, на 44-й хозяева счет сравняли. И вот этот мяч томичей первоначально записали на счет арендованного у «Спартака» Дзюбы, хотя делать этого было нельзя. Впоследствии ошибку исправили, однако в Клубе Федотова и Клубе 100 мяч так и остался за авторством будущего капитана сборной России. В «бомбардирском профайле» Дзюбы указано, что за «Томь» он забил 14 голов. Хотя по протоколам РФС (и по «Трансфермаркту») получается только 13…

Что же произошло в той игре с «Локо» девятилетней давности? Все очень просто. Пересмотрите запись. На повторе прекрасно видно, как Дзюба, выиграв силовую борьбу в чужой штрафной, пробивает по воротам Гилерме, вратарь железнодорожников (прямо как в субботнем матче с ЦСКА в моменте с голом Федора Чалова) не успевает сложиться - и мяч от рук русского бразильца катится в пустую «рамку». Тем не менее, в сетку его вогнал не Дзюба, а… защитник «Локо» Ренат Янбаев. Тот успел догнать мяч у самой «ленточки», но сыграл крайне нерасторопно, поразив собственные ворота.

По факту это был 100-процентный автогол Янбаева. С точки зрения РПЛ - только так. Вот и сайт РПЛ говорит о том же.

2

Однако в Клубе Федотова, с которым сверяются СМИ, гол остался записан на Дзюбу. Поэтому в субботу, когда Артем на 95-й минуте принес победу «Зениту», все мы поздравили его с юбилеем.

И все же на официальном уровне никто эти 100 голов Дзюбы не признает. Пока он забил только 99, что бы ни утверждал Клуб Федотова, авторам которого стоило бы внести правку. В конце концов, юбилей от Артема никуда не убежит, хотя… Лучше самому Дзюбе о статистике не задумываться. Мы же помним, с каким трудом дался ему 50-й гол за «Зенит». Этого события он ждал с 25 октября по 20 апреля.

99 ГОЛОВ ДЗЮБЫ В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ

Сезон

Команда Дзюбы

Кому забил

2006/07

Спартак

1 (Томь)

2007/08

Спартак

1 (Динамо)

2008/09

Спартак

2 (Сатурн, Томь)

2008/09

Томь

3 (2 - Сатурн, 1 - Крылья Советов)

2009/10

Томь

10 (3 - Сибирь, 2 - Сатурн, 1 - Терек, Анжи, Рубин, Динамо, Алания)

2010/11

Спартак

11 (3 - Краснодар, 2 - Спартак Нч, ЦСКА, 1 - Томь, Терек, Зенит, Локомотив)

2012/13

Спартак

4 (Амкар, Крылья Советов, Динамо, Зенит)

2013/14

Ростов

17 (3 - Томь, Урал, 2 - Терек, Кубань, Краснодар, Волга, 1 - Амкар, Анжи, Динамо)

2014/15

Спартак

7 (2 - Рубин, Динамо, Уфа, 1 - Мордовия)

2014/15

Ростов

1 (Урал)

2015/16

Зенит

15 (3 - Анжи, 2 - Урал, Амкар, Спартак, Кубань, 1 - Ростов, Рубин, Крылья Советов, Динамо)

2016/17

Зенит

13 (4 - Крылья Советов, 2 - Рубин, Анжи, Спартак, Краснодар, 1 - Арсенал)

2017/18

Зенит

1 (Тосно)

2017/18

Арсенал

6 (2 - Ростов, 1 - Амкар, Динамо, Зенит, Локомотив)

2018/19

Зенит

7 (3 - Краснодар, 1 - Енисей, Урал, Уфа, Локомотив)

КЛУБЫ, ЗА КОТОРЫЕ ДЗЮБА ЗАБИВАЛ

Зенит

36

Спартак

26

Ростов

18

Томь

13

Арсенал

6

15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
22/04 15:00Футбол
«Ювентус» ошибся с количеством титулов, а «ПСЖ» и «Монако» поддержали Нотр-ДамБезумно яркие выходные в европейском футболе.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
22/04 07:10Хоккей
А может все-таки Гусева на лед? Без российского нападающего «Вегас» вновь проиграл «Сан-Хосе»Два овертайма, белые полотенца, гол в меньшинстве. Триллер в шестом матче серии «золотых рыцарей» и «акул». Развязка будет еще более лихой. Поставит ли «Вегас» на джокера?
21/04 09:45Хоккей
Овечкин и Дзюба выстояли, а Олейник – упал. Что произошло, пока вы спалиВ нашей традиционной рубрике мы рассказываем о том, что произошло в мире спорта сегодня ночью и вчера поздно вечером. Вы могли уснуть и пропустить это, а мы за всем следили.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
21/04 22:45Футбол
Олег Кононов: К сожалению, только 2:0. Но эта победа нам очень дорогаПресс-конференция Олега Кононова и Дмитрия Аленичева после матча «Спартак» – «Енисей» (2:0).
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
22/04 13:00Хоккей
Голдобин, Зыков, Барбашев и Щербак. Закрепятся ли они в НХЛ«Советский спорт» о четырех ярких представителях своего поколения, которые входят в пору хоккейной зрелости.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
06/04 11:09ММА
Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает.
14/04 10:30ММА
Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
21/04 17:00Хоккей
ЦСКА – машина, Никитин и Хартли – гении, а Гусев – лучший. Все итоги КХЛПервые итоги только что завершившегося сезона КХЛ – в нашем материале.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
22/04 15:18Футбол
Нескучный суд на Кокориным и Мамаевым, Карпин победитель, Мбаппе против Пеле. Анонс свежего «ССФ»Во вторник, 23 апреля появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
22/04 07:17Футбол
«Спартак» забивает аутсайдеру, а Головин — чемпионам! И что еще произошло, пока вы спали (или ездили на дачу)В нашей традиционной рубрике мы рассказываем обо всем, что произошло в мире спорта сегодня ночью и накануне поздно вечером.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
Новости
17:22 Футбол Владимир Быстров: Петржеле были нужны другие футболисты, с меня-то ничего не заработаешь. Он принял решение – и я ушел в «Спартак»
17:16 Футбол СМИ: «Реал» готов отдать в аренду Бэйла этим летом
17:04 Футбол Андрей Аршавин: Я и Инстаграм — это две противоположности
16:57 Футбол «Ростов» - РФС: Два гола «Оренбурга» были забиты не по правилам
16:47 Футбол Андрей Аршавин: «Зениту» не нужно придумывать ничего экстравагантного и космического
16:41 Олимпиада Совет Федерации одобрил закон о введении штрафа до 80 тысяч рублей за допинг
16:31 Хоккей Нападающий Да Коста не сыграет за сборную Франции на чемпионате мира
16:31 Футбол Владимир Быстров: Сам был на месте Игнатьева, поэтому всегда на стороне игрока
16:27 Хоккей «Нефтехимик» продлил контракт с форвардом Порядиным
16:24 Футбол Гражданин РФ осужден за изготовление контрафактной продукции с эмблемой ЦСКА
16:16 Хоккей Ушел из жизни легендарный чешский тренер ИИХФ Людек Букач
16:15 ММА Боец UFC Тилл задержан полицией Испании за хулиганские действия
16:07 Баскетбол Никита Михайловский: Хотел бы оказаться в НБА – в следующем сезоне или позже
16:07 Футбол Подруга Кокорина и Мамаева, севшая в машину к Соловчуку, рассказала о ходе конфликта
16:01 Хоккей Жерар Галлан: «Вегас» провел отличный матч, но это был не наш день
15:56 Хоккей Киселевич получил вызов в сборную России на чемпионат мира
15:54 Футбол Бенжамен Павар: «Бавария» подписала меня не из-за гола Аргентине, а потому что я один из лучших защитников бундеслиги
15:41 ММА Алексей Олейник: Хотел бы провести реванш с Оверимом
15:34 Хоккей Тальбо покидает КХЛ
15:32 Футбол Леонид Слуцкий: «Аякс» будет следующим испытанием для «Витесса»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика