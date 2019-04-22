100 голов Дзюбы - ошибка. На самом деле он забил 99!

Но если быть честными, до юбилея ему еще не хватает одного мяча. Объясняем.

ПРОТОКОЛЫ МОГУ МЕНЯТЬСЯ!

Если вы сейчас зайдете на персональную страницу Дзюбы в любой статистической базе данных (например, на авторитетном портале transfermarkt.de), то в разделе «голы в чемпионатах России» обнаружите напротив фамилии форварда «Зенита» число «99».

Но почему-то в Клубе Григория Федотова и отпочковавшемся от него впоследствии Клубе 100 там же стоит… сотня. Действительно, почему?

Потому что эти «бомбардирские клубы» отталкиваются от версий ведущих спортивных СМИ, которые сначала по ошибке приписали Дзюбе один «лишний» гол, а затем не скорректировали данные на основе окончательных официальных протоколов премьер-лиги. Такое частенько происходит в случаях с голами, забитыми в свои ворота. Или когда игрок касается мяча уже после того, как он пересек «ленточку».

Даже в нынешнем сезоне был похожий случай. В матче 6-го тура «Ахмат» - «Уфа» СМИ раструбили о голе 19-летнего защитника гостей Игоря Дивеева, сейчас выступающего за ЦСКА. Первоначально во всех протоколах действительно появилась строчка «82-я минута. Гол «Уфы». Дивеев». Но спустя несколько дней, после изучения видео, РПЛ справедливо переписала взятие ворот на Кэтэлина Карпа. На повторе четко видно: Дивеев не дотянулся до мяча, уже пересекшего линию ворот после удара головой Карпа. Хотя в динамике могло показаться, что касание было. Эффект усилил сам Дивеев, схвативший мяч в руки и побежавший с ним к центру поля. Вот парню и приписали гол, автором которого затем, задним числом, был по справедливости назначен Карп.

(смотреть с 4:42)

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ЯНБАЕВ

Примерно то же самое произошло 19 сентября 2010 года. В тот день «Томь» принимала дома в чемпионате России «Локомотив». На 39-й минуте гостей вперед вывел Алан Гатагов, на 44-й хозяева счет сравняли. И вот этот мяч томичей первоначально записали на счет арендованного у «Спартака» Дзюбы, хотя делать этого было нельзя. Впоследствии ошибку исправили, однако в Клубе Федотова и Клубе 100 мяч так и остался за авторством будущего капитана сборной России. В «бомбардирском профайле» Дзюбы указано, что за «Томь» он забил 14 голов. Хотя по протоколам РФС (и по «Трансфермаркту») получается только 13…

Что же произошло в той игре с «Локо» девятилетней давности? Все очень просто. Пересмотрите запись. На повторе прекрасно видно, как Дзюба, выиграв силовую борьбу в чужой штрафной, пробивает по воротам Гилерме, вратарь железнодорожников (прямо как в субботнем матче с ЦСКА в моменте с голом Федора Чалова) не успевает сложиться - и мяч от рук русского бразильца катится в пустую «рамку». Тем не менее, в сетку его вогнал не Дзюба, а… защитник «Локо» Ренат Янбаев. Тот успел догнать мяч у самой «ленточки», но сыграл крайне нерасторопно, поразив собственные ворота.

По факту это был 100-процентный автогол Янбаева. С точки зрения РПЛ - только так. Вот и сайт РПЛ говорит о том же.

Однако в Клубе Федотова, с которым сверяются СМИ, гол остался записан на Дзюбу. Поэтому в субботу, когда Артем на 95-й минуте принес победу «Зениту», все мы поздравили его с юбилеем.

И все же на официальном уровне никто эти 100 голов Дзюбы не признает. Пока он забил только 99, что бы ни утверждал Клуб Федотова, авторам которого стоило бы внести правку. В конце концов, юбилей от Артема никуда не убежит, хотя… Лучше самому Дзюбе о статистике не задумываться. Мы же помним, с каким трудом дался ему 50-й гол за «Зенит». Этого события он ждал с 25 октября по 20 апреля.

99 ГОЛОВ ДЗЮБЫ В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ

Сезон Команда Дзюбы Кому забил 2006/07 Спартак 1 (Томь) 2007/08 Спартак 1 (Динамо) 2008/09 Спартак 2 (Сатурн, Томь) 2008/09 Томь 3 (2 - Сатурн, 1 - Крылья Советов) 2009/10 Томь 10 (3 - Сибирь, 2 - Сатурн, 1 - Терек, Анжи, Рубин, Динамо, Алания) 2010/11 Спартак 11 (3 - Краснодар, 2 - Спартак Нч, ЦСКА, 1 - Томь, Терек, Зенит, Локомотив) 2012/13 Спартак 4 (Амкар, Крылья Советов, Динамо, Зенит) 2013/14 Ростов 17 (3 - Томь, Урал, 2 - Терек, Кубань, Краснодар, Волга, 1 - Амкар, Анжи, Динамо) 2014/15 Спартак 7 (2 - Рубин, Динамо, Уфа, 1 - Мордовия) 2014/15 Ростов 1 (Урал) 2015/16 Зенит 15 (3 - Анжи, 2 - Урал, Амкар, Спартак, Кубань, 1 - Ростов, Рубин, Крылья Советов, Динамо) 2016/17 Зенит 13 (4 - Крылья Советов, 2 - Рубин, Анжи, Спартак, Краснодар, 1 - Арсенал) 2017/18 Зенит 1 (Тосно) 2017/18 Арсенал 6 (2 - Ростов, 1 - Амкар, Динамо, Зенит, Локомотив) 2018/19 Зенит 7 (3 - Краснодар, 1 - Енисей, Урал, Уфа, Локомотив)

КЛУБЫ, ЗА КОТОРЫЕ ДЗЮБА ЗАБИВАЛ