Владимир Быстров: Я тоже бил людей в барах - Советский спорт
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22 апреля 2019 21:57ФутболЗетилов Игорь

Владимир Быстров: Я тоже бил людей в барах

Гостем пресс-центра «Советского спорта» стал бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров.

Он рассказал о том, как ему поначалу помогал Андрей Аршавин, как в него бросали головой свиньи, фанатах, не разбирающихся в футболе, скандальном переходе в «Спартак», гипотетической победе в Лиге чемпионов и драках в барах, в которых он сам участвовал по молодости.

О КОНТРАКТЕ ИВАНА ИГНАТЬЕВА

- История однозначно помешала "Краснодару", как и любой конфликт в команде, который выходит наружу. Я в этой ситуации, конечно, на стороне футболиста, а не клуба. Потому что сам был в такой ситуации в «Зените», когда был молодым. Приходил к руководству, и мне говорили: «Вот контракт на пять лет, подписывай. Ты же у нас попал в большой футбол». А почему я должен подписывать этот контракт? В те времена в команде были футболисты, которые играли даже реже («перспективные» иностранцы, выходившие только на замену), а получали в 10 раз больше.

- Кто вам помогал выходить из той ситуации?
- Больше других Андрей Аршавин. Объяснял, если точка стоит, нельзя это подписывать – надо будет сыграть 75% матчей, чтобы хоть что-то получить. Он вообще очень много помогал как раз в тот период, когда мы были молодыми и переходили из дубля в основной состав.

- А как это устроено в «Краснодаре»?
- «Краснодар» это отдельная тема! Там есть Сергей Галицкий. Ему, наверное, можно довериться в такой ситуации. Если он что-то пообещал, наверняка сделал бы.

Но помимо «Краснодара» у нас в лиге еще 15 команд, и вот там происходит полнейший бардак. Сегодня ты идешь на поводу у руководителей, а завтра получишь травму – никто тебя не вспомнит и не оплатит никакую операцию. Пацан пойдет работать на завод. Знаю много таких историй.

О ПЕРЕХОДЕ В «СПАРТАК»

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- С кем из тренеров вам было проще всего?
- С Властимилом Петржелой.

- Когда в последний раз общались в Петржелой?
- Когда со «Спартаком» ездил в Чехию на матч со «Слованом» (0:0, сезон-2006/07 – прим. ред.). Он сидел на трибуне. Я не играл и находился там же. Подошел к нему, пообщались. У нас-то с ним нормальные отношения.

Но тренер преподносил клубу то, что ему надо было. Кого привезешь, с того и заработаешь – агент поделится, футболист или еще кто-нибудь. И все нормально. А свой – что? Он бесплатный, с него денег не взять. Это не очень выгодно.

Поэтому ему проще было сказать, что этот молодой футболист плохо тренируется. Это вообще подстава была. Нигде я сильнее не тренировался. Когда пришел на базу и узнал, что, оказывается, я не перспективный и вообще фигней занимаюсь, на этом история и закончилась. Мы не дрались, никто друг друга не посылал. Клуб принял решение – и я ушел в «Спартак».

О ЛИМИТЕ НА ЛЕГИОНЕРОВ

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- В нашей стране лимит на легионеров необходим. Вот если бы все клубы были такие, как у Галицкого, где руководители думали бы головой, а не о том, как заработать – даже не заработать, а украсть денег… Это ключевое. Просто взяли украли и все.

- Ужесточить лимит нужно?
- Ужесточим, и что? Чего добьемся?

- Руководителям придется обратить больше внимания на своих воспитанников?
- Нет, футболисты должны конкурировать между собой. Лимит должен быть, но какой – не так важно, четверо или шестеро в составе или восемь в общей заявке. Без разницы.

А если мы отменим лимит на легионеров, российские футболисты нигде не будут нужны. Они не востребованы в Европе. Потому что Европа сама огромная, там много чемпионатов. Из одного футболисты могут перейти в другой абсолютно спокойно, что заставляет их конкурировать между собой.

А у нас куда российский футболист пойдет? Кому он там нужен? Он должен быть на голову сильнее того, на чье место приходит. Почему его должны взять в Голландию, где есть такой же свой воспитанник? Почему-то мы в России берем такого, даже равного. Я, конечно, категорически против.

Клубы уже начинают воровать друг у друга футболистов. Вы обращайте внимание на свою академию, растите таких же парней, как Магомед-Шапи Сулейманов, и не надо будет уводить футболистов через агентов, чтобы создавать конфликтные ситуации. Не нужен свой, продайте его так же.

О НАТУРАЛИЗАЦИИ ДЛЯ СБОРНОЙ РОССИИ

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- Можете предположить, что 70 процентов состава сборной будут натурализованными иностранцами?
- Нет. Все сильные футболисты выступают за свои сборные. Лишь единицы приехали в Россию, освоились и играют на хорошем уровне. Фернандес, кстати, - единственный сильный натурализованный игрок.

- А вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме?
- Он – хороший игрок, но ничем не сильнее наших вратарей. А он должен быть сильнее на две головы. Матч с ЦСКА смотрели? Какой он гол пропустил? Поэтому не понимаю, почему его вызывают в национальную команду.

О ФАНАТАХ, НЕ РАЗБИРАЮЩИХСЯ В ФУТБОЛЕ

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- Если бы 20 лет назад на «Петровском» стояли бы такие камеры и установки, наши те матчи смотрелись бы не хуже субботней встречи «Краснодар» - «Зенит». Нас же показывали, как с вертолета – не разобрать, кто с мячом бежит. А атмосферу можно было почувствовать только на стадионе, когда тебя гонят вперед 22000 фанатов. Многие и в футболе-то не разбираются, а ходят на стадион за своей порцией адреналина. Без нее они, видимо, не могут.

- Как вы выдержали агрессивное поведение питерских фанатов? Вам же в родном Питере на перроне бросали под ноги «розу».
- Кидали не только фанатский шарф, но голову свиную! Тяжеловато все это. Решил для себя: нужно заниматься любимым делом, играть в футбол. На поле все было относительно спокойно. В других местах – не очень. Меня обвинили в предательстве. Но что это такое? Я не раз и открыто говорил: меня в «Спартак» продали. Что здесь не так? Клуб вырастил игрока и продал. Отвечали – ушел в стан злейшего врага. И что: нужно было с футболом закончить? Вот из «Спартака» в «Зенит» я уходил сам. Как раз спартаковские болельщики могли бы предъявить какие-то претензии. Тогда команда хорошо отыграла первый круг и боролась за чемпионство. Я всегда говорил, что при первой возможности вернусь

О ГИПОТЕТИЧЕСКОЙ ПОБЕДЕ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

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- Российские клубы могут ставить задачу выиграть Лигу чемпионов?
- Можем! Но нужно реально смотреть на вещи. Для таких целей необходимо, чтобы интенсивный футбол был во всех матчах премьер-лиги. Сколько раз говорили: нужно подстригать траву и поливать ее. Тогда мяч будет двигаться быстрее! А у нас: приезжаешь – газон по колено. Во Владикавказе можно было спрятаться в траве с головой. Инспектор оправдывается – можно три-четыре сантиметра и линейку в землю втыкает! Зачем он назначается на матч? Сейчас все налаживается, но только в премьер-лиге.

О ДРАКАХ В БАРАХ И ПОСЛЕДСТВИЯХ

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- В молодости гуляли, конечно. Бывали и драки.

- Как это тогда урегулировалось?
- Нарядами полиции.

- Вам повезло, что вы не оказались в такой ситуации, как Кокорин и Мамаев?
- Да. Бывали ситуации, скандалы.

- Просто вы били не стулом?
- Бывало, в баре дрались, выясняли, кто прав, кто виноват.

- Почему-то тогда не доходило до уголовных дел, а сейчас вдруг дошло.
- Вы, наверное, лучше меня это знаете. Тут чиновник оказался замешан. Когда фанаты дерутся, ничего же не происходит. Они выходят 50 на 50 перед матчем, бьются и все – сопли, кровь вытерли и побежали дальше на трибуны.

Полную версию интервью читайте читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время!

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