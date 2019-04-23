20 апреля. Краснодар. Мы не забудем это никогда! Рейтинг лучших матчей в истории чемпионата России (видео)

Вот и мы, перебрав самые яркие поединки в истории российских чемпионатов, ничего более насыщенного не вспомнили. Краснодарский «блокбастер» уверенно возглавил наш рейтинг семи «золотых страниц РПЛ».

№ 1

20 апреля 2019 года

КРАСНОДАР - ЗЕНИТ - 2:3 (1:1)

Голы: ДЗЮБА, 19 - 0:1. ИГНАТЬЕВ, 25 - 1:1. РАКИЦКИЙ, 69 - 1:2. ПЕРЕЙРА, 90+1 - 2:2. ДЗЮБА, 90+5 - 2:3.

Для тех, кто в танке и не смотрел в субботу трансляцию из Краснодара, напоминаем, что же произошло. «Зенит», который вполне мог играть на ничью, ввязался с «быками» в открытый футбол на бешеных скоростях - и еще в первом тайме создал голевых моментов на целый круг. Хозяева, вратарь которых Матвей Сафонов творил чудеса, под давлением лидера, тем не менее, не сломались. Более того, команда Мурада Мусаева сама до перерыва могла выйти вперед… Во втором тайме безумный обмен уколами продолжился с той же интенсивностью. Зрители увидели очередной гол-красавец со штрафного в исполнении Ярослава Ракицкого, хозяева ответили еще более эффектным дальним «выстрелом» Маурисио Перейры. Но и это было не все. «Зенит», вроде бы упустив победу, нашел в себе силы и желание устроить новый штурм. И на пятой компенсированной минуте Артем Дзюба ударом головой поставил эффектную точку!

Это великолепие было сдобрено роскошными общими планами стадиона-красавца, чуть не начавшейся потасовкой «стенка на стенку» и почти чемпионскими эмоциями «Зенита», который оторвался от ближайшего преследователя на 8 очков. Обычно в решающих поединках такого искрометного футбола не бывает. Но «Зенит» и «Краснодар» доказали обратное, сыграв одновременно и для зрителя, и на результат, то есть на победу. На их фоне даже недавняя лигочемпионская баталия «Ман Сити» и «Тоттенхэма» уже не смотрелась фантастикой. Оказывается, и в России можно видеть футбол космического уровня. В антураже, ничем не отличающемся от манчестерского «Этихада».

№ 2

5 мая 2012 года

ЗЕНИТ – СПАРТАК – 2:3 (1:0)

Голы: КЕРЖАКОВ, 23 - 1:0. БИЛЯЛЕТДИНОВ, 70 - 1:1. СЕМАК, 82 - с пенальти - 2:1. ЭМЕНИКЕ, 84 - 2:2. КАРИОКА, 89 - 2:3.

Это была концовка самого длинного в истории российского сезона - в связи с переходом на систему «осень-весна» РПЛ провела чемпионат в три круга… «Зенит» к предпоследнему туру уже обеспечил золото, но для питерцев любой матч против «Спартака» входит в категорию повышенной важности. Тем более, когда есть шанс оставить заклятого врага без путевки в Лигу чемпионов…

Битва на «Петровском» удалась! «Зенит» дважды выходил вперед, второй раз - на 82-й минуте, когда с пенальти забил нынешний главный тренер сире-бело-голубых Сергей Семак. Однако «Спартаку» Валерия Карпина удалось увезти с берегов Невы три очка. Финальному порыву красно-белых не помешало даже удаление Эммануэля Эменике, которому показали красную карточку за… неприличное празднование гола.

Перед самым свистком об окончании основного времени эффектную трехходовку красно-белых завершил Рафаэл Кариока. В итоге «Спартак» попал в Лигу чемпионов, опередив ЦСКА на два очка.

№ 3

10 июля 2002 года

СПАРТАК - ЗЕНИТ - 4:3 (0:1)

Голы: КЕРЖАКОВ, 5 - 0:1. АРШАВИН, 47 - 0:2. БЕСЧАСТНЫХ, 51 - с пенальти - 1:2. БЕСЧАСТНЫХ, 58 - 2:2. КЕРЖАКОВ, 60 - 2:3. КЕБЕ, 64 - 3:3. СЫЧЕВ, 69 - 4:3.

В том сезоне «Спартак» впервые за семь лет остались без золото, а «Зенит» с молодыми Андреем Аршавиным и Александром Кержаковым откатились с бронзовых позиций на 10-е место. Однако в середине чемпионата красно-белые и сине-бело-голубые выдали один из самых памятных поединков в истории их противостояния. На стадионе «Динамо» все было на уровне - и футбол, и сценарий, и эмоции.

Помните, как Дмитрий Сычев показал трибунам майку «Кто мы? - Мясо!». Это было как раз после его победного супергола в «девятку» ворот Вячеслава Малафеева на 69-й минуте той невероятной игры, в которой красно-белые дважды отпускали вперед «Зенит» (0:2 и 2:3), но все-таки победили. После этой феерии никто и не думал, что Сычев вскоре совершит главную ошибку в жизни - перейдет в «Марсель», а «Спартак» забудет о чемпионстве до 2017 года…

№ 4

29 октября 2016

СПАРТАК – ЦСКА – 3:1 (1:0)

Голы: ГЛУШАКОВ, 19 - 1:0. ЗЕ ЛУИШ, 76 - 2:0. СТРАНДБЕРГ, 82 - 2:1. ЗЕ ЛУИШ, 89 - 3:1.

«Спартак» Массимо Карреры только разгонялся на пути к чемпионству - и, пожалуй, именно после столь яркой победы в дерби окончательно поверил в то, что заветная цель достижима. Армейцы, как обычно, несмотря на кадровые проблемы, показали качественный европейский футбол. Но удержать Зе Луиша (два гола плюс голевая передача) их оборона не смогла. Ну и, конечно, все помнят, как был открыт счет в той игре. Дениса Глушакова тогда еще любили фанаты - и ему удавались сумасшедшие удары. Легендарный мем «Глушаков - это похороны» родился именно в тот октябрьский вечер на «Открытие Арене». Как же недавно это было. И как давно!

№ 5

19 августа 2017 года

СПАРТАК – ЛОКОМОТИВ – 3:4 (2:0)

Голы: ГЛУШАКОВ, 34 - 1:0. АДРИАНО, 43 - 2:0. БАРИНОВ, 48 - 2:1. Ал. МИРАНЧУК, 69 - 2:2. КОЛОМЕЙЦЕВ, 83 - 2:3. ФЕРНАНДЕШ, 90+1 - 2:4. ПРОМЕС, 90+2 - 3:4.

А вот эта игра стала прообразом уже долгожданного чемпионства «Локо». Сезон только-только стартовал, фанаты «Спартака» кайфовали от Глушакова и Карреры, а Юрий Семин готовил сюрпризы. Переломным моментом стало удаление Александра Самедова, после которого красно-белые пропустили во втором тайме четыре мяча подряд. Тем не менее, игра смотрелась на одном дыхании. Неравность составов не влияла на высокое качество футбола и обилие моментов у тех и других. В итоге, даже при счете 2:4 «Спартак» в меньшинстве продолжал биться за очки. И гол Квинси Промеса подарил болельщикам надежду. Команда Карреры еще не успела потерять чемпионский лоск, ну а «Локо» находился на пороге лучшей осени в своей новейшей истории.

№ 6

23 апреля 2006 года

ЛОКОМОТИВ - РУБИН - 4:4 (2:1)

Голы: БАЗАЕВ, 33 - 0:1. ЛОСЬКОВ, 34 - 1:1. ЛОСЬКОВ, 45 - 2:1. СТАРКОВ, 57 - 3:1. ДОМИНГЕС, 61 - 3:2. ДОМИНГЕС, 68 - с пенальти - 3:3. ДОМИНГЕС, 75 - 3:4. ЛОСЬКОВ, 83 - с пенальти - 4:4.

«Локомотив» Славолюба Муслина переживал период перестройки, а «Рубин» Курбана Бердыева еще не набрал вес реального претендента на титул. Но эта игра шестого тура стала украшением российского футбола. Часто ли вы видели матчи, в которых лидер меняется три раза, а два футболиста оформляют хет-трики? Пожалуй, именно в тот день нападающий «Рубина» Алехандро Домингес окончательно убедил селекционеров «Зенита» в своей необходимости. Спустя год аргентинец стал в составе питерцев чемпионом России, а еще через сезон выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

№ 7

17 августа 1996 года

РОТОР - СПАРТАК - 4:3 (1:0)

Голы: БЕРКЕТОВ, 43 - 1:0. ВЕРЕТЕННИКОВ, 53 - 2:0. ТИХОНОВ, 62 - с пенальти - 2:1. ДЖУБАНОВ, 63 - 2:2. КЕЧИНОВ, 73 - 2:3. ВЕРЕТЕННИКОВ, 82 - 3:3. БУРЛАЧЕНКО, 86 - 4:3.

Один из лучших матчей «пионеротряда», как называли в том сезоне «Спартак» Георгия Ярцева, завершился поражением от рвавшегося в чемпионы «Ротора» Олега Веретенникова. В 90-е москвичи и волгоградцы часто дарили болельщикам невероятные сюжеты, но эта игра стоит особняком. Казалось, вырвав три очка в таком стиле (сравняв счет на 82-й минуте и поведя на 86-й), «Ротор» своего уже не упустит. Самобытная команда и правда закрепилась на первом месте. Но на финише пропустила вперед и «Спартак», и «Аланию», которые разыграли титул в золотом матче в Питере.