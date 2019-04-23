Кто сотворит сенсацию на финише – ЦСКА или «Спартак»? Колонка Юрия Цыбанева Способен ли чемпионат в оставшихся шести турах чем-то радикально удивить?

Если вдуматься, таких возможностей – будем брать только возможности реальные, а не фантастические – не так и много. Всего две.

1. ЦСКА не попадет в зону Лиги чемпионов – вероятность 20 процентов

Вообще говоря, ситуация с ЦСКА в нынешнем чемпионате развивается интересно. Ведь в начале сезона полноценной сенсацией представлялся, напротив, прорыв красно-синих в первую тройку. Даже разыгравшееся воображение отказывалось размещать совсем новую, мало того, что молодую, так еще сырую и рыхлую, команду настолько высоко. Но – бытие, как известно, определяет сознание. И после того как новорожденное творение Виктора Гончаренко значительную часть турнира провело на верхних этажах таблицы, непопадание ЦСКА в призеры и соответственно хотя бы в квалификацию Лиги чемпионов вызовет удивление. Тем более что в историческом ракурсе уже возникло стойкое ощущение, что место за армейскими футболистами здесь забронировано на годы вперед, прямо как у их баскетбольных родственников – в Евролиге.

На текущей неделе ЦСКА может свести к минимуму сомнения насчет его медальной перспективы. Ибо дома он встретится с полуразвалившимся «Анжи», а вслед – с заметно прихрамывающим «Краснодаром», как раз-таки основным конкурентом («Локо» сейчас поустойчивее и одних, и других), на выезде. Как бы ни раскачивало армейскую игру этой весной вверх-вниз, имеющийся сейчас у команды двигательный ресурс повыше, чем у «Краснодара». Которому предварительно нужно еще пройти всегда сложное для него испытание в Грозном. Словом, многое в этом сюжете может проясниться в ближайшие дни. И если «Краснодар» все же изловчится перейти из текущей недели в следующую, обгоняя красно-синих, – вот тогда шансы последних стать сенсацией финиша со знаком минус возрастут.

2. «Спартак» пропустит вперед себя в таблице «Арсенал» или «Оренбург» – вероятность 50 процентов

Скажете: ну, автор завернул? Дескать, красно-белые худо-бедно пытаются зацепиться за зону Лиги чемпионов, а он в своих фантазиях выводит их даже из зоны Лиги Европы. Ок, давайте порассуждаем.

Игра «Спартака» имеет по весне настолько неопределенный вид, что так и тянет сказать: он играет на три итоговых результата – во всем чемпионате. Или, ну да, совершит молодецкий бросок в лигочемпионскую зону, или останется при своих, или…

Вы видели пару последних игр «Оренбурга»? А «Спартака»? Тогда вопрос: какая команда в этих матчах произвела на вас более сильное впечатление? А кроме «Оренбурга», есть еще, между прочим, «Арсенал». Который отдельно по второму кругу делит, на всякий случай, первое(!) место с «Локомотивом» и тем же «Спартаком». И в ближайшем туре примет новую команду своего бывшего тренера. Чем не вызов для Игоря Черевченко, которому еще надо создавать себе крепкое тренерское имя! Можно одним махом и доказать, что Тула оказалась глубоко права, сменив Олега Кононова на него, и подтянуть команду вплотную к зоне еврокубков.

А «Оренбург» и вовсе тянет на открытие чемпионата. Этакий «Аякс» в масштабе РПЛ – команда, которую в качестве величины, заставляющей себя по-настоящему уважать, увидеть не ожидали. Причем шпарит «Оренбург» у Владимира Федотова как по писаному уже второй сезон кряду, что наводит на мысль: игровой фундамент здесь заложен даже на зависть некоторым записным передовикам РПЛ.

И с таким вот «Оренбургом» «Спартаку» встречаться в гостях в заключительном туре. «Ростов» в этой завязке, пожалуй, брать в расчет уже не стоит – команда Валерия Карпина теперь явно делает ставку на Кубок. Но и без «Ростова» может случиться ЧП. «Спартак» позади «Оренбурга» или «Арсенала» – это, согласитесь, будет что-то с чем-то…