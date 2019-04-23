Эксклюзив! Владимир Быстров: Если брать глобально, зарплаты у футболистов маленькие

«НИКОГО В СЕБЕ УБИВАТЬ НЕ СОБИРАЮСЬ»

– В этом году вы вошли в тренерский штаб Александра Кержакова в сборной России 2001 года рождения. Как футбол смотрится со скамейки?

– Уже вовсю работаю. Съездил на пару сборов, посмотрел ребят… Ощущения? Полная противоположность тому, что было, когда сам выходил на поле. В игре все легко и просто, а тут смотришь и не понимаешь – как можно не принять удобную передачу, не забить из выгодной позиции?

– Согласны с расхожей фразой – чтобы стать тренером, надо убить в себе футболиста?

– Лично я не собираюсь никого убивать.

– А учебу на тренера продолжать намерены? У вас же пока только категория D.

– Уже С! С лицензией все в порядке. А насчет тренерской работы посмотрим, как пойдет.

«В ПОКЕР БОЛЬШЕ НЕ ЗОВУТ. СЛАБО ВЫСТУПИЛ»

– Последним клубом в вашей игровой карьере значится «Тосно». С тех пор никуда не звали?

– Если бы куда-то позвали, пошел бы.

– Роман Павлюченко снова будет играть за «Арарат», который вернулся из Еревана в Москву. Туда бы, например, пошли?

– Да я куда угодно пошел бы. «Арарат»? Честно, не знал, что этот клуб еще существует.

– За время творческого отпуска вы успели принять участие в крупном покерном турнире. Как успехи?

– Приглашали, съездил, посмотрел. Больше не приглашают.

– Почему?

– Слабо выступил, наверное. Но там нереально было выиграть. Слишком хорошие мастера своего дела собрались.

– Как вообще проводите свободное время?

– Вот на рыбалку ездил.

– Какой результат?

– Как всегда, великолепный.

«В «ТОСНО» НИЧЕГО ЗАЦЕПИТЬ НЕ УСПЕЛ»

– С расформированным «Тосно» судиться продолжаете? Не думали, кстати, обратиться за помощью в «Зенит»?

– Никого о помощи не просил. В «Тосно» были конкретные люди, которые должны отвечать. Знаю, другие ребята судятся. Как я понимаю, раз все тихо и мирно, дело особо не продвигается.

– Готовы к тому, что долги перед вами не погасят?

– Да что я? Вы спросите тех, кто играл там три года и выводил «Тосно» в премьер-лигу. Им обещали премиальные. Я-то пришел на два месяца и, грубо говоря, почти ничего зацепить не успел.

«МАТЧИ, КАК В КРАСНОДАРЕ, ПОКА РЕДКОСТЬ»

– Как вам субботний матч «Краснодар» – «Зенит»? Блеск?

– Топовая игра.

– Артем Дзюба – красавчик?

– А вы не видели? Конечно, если он проявляет себя в таких важных матчах, да еще в Краснодаре, где «быки» всегда играют хорошо, значит, большой молодец.

– Многие ставят этот матч на один уровень с лучшими образцами европейского футбола. Справедливо?

– Для нас такие матчи пока еще редкость. В Европе же каждая игра, даже между 15-й и 16-й командами чемпионата, все равно праздник футбола. Полные трибуны, множество камер… Если мы к этому придем везде, а не на одном-двух стадионах, у нас намного чаще будет происходить такое зрелище.

«ЛЮДИ В ГРИМЕРКЕ СПРАШИВАЛИ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ?!»

– «Зенит» оторвался на восемь очков. Можно говорить, что он уже чемпион?

– Мы-то можем сказать, но от этого «Зенит» чемпионом не станет. Ребятам, чтобы их не расслаблять, такого говорить точно не надо – все-таки впереди еще шесть туров.

Но объективно, я не вижу команд, способных отыграть такое отставание. Очки будут все терять. Там же идет борьба за путевки в Лигу чемпионов. Матч «Локомотив» – ЦСКА был стратегический. Ну, не может «Локо» постоянно атаковать. Забили – и отошли назад. В итоге ничья. Это манера игры Палыча (Юрия Семина. – Прим. ред.).

– Чей футбол красивее – «Зенита» или «Краснодара»?

– «Краснодар» старается постоянно играть красиво, но нет результата – команда не набирала тех очков, которые могла бы. А «Зенит», наоборот, до субботы показывал не столь зрелищный футбол, зато стабильно пополнял копилку. Ребята бились, катились, старались, но получалось натужно.

Феерия в Краснодаре все перечеркнула. Мы увидели другой «Зенит». Такая игра не может не нравиться. Смотрел матч в гримерке телестудии – все вокруг отложили свои дела и не могли оторвать глаз от экранов. Спрашивали: «Что это такое?!».

– Выходит, у нас сильная лига?

– Немного больше камер привезли на стадион, добавили света, собрали полные трибуны, и получилась такая атмосфера. Повторюсь, если бы у нас так везде футбол подавали, весь чемпионат смотрелся бы иначе.

– Сами по телевизору чаще смотрите российский футбол или зарубежный?

– Пока в приоритете наш. Но в свободное время и Лигу чемпионов стараюсь не упускать, и ведущие европейские чемпионаты.

«АРШАВИН ПОМОГАЛ МОЛОДЫМ В «ЗЕНИТЕ» С КОНТРАКТАМИ»

– Помешала ли «Краснодару» в чемпионской гонке история с контрактом Ивана Игнатьева?

– Однозначно помешала. Как любой конфликт, который выходит наружу. Вот «Спартак» в разгар сезона начал разбирательства с Денисом Глушаковым, и где красно-белые сейчас? А не было бы всех этих скандалов, интриг, расследований, команда спокойно готовилась бы.

– Применительно к Игнатьеву и «Краснодару» в прессе всплыла фигура агента Алана Агузарова. Вы в курсе, кто это?

– Не знаю его. А в ситуации с Игнатьевым я, конечно, на стороне футболиста, а не клуба. По молодости сам сталкивался с подобным в «Зените».

Приходил к руководству, и мне говорили: «Вот контракт на пять лет, подписывай. Ты же у нас попал в большой футбол». А я думал: с какой стати должен подписывать этот контракт? В те времена в команде были «перспективные» иностранцы, выходившие только на замену. Они играли меньше, а получали в 10 раз больше.

– Кто вам помогал в контрактных вопросах?

– Больше всех – Андрей Аршавин. Он хорошо в этом разбирался. Мог, допустим, объяснить: вот здесь точка стоит, значит, нельзя ничего подписывать. Получишь что-то, только если сыграешь 75 процентов матчей… Андрей всем помогал в тот период, когда мы были молодыми и переходили из дубля в основной состав.

«ТОЧКА В ИСТОРИИ С ИГНАТЬЕВЫМ ВРЯД ЛИ ПОСТАВЛЕНА»

– В «Краснодаре» молодого игрока могут подловить на каком-то неприметном пункте в контракте?

– «Краснодар» – отдельная тема! Там есть Сергей Галицкий. Ему, пожалуй, можно доверять в любой ситуации. Если он что-то пообещал, наверняка сделает. Но помимо «Краснодара» у нас в лиге еще 15 команд. И в большинстве творится полный бардак. Сегодня ты идешь на поводу у руководителей, а завтра получишь травму – никто тебя не вспомнит и не оплатит никакую операцию. Пацан пойдет работать на завод. Знаю много таких историй.

– Точка в истории с Игнатьевым поставлена?

– Думаю, что нет. Раз клуб отказывается комментировать ситуацию, значит, там не все гладко. И когда Игнатьева спрашивали, он скомкано отвечал: мол, подписал и подписал. Наверное, если бы все было совсем хорошо, информация подавалась бы иначе.

«ГАЛИЦКИЙ ЖИВЕТ КОМАНДОЙ, С ФЕДУНОМ НЕ ОБЩАЛСЯ»

– Смотрели недавнее большое интервью Галицкого на ютубе?

– Смотрел.

– Согласны с его аргументацией в пользу расторжения контракта с Павлом Мамаевым?

– Знаю проблему изнутри, почему так произошло. Поэтому мне некорректно будет об этом высказываться. А руководители всегда правы. Что бы футболист ни говорил, ничего не изменится.

– Вы на своем футбольном веку повидали многих руководителей. Галицкий, Алексей Миллер, Леонид Федун…

– …Сулейман Керимов. Я же и в «Анжи» играл.

– Можете составить свой рейтинг футбольных менеджеров?

– Так я с ними мало пересекался. Если люди руководят клубом, это не значит, что они приходят в раздевалку… Алексей Борисович – хороший руководитель, родился со мной в один день. Или я с ним. Галицкий? Ну, это общеизвестный факт – он живет командой, всегда при ней, интересуется всеми ее делами.

С Леонидом Федуном никогда не общались.

– Правда, что Галицкий смотрит все матчи всех команд «Краснодара» вплоть до юношеских?

– Раз он так преданно любит футбол, наверное, смотрит. Я сейчас много времени нахожусь в академии, поэтому мне тоже интересно смотреть на мальчишек, которые только начинают свой путь.

– Вам больше нравится подход Галицкого, делающего ставку на подготовку резерва, или «Зенита», закупающего звездных легионеров?

– В «Зените» совершенно неправильный подход. Там декларировали задачу выиграть Лигу чемпионов – и под это покупали разных аргентинцев, приглашали супертренеров. Ну куда это годится? «Ман Сити» или «Ливерпуль» вкладывают в 500 раз больше денег. И покупки у них более серьезные, чемпионат более сильный. Надо объективно смотреть на вещи. Поэтому, чтобы команда прогрессировала, надо не только иностранцев покупать, а развивать академию, которая в Петербурге есть.

Что ж, сейчас руководство в клубе поменялось. Думаю, появится и внимание к своим воспитанникам.

«С ПЕТРЖЕЛОЙ НЕ ДРАЛИСЬ, НИКТО НИКОГО НЕ ПОСЫЛАЛ»

– В «Зените» у вас непросто складывались отношения с иностранными тренерами…

– С чего вы взяли? Ни с одним не было проблем.

– Ну как же? А с Властимилом Петржелой, при котором ушли в «Спартак»?

– С ним были отличные отношения. Внутри команды все было нормально. Вот когда начинались потусторонние игры… Но пресса как работает? Чуть где-то пнул мяч, послал кого-нибудь в магазин, и всё – сразу скандал. А скандала нет, эмоциональный выплеск просто.

– Когда последний раз общались в Петржелой?

– Когда «Спартак» играл в Чехии со «Слованом» (в сезоне-2006/07. – Прим. ред.). Петржела сидел на трибуне. Я не играл и находился там же. Подошел, пообщались.

У нас с ним никаких проблем не было. А то, что он преподносил клубу то, что ему нужно было, понятно. С меня-то ничего не заработаешь. Поэтому Петржела делал ставку на своих. Кого привезешь в Россию, с того и заработаешь – агент поделится, сам игрок, еще кто-нибудь. А я – что? Я – бесплатный. Это не очень выгодно.

Поэтому Петржеле было выгодно сказать начальству, что молодой плохо тренируется. Хотя это вообще подстава была! Нигде я сильнее, чем тогда в «Зените», не тренировался… Когда пришел на базу и узнал, что, оказывается, я неперспективный и вообще фигней занимаюсь, на этом история и закончилась. Мы не дрались, никто друг друга не посылал. Клуб принял решение – и я ушел в «Спартак».

«ПОЕЗЖАЙТЕ В ПФЛ – И УЗНАЙТЕ, СКОЛЬКО ТАМ ПОЛУЧАЮТ»

– А как насчет Лучано Спаллетти?

– И с ним тоже нормальные отношения. Если он журналистам что-то говорил, это не значило, что он то же самое повторял нам, игрокам. А когда ему приводили цитаты, тут же делал вид, что его неправильно поняли. Мы приносили газеты, переводили…

– Именно при Спаллетти Игорь Денисов поднял проблему несоответствия зарплат россиян и легионеров… Клуб встал на сторону тренера.

– Да какое еще несоответствие? Никакую проблему Игорь не поднимал. Все шло своим чередом. Просто в какой-то момент вектор развития клуба поменялся, вот и все. А зарплаты ведущих российских футболистов выросли раньше. Сразу после Евро-2008.

– Многие считают, что россиянам платят больше, чем они заслуживают…

– Каким россиянам? Это даже не сто человек. В каждом клубе максимум трое получают большие деньги. Но для такой страны это мизерный процент. Вы берите глобально. Давайте посчитаем всех футболистов, и тогда узнаем, сколько они получают.

Почему вы всегда говорите о Кокорине и Мамаеве? Это люди, которые прошли свой путь, честно подписали контракт. Есть рынок, поэтому они получают большие деньги. А возьмите тех, кто внизу.

– А там сколько платят?

– А вы не знаете? Я тоже не знаю. Но мало. Вы съездите в ПФЛ, в зону «Юг», «Запад» или «Восток». Там зарплата 20 тысяч рублей, и это еще хорошо. Тысяч по 50 получают те, у кого есть агент и приятельские отношения с начальством. Человека три на команду.

А журналисты продолжают считать деньги футболистов… Да, встречаются большие зарплаты. Но у нас и ведущие хирурги в Москве много получают. А где-то на периферии хирурги получают столько же? Хотя, они делают ту же работу, спасают людей.

«КОМУ НАШИ ИГРОКИ НУЖНЫ В ЕВРОПЕ?»

– Как вы относитесь к лимиту на легионеров, который снова начали активно обсуждать?

– В нашей стране он необходим. Если бы все клубы были такие, как у Галицкого, и руководители думали бы головой, а не о том, как заработать, вернее, украсть денег, тогда бы никакие лимиты были бы не нужны. Все бы делали ставку на своих воспитанников.

– А почему воспитанники не могут пробиваться в состав без лимита?

– Да кому наши игроки тогда будут нужны? Одно дело – если человека планомерно подводят к составу, через все ступени клубной пирамиды. Но если такой задачи не ставить, игроки будут просто пропадать. Они же не востребованы в Европе! Потому что Европа сама огромная, там много чемпионатов. Не проблема игроку переехать из страны в страну.

Но чтобы туда россиянина взяли, он должен быть на две головы сильнее местных… Поэтому и нужен лимит. А еще надо прекращать воровать друг у друга футболистов. Вы лучше свою академию постройте, вырастите таких парней, как Игнатьев или Шапи Сулейманов, потом же сами сэкономите на трансферах и агентах. Но у нас ищут более легкий путь.

«Я И САМ БЫЛ НЕРВНЫМ НА ДОРОГЕ В ВОЗРАСТЕ ГУЛИЕВА»

– Вы сами упомянули Кокорина и Мамаева. Сами в зенитовской молодости любили погулять?

– Гуляли, конечно.

– Бывали драки?

– Не без этого. И наряды полиции вызывали. Все бывало.

– Но стулом вы никого не били…

– В баре могли подраться. По-мужски выяснить, кто прав, кто виноват. Горячие были.

– Почему тогда не доходило до уголовных дел, а сейчас вдруг дошло? Вам, получается, повезло больше Мамаева и Кокорина?

– Вы, наверное, лучше меня знаете. Тут чиновник оказался замешан… Возьмите тех же фанатов. Они постоянно дерутся, 50 на 50 сходятся перед матчами – и ничего. Сопли, кровь вытерли – и побежали дальше на трибуны. Никто никого в тюрьму не сажает.

– Вот и Аязу Гулиеву повезло, что он поколотил простого американца, а не чиновника…

– Да всегда можно договориться на месте.

– Может, тот американец просто не узнал в Гулиеве футболиста «Спартака», потому и продешевил?

– По машине можно было определить… А вообще, пешеходу тоже непозволительно бить машину. Не оправдываю Гулиева за его поступок, но понимаю, чем была вызвана его реакция. Я и сам был нервным на дорогах в его возрасте. Потом становишься спокойнее, не обращаешь внимания на подобные вещи.

«СОМНЕВАЮСЬ, ЧТО ГЛУШАКОВ МОГ КОГО-ТО СЛИВАТЬ»

– Вам когда-то пришлось урегулировать конфликт с фанатами «Зенита». Почему, думаете, Денис Глушаков не идет сейчас на контакт с болельщиками «Спартака»?

– А я не знаю точно, кто не идет на контакт – он сам или болельщики. У «Спартака» множество фанатских объединений. Может, они по-разному смотрят на ситуацию.

– Дадите Глушакову совет, как поступить?

– А что ему давать советы? Он ребенок, что ли? У него контракт со «Спартаком». Если клуб его поддерживает, пусть и организует встречу с фанатами.

В одном только скажу: в моей футбольной практике никогда не было такого, чтобы кто-то кого-то сливал. И я не понимаю, в чем фанаты обвиняют Глушакова. Если команда не показывает футбол, который от нее ждут, и не выигрывает, это не значит, что она это делает специально. Не знаю, как происходит в нижней половине таблицы, но в «Спартаке», «Зените», «Краснодаре», других топ-клубах это, по-моему, невозможно.

«МОЖНО ХОТЯ БЫ НЕ ПОКУПАТЬ ТАКИХ, КАК МАРКИЗИО?»

– Вы сказали, что «Зенит» со сменой руководства может вернуться к ставке на своих воспитанников. А Сергей Семак к этому готов?

– Семаку сейчас главное – выиграть чемпионство, а потом уже обращать внимание на все остальное. Дайте ему спокойно довести сезон до конца, и все будет нормально. Он очень умный человек. Как только поймет, что «Зенит» его не выгонит, наверняка обратит внимание на клубную академию.

Когда пирамида «академия – «Зенит-2» – основа» заработает как единый организм, это обязательно даст плоды. Как мы все когда-то начинали? Сначала проявляли себя в дубле, показывали там, кто что может. Я бежал, Аршавин возил, Кержаков забивал, Денисов боролся. Все равно были какие-то качества, на которые можно было обратить внимание.

– Но уже при Семаке зимой были приобретены иностранцы – Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Сердар Азмун. Все они пришлись ко двору. Так зачем менять вектор?

– Ну, хотя бы не покупать таких, как Клаудио Маркизио, можно?.. Я же не говорю про полный отказ от легионеров. Надо просто приглашать действительно топов, рядом с которыми могла бы расти своя молодежь. Это нормальный путь развития.

И в городе многие этого ждут. С кем ни общался, все хотят видеть в составе «Зенита» выпускников академии. Посмотрите на тот же «Краснодар», на ЦСКА. Там же играют свои ребята. И хорошо играют!

«РАБОТА МЕНЕДЖЕРА МНЕ ИНТЕРЕСНА»

– Работавший до этого в «Зените» Александр Дюков зимой возглавил РФС. Насколько хорошо он разбирается в футболе?

– Для РФС приход Дюкова большой плюс. Главное – чтобы ему правильно доносили информацию. Думаю, он правильно подберет людей.

У нас же в футболе какая главная проблема? Все сидя и получают зарплаты, а отвечать ни за что не хотят. Пока не появится персональная ответственность, так и будут переводить стрелки…

Вот приходит какой-то игрок в «Спартак». Потом выясняется, что главный тренер его не хотел, а спортивный директор вообще не знал… И это команда «Спартак», которую все называют народной. А что творится в маленьких клубах? Сами, наверное, догадываетесь.

– Хотели бы попробовать себя в роли менеджера?

– Мне это интересно. Посмотрим.

– На кого ориентировались бы? На гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига?

– В «Краснодаре» заложен прочный фундамент. Там тоже делают ошибки, но они медленно поднимаются по ступенькам, не хотят взлететь сразу на 101-й этаж. А некоторые так и делают: взлетят – и плюх, на бетон. Цепляются за карнизы, фасад… А бюджета-то не хватает.

– «Тосно» имеете в виду?

– Вы чемпионат России смотрите? Там «Тосно» нет… Это – миф. Кто-то вспомнит про эту команду через несколько лет? Нет. А что в итоге?.. Махинации были? Были. Кого-то посадили? Нет. А суды идут. Впрочем, у нас суды полгода не могут определить, кто кого стулом ударил.

«У НАС ДАЖЕ ТРАВУ НОРМАЛЬНО ПОДСТРИЧЬ НЕ ВЕЗДЕ МОГУТ»

– Не так давно определились все полуфиналисты Лиги чемпионов. Вы кому симпатизируете?

– Так не осталось же российских команд… Ну, разве что за «Аякс» буду переживать. Больше всех верил, что амстердамцы пройдут «Ювентус». Мы когда с Андреем Сергеевичем (Аршавиным. – Прим. ред.) пошли смотреть футбол, все вокруг хотели включить «Барселону» и «МЮ». А я говорю: «Вы что? Месси с партнерами все равно трешку положит, а в Турине будет интересно». Так и получилось. На примере «Аякса» мы видим, какие результаты может дать ставка на своих воспитанников. Да, еще неизвестно, когда в следующий раз команда получит шанс побороться за победу в Лигу чемпионов. Сейчас всех раскупят, потом придется ждать лет 20-30. Но представляете, сколько «Аякс» заработает на трансферах!

И наши клубы могли бы развиваться по той же модели. Но, как я уже говорил, это должны быть не единичные примеры. Чтобы везде был интенсивный футбол. А у нас во многих местах даже траву нормально подстричь не могут! Приезжаешь – газон по колено. Во Владикавказе можно было спрятаться в траве с головой… Инспектор оправдывается – мол, можно три-четыре сантиметра, линейку в землю втыкает! Зачем таких назначать на матчи? Это же профанация. Впрочем, потихоньку все налаживается. Но только в премьер-лиге, а это далеко не весь наш футбол.

– Считаете, из ФНЛ в РПЛ должны подниматься с инфраструктурой ЧМ-2018?

– Это еще не гарантия развития. Ну, есть у клуба стадион, выбьет он бюджет, а потом за год все деньги как метлой сметет, которые выделялись на пять лет. Потом кто-то построит дом и уволится. Будет смотреть по телевизору матч и говорить: «О, футбол. Я здесь работал. Но не точно». А его сменщик начнет звонить в РФС с просьбами о помощи.

– Считаете, что «Анжи» не спасти?

– А как спасти, если денег нет? Даже если даст губернатор, они же быстро закончатся. Команда никому не нужна. Вот они просят «Помогите!», а народ на стадион не идет. Значит, команда не нужна ни-ко-му.

– Зачем же игроки продолжают бесплатно выступать за «Анжи»?

– Так это их единственный шанс проявить себя и подписать контракт с другим клубом. Они же футболисты. Что им еще делать? Давайте всех позовем, кто готов в «Анжи» играть бесплатно. Меня тоже запишите.

«ВО ВРЕМЯ МАТЧЕЙ «СПАРТАКА» И «ЗЕНИТА» БОЛЕЮ ЗА КРАСИВЫЙ ФУТБОЛ»

– Часто вспоминаете, как питерские фанаты вас травили? Например, бросали под ноги спартаковскую «розу»…

– Это еще что – кидали и свиную голову! Тяжеловато все это было переносить. Но я сразу решил для себя: нужно заниматься любимым делом, играть в футбол.

Фанаты обвиняли меня в предательстве, дескать, я ушел в стан злейшего врага. Ну а что я должен был делать? С футболом завязывать? Меня же продали в «Спартак». Вот оттуда в Питер возвращался сам. Как раз спартаковские болельщики могли предъявлять какие-то претензии. Тогда мы хорошо отыграли первый круг, боролись за чемпионство. Но я всегда говорил, что при первой возможности вернусь в «Зенит».

– А Валерий Карпин утверждал, что в «Спартак» поступил звонок из высокого кабинета.

– Этого просто не знаю. В контракте была опция и указана определенная сумма. Позвали, заплатили, я уехал. Всё!

– Сейчас фанатский пыл угас?

– Вот только что был на матче «Спартак» – ЦСКА. Прошел в толпе, поднялся в студию – никаких эксцессов.

– Когда «Спартак» с «Зенитом» играют, за кого болеете?

– За красивый футбол.

– Можете, как Александр Панов стать ярым фанатом красно-белых и ездить за командой на гостевые матчи?

– Я не сторонник фанатизма. Возможно, Панов обижен на «Зенит», что его не отпустили в «Спартак»… Когда я играл за «Зенит», отдавался на сто процентов. И то же самое было в «Спартаке». Мне небезразличны оба клуба. А еще «Краснодар». Вот «Тосно» в этом списке нет (улыбается).

«НЕ ПОНИМАЮ, ЗАЧЕМ ГИЛЕРМЕ СБОРНОЙ»

– Сборная России спокойно отберется в финальную стадию Евро-2020?

– У нас спокойно ничего не бывает. Дай бог, чтобы отобрались.

– Но игра обновленной после ЧМ-2018 команды вам нравится?

– Давайте подождем. Главное – чтобы побеждали. И новые имена появлялись. По спортивному принципу, разумеется. А то вы первыми поднимете крик: почему одного позвали, другого – нет. Опять вспомните агента Агузарова…

– Вы допускаете, что Станислав Черчесов действительно мог вызывать кого-то не по спортивному принципу?

– Даже думать об этом не хочу. Возможно, такое бывает на детском, юношеском уровне, но не в сборной же! Хотя, и в детских командах это бессмысленно. Ну, даст папа денег тренеру, а как такого игрока в состав ставить? Все же видят, что он слабее.

– Можно же на краю поля где-нибудь спрятать…

– Сейчас такой футбол – не спрячешь. Если только на крышу с видеокамерой поставить. В любом другом месте разорвут мгновенно.

– Как относитесь к натурализации?

– Если закон позволяет дать Марио Фернандесу гражданство, почему этим не воспользоваться? Но специально оформлять иностранцам паспорта не надо.

– То есть, вы не можете представить себе сборную России, наполовину состоящую из натурализованных?

– Нет, конечно. Все лучшие выступают за свои сборные. Лишь единицы приехали в Россию, освоились и играют на хорошем уровне. Фернандес, кстати, единственный сильный натурализованный игрок.

– А Гилерме?

– Хороший вратарь, но ничем не сильнее наших вратарей. А он должен быть сильнее на две головы. Матч с ЦСКА смотрели? Какой Гилерме гол пропустил? Поэтому не понимаю, почему его вызывают сборную.

«ПОРОЙ ХОЧЕТСЯ СПРОСИТЬ, ПОЧЕМУ МОЯ ДОЧЬ НЕ ПРЫГАЕТ ЧЕТВЕРНОЙ»

– У вас две дочери. Чем занимаются?

– Старшая бездельничает, это я так обучение называю. А младшая занимается фигурным катанием.

– Успехами радует?

– Я же не специалист! Катается, прыгает. Прихожу и не понимаю, что они там делают. Хочется подойти и спросить у тренера: почему кто-то прыгает четверной, а моя дочь нет? Но сразу вспоминаю, что фигурное катание для меня – темный лес.

Вот в футболе у нас разбираются все! К детскому тренеру подходят родители и уверяют, что их сын – Месси. Это как минимум. Ну что ответишь?