Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 25-го тура РПЛ

В 25-м туре общедоступный «Матч» будет транслировать две встречи российской премьер-лиги:
24 апреля
19.30 (здесь и далее – время мск). «Рубин» – «Уфа» (комментаторы – Трушечкин, Титов)
25 апреля
18.30. «Крылья Советов» – «Урал» (комментатор – Нагучев)
Еще четыре игры покажет канал «Матч Премьер», подписка на который является платной:
24 апреля
19.00. «Ростов» – «Локомотив» (комментаторы – Гутцайт, Генич)
21.00. «Зенит» – «Динамо» (комментаторы – Шмурнов, Богданов)
25 апреля
16.00. «Енисей» – «Оренбург» (комментатор – Журавель)
20.30. «Арсенал» – «Спартак» (комментаторы – Моссаковский, Керимов)
Платный канал «Матч Футбол 2» покажет один матч:
24 апреля
19.00. «Ахмат» – «Краснодар» (комментаторы – Шнякин, Арустамян)
Наконец, еще одна трансляция запланирована на платном канале «Матч Футбол 1»:
24 апреля
19.30. ЦСКА – «Анжи» (комментаторы – Поленов, Аксенов)
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