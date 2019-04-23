«Уважаемый Денис Климентьевич Пак, лучше горькая правда, чем сладкая ложь!»

«КИТАЕЦ, КОРЕЕЦ, ЯПОНЕЦ… КО ВСЕМ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТНОШУСЬ»

– Вы не первый раз приходите в зал суда. Почему решили поддерживать Мамаева и Кокорина?

– Мне просто по-отечески их жалко. Это была обыкновенна драка. Спонтанная. Считаю, содержать ребят-футболистов в СИЗО – безнравственно. Они уже сверх нормы отсидели свой срок. Отпустить их надо под подписку о невыезде. Пусть они занимаются своими семьями. Они же не какие-то преступники.

– Сколько заседаний вы посетили?

– Это четвертое. Был еще в Тверском суде, а также выходил на пикет 13 апреля в Сокольниках, который не состоялся. Выступил там – высказался о чиновнике Паке. Правда, не был на заседании, когда Пак приходил. Но читал его показания.

– Какое он производит на вас впечатление, как человек?

– Мне кажется, там присутствует зависть и месть. Хочу обратиться к Паку. Денис Климентьевич, я вас прошу, найдите в себе мужество сказать, что есть и ваша вина в конфликте. Лучше горькая правда, чем сладка ложь.

– Как вы относитесь к китайцам?

– Положительно. Для меня не играет роли: китаец, кореец, японец… Скажу вам, что во вторник даже хотел сделать реплику на суде, но мне не разрешили. Адвокат подсказал, что нужно написать заявление и отдать его в канцелярию суда.

Я хочу еще получить информацию о водителе Виталии Соловчуке: был ли он ранее судим, почему приехал из Белоруссии в Россию, с какой целью открыл тем утром заднюю дверь автомобиля, ведь он припарковался на чужой иномарке в неположенном месте и при этом не заблокировал замки. Любой здравомыслящий человек в целях безопасности блокирует…

«В ЛЮБОЙ КОМПАНИИ ЭТОГО СОЛОВЧУКА ОТМУТУЗИЛИ БЫ»

– Считаете, Соловчук сам виноват?

– Человек приехал заниматься частным извозом, не имея лицензии. Получается, он правонарушитель. Плюс уехал с места происшествия. Это тоже нарушение. К тому же он первым ударил Мамаева, первым оскорбил девушку. Могу представить какой страх испытала эта девушка-иностранка в салоне автомобиля этого агрессора Соловчука.

Она ведь думала, что это такси. А он ей такие вещи сказал. Это просто в голове не укладывается. Не могу понять его логику. Зачем он так поступил?

Поставьте себя на место футболистов. Они молодые ребята. В любой компании этого Соловчука так же отмутузили бы. Он мог бы просто сказать девушке, что не таксист – и никаких конфликтов бы не было.

А Соловчук захотел обогатиться, поэтому и пошел в суд. Кстати, почему он предъявил копию, а не сам паспорт, и почему не проводилось его освидетельствование? Может, он находился под наркотическими средствами? Его ведь в тот же день привезли в больницу. Получается много нарушений…

– Пак тоже провоцировал ребят? Есть версия, что он первым их обозвал.

– Конечно. Думаю, у него могла быть зависть к футболистам, они же почти ровесники. Уверен, что он узнал этих ребят. Мамаева в любой точке мира можно узнать.

– Вы следите за футболом?

– Да, смотрю. Но мне чисто по-человечески жалко ребят. Шесть месяцев они уже сидят в СИЗО. Хватит держать их под стражей! К Кокорину только сейчас допускают врача. Вы чего?! В каком обществе мы живем? Я знаю, многие европейские футболисты, тем более российские, поддерживают ребят и хотят, чтобы их быстрее выпустили.

– Какое впечатление произвели на вас арестанты во вторник?

– Очень жалко их.

«ПИСАЛ СТИХИ О «СПАРТАКЕ», ЧЕРЕНКОВЕ, КАРРЕРЕ. ТЕПЕРЬ СОЧИНИЛ О МАМАЕВЕ И КОКОРИНЕ»

– Смогут ребята вернуться в футбол?

– Если их отпустят до сентября. Считаю, что должны отпустить. В среду врач будет обследовать Кокорина, посмотрим, что скажет. Ни за что ребят в изоляторе держат! Мы ведь видим, что это показательный и заказной процесс. А что касается продолжения карьеры, считаю, Сергей Семак молодец, что ждет Александра в «Зените» и не имеет к нему претензий.

– Вы познакомились с мамой Кокориных Светланой. Какое впечатление она произвела?

– Сегодня я говорил с ней о том, что если человек приехал из другой страны, то должен быть зарегистрирован. И только потом – работать и платить налоги в казну государства. Она сказала, что Соловчук работал у этой телеведущей без лицензии. Но не за похлебку же. Он калымил, занимался частным извозом.

– За какую футбольную команду вы болеете?

– Раньше за «Спартак», потом за «Локомотив», а сейчас я уже не такой ярый болельщик. Это уже ушло. Но когда посещает вдохновение, стихи пишу. Писал о «Спартаке», о Черенкове, о Каррере. Написал два стиха о судебном процессе над Кокориным и Мамаевым.

– По игре кто больше нравится – Кокорин или Мамаев?

– Мамаев – мой земляк. Тоже родился в Подмосковье – в Подольском районе. И я оттуда.

– Ребятам могут реальные сроки?

– Всего можно ожидать. А я просто хочу, чтобы Денис Пак и Соловчук пришли в суд и простили ребят. Чтобы они попросили их отпустить. Не нужно держать на них зло. Они и так, бедные, сколько уже здесь мучаются. Но когда эти люди в прошлый раз пришли в суд, они не простили арестантов. Это уже гордыня. А надо бы иметь мужество.