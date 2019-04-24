Вспомнит ли Карпин спартаковские времена? Интриги 25-го тура - Советский спорт
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24 апреля 2019 07:00ФутболБезъязычный Алексей

Вспомнит ли Карпин спартаковские времена? Интриги 25-го тура

Центральным в 25-м туре станет матч «Ростов» – «Локомотив». Представляем главные интриги российского мид-уика!

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Валерий Карпин шесть раз сходился в тренерских дуэлях с Юрием Семиным. Но если во главе «Спартака» он выиграл у Юрия Палыча все три матча (3:0, 2:1, 3:2, последний – в 2010-м), то с «Ростовом» радости победы над мэтром пока не познал: два поражения в РПЛ (0:1, 1:2) и ничья в недавнем полуфинале Кубка России (2:2). В среду Валерию Георгиевичу нужно срочно вспоминать «спартаковские времена». Ростовчане на днях позволили догнать себя «Оренбургу» и «Арсеналу», их гипотетически лигоевропейское шестое место – под угрозой. Победить «Локо» важно и для обретения уверенности перед ответным кубковым полуфинальным матчем против того же соперника, который состоится в Ростове-на-Дону 15 мая. Для Семина же сейчас каждая игра – маленький финал. Весной железнодорожники поражений не знают и наверняка по-прежнему рассчитывают обогнать «Зенит». А почему нет? Год назад питерцы в заключительные 6 туров растеряли 10 очков. Сейчас «Локо» отстает от сине-бело-голубых на 8…

ЗАБЬЕТ ЛИ ДЗЮБА ЗАКОННЫЙ 100-й ГОЛ?

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Лидер «Зенита» Артем Дзюба выдал в субботу голевую феерию в матче года в Краснодаре, отметив сразу два персональных юбилея: 50 голов за «Зенит» и 100 в чемпионатах России. Однако, как мы ранее уже писали, второй из этих юбилеев не совсем легитимен. В Клубе Григория Федотова Дзюбе действительно записана сотня забитых мячей в РПЛ. Однако один из них не значится – и справедливо! – в официальных протоколах. Ошибка закралась в 2010 году, когда в матче с «Локо» ворота поразил не Дзюба, защищавший тогда цвета «Томи», а защитник железнодорожников Ренат Янбаев… Что ж, в игре с «Динамо» у зенитовского нападающего есть прекрасный шанс выбить сотню повторно, теперь уже без всяких оговорок. Если получится, то Дзюба отличится в двух турах кряду впервые с августа, когда последовательно огорчил «Урал» и «Уфу». Впрочем, сейчас ему и «Зениту» важнее просто набирать очки. Напомним, Дзюба еще ни разу не становился чемпионом России, а заветная цель так близка.

ОПРАВЯТСЯ ЛИ «БЫКИ» ПОСЛЕ МАТЧА ГОДА?

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев справедливо заметил после субботнего суперспектакля с «Зенитом»: игра отличная, но результат нулевой, поэтому радоваться нечему. «Быки», пожалуй, выпали из чемпионской гонки и всерьез рискуют покинуть зону Лиги чемпионов, что для команды, которая длительное время пыталась навязать конкуренцию лидеру, станет серьезной неудачей. Ресурсы Мусаева ограничены. Травмирован Кристоффер Олссон, дисквалифицированы автор самого красивого гола 24-го тура Маурисио Перейра и лучший «джокер» РПЛ-2018/19 Магомед-Шапи Сулейманов. А играть предстоит в Грозном против «Ахмата», в составе которого по весне разыгрались бразилец Раванелли («2+5» в последних пяти матчах) и опытный россиянин Олег Иванов (2 гола).

ВОЗЬМЕТ ЛИ КОНОНОВ РЕВАНШ У СЕБЯ ЗА КАРРЕРУ?

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«Арсенал» весной не потерпел ни одного поражения (как «Зенит» и «Локомотив») и впервые пропустил лишь в предыдущем туре от «Уфы» (2:1). Так что «Спартаку» будет непросто взять в Туле реванш за поражение в первом круге (2:3), которое подписало приговор Массимо Каррере. Сюрреализма ситуации добавляет то, что нынешний главный тренер красно-белых Олег Кононов в случае победы отомстит… команде, с которой он сам Карреру в той октябрьской встрече на «Открытие Арене» и одолел. Вообще, Арсенал – не самое удачное место для спартаковцев. В рамках РПЛ здесь они проигрывали в 2016-м и 2017-м, не забив в тех матчах ни разу.

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